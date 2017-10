FÚNEBRES | 3 de Octubre de 2017

Hoy 23:33 -

FALLECIMIENTOS

- Tirso Autalan

- María Ester Villalba

- Dante Monje

- Alcira Mansilla de Trullenque

- Jeanette Assad Nader de Aboslaiman (La Banda)

- Rito Sebastián del Valle Ávila (Loreto)

- Feliciana Méndez (Guasayán)

- Guido Roger Layús (Las Termas)

- Miguel Ángel Sandez (La Banda)

- José Gregorio Arebalo (Guasayán)

- Celsa Albina Ruiz de Herrera

- Esteban Rodolfo Moreno

AUTALÁN, TIRSO (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/17|. Su esposa Rosa Pereyra, sus hijos Gustavo y Silvina, su hija pol. Claudia y sus nietos Nazarena, Ana y Leandro participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. Caruso Cia de Seg. S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

AUTALÁN, TIRSO (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/17|. Su hermana Selva, sobrinos Inés, Juan, Yoni y Muriam, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

AUTALÁN, TIRSO (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/17|. Su sobrina Myriam Carrizo y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

AUTALÁN, TIRSO (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/17|. Sus sobrinos Marcela, Gustavo, Ramona y Diego, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

AUTALÁN, TIRSO (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/17|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Acompañan en este dolor a su hija Silvina. Sus compañeros de la Subsecretaria de Educación: Ing. Lencina, Ing. Villalba, Betti, Myriam, Leonora, Rita, Ludmila, Ivana, Roxana, Valle, Clara, Felix, Lito, Adrian, Matias y Carlos.

AUTALÁN, TIRSO (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/17|. La señora presidente interventora del Consejo General de Educación, Dra. María Elena Herrera, directores generales de los distintos Niveles Educativos, director general de Administración, miembros del Tribunal de Disciplina, de las Juntas de Calificaciones y Clasificaciones de todos los Niveles, Supervisores y Analistas Técnicos Docentes, Coordinación del Área Legal y personal de las distintas dependencias del Organismo, participan con profundo dolor del fallecimiento del ordenanza del archivo General del Consejo General de Educación, acompañan en su dolor a sus familiares y elevan oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma.

COMÁN, SERGIO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/17|. "Dale el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin". Sus ex compañeros de 5º 2º Bachiller del Colegio Nacional Absalón Rojas, Promoción 90 participan con profunda congoja el fallecimiento del querido "Negro". Elevan oraciones por su feliz resurrección, paz y resignación a su familia.

COMÁN, SERGIO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/17|. La comision directiva de la Asociacion de Docentes de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (ADUNSE), participa con dolor el fallecimiento del hermano de nuestro compañero y amigo José Santiago Comán. Ruegan oraciones en su memoria.

COMÁN, SERGIO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/17|. Personal de la Empresa Construcciones del Estero S.A. participan con gran pesar el fallecimiento del amigo Sergio Comán y ruegan oraciones en su memoria.

COMÁN, SERGIO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/17|. Directivos y profesionales de la Empresa Construcciones del Estero S.A. participan con pesar el fallecimiento del Sr. Sergio Comán.

DE LA RÚA, ALFONSO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 29/9/17|. Tus compañeros y amigos de la Promoción 1.970 del Colegio "San José", te despiden con cariño y ruegan una oración por tu eterno descanso.

DE LA RÚA, ALFONSO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 29/9/17|. Juan Ramón Colomer y familia, participan con dolor su fallecimiento.

GÓMEZ, RAMONA HERMINIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/17|. La comisión directiva y afiliados de la Asociación de Empleados del Poder Judicial (A.E.P.J.) participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su socios Félix Gregorio Gómez. Se ruegan oraciones en su memoria.

MANSILLA DE TRULLENQUE, ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/17|. Directorio de SADAIC participa con profundo pesar el fallecimiento de nuestra querida socia.

MONJE, DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. "Que el Señor en su infinita misericordia le conceda la paz eterna". Su hermano Raúl Monje y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MONJE, DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. "Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los Cielos". Su hermana Peca, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por la paz de su alma. Sus restos serán sepultados hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz.

MONJE, DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. "Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los Cielos". Su hermano Walter, tu cuñada Angélica y tus sobrinos Bruno y Luciano, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso. Sus restos seran sepultados hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz.

MONJE, DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. "Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los Cielos". Sus hermanos; Raul y Rosa, Amanda y Negro, Arminda, Marta y Nene, Yolanda, Walter y Angelica, participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos seran sepultados hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

MONJE, DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. "Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los Cielos". Su hermana Marta, hermano político Emilio Soriano, sobrinos Lorena, Gisela, Gonzalo y sobrino nieto Lorenzo, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz.

MONJE, DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. "Señor tu hijo ya está ante tí, haz que brille para el la luz que no tiene fin". Su hermana Amanda, hermano político Negro Dorado, sobrinos Jorge, Federico, Diego y Victoria, sobrinos pol. Graciela, Soledad y Florencia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oracio0nes en su memoria. Sus restos seran sepultados hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz.

MONJE, DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. Su sobrina Flavia Monje Matteo, su esposo Ramiro Segovia, sus hijos Zoe y Axel, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MONJE, DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. Su sobrino Emilio Monje Matteo, su esposa Yamila Marek, sus hijos Ulises y Joaquín, participan con profundo dolor el fallecimiento de su tío Pichi, ruegan oraciones en su memoria.

MONJE, DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. "Señor recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Su tía Maria Luisa Santillan de Roldán, sus primos hnos. Luis y flia., Maria, Raquel, Juan Carlos y flia., René y flia., Daniel y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

MONJE, DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. "Señor dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin". Sus sobrinos Emmanuel, Analia, Ivanna, Noelia, Emilio y Flavia Monje Matteo, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MONJE, DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. Sus sobrinos Ariel, Belén y Diego, sobrinos nietos Ludmila y Juan Ignacio, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MONJE, DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. Su sobrina Rossana, sobrino político Pablo y sus hijos Camila, Benjamín y Joaquin, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MONJE, DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. "Las almas de los justos están en manos de Dios". Rosi Dorado y flia., y Eli Dorado, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MONJE, DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Clara Matteo y sus hijos Emmanuel, Analia, Ivanna, Noelia, Emilio y Flavia Monje Matteo, participan con dolor ssu fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MONJE, DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. Carla Numa, Anabel Arce, Adrián Alustiza y los compañeros de trabajo de Gonzalo y Pequeña, de Contaduría Gral., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MONJE, DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. "Señor dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin". Mirta Bustamante y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MONJE, DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. El presidente del Honorable Concejo Deliberante Capital CPN. Juan Manuel Beltramino, participa con dolor su fallecimiento y acompaña a la familia en este difícil momento.

MORENO, ESTEBAN RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/17|. Su padre, madre, hermanos, sobrinos y amigos, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados a las 16 hs. en el cementerio Jardin del Sol. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia, realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

RAMENDO DE ISORNI, ELBA LUISA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. Charito Casanova de Cavallotti abraza con dolor a su querida amiga Anguy y familia por la partida de su estimada y gran hermana. Eleva oraciones a su memoria.

RODRÍGUEZ DE MURATORE, JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. La comisión directiva de la Asociacion de Docentes de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (ADUNSE) participa con dolor el fallecimiento de la abuela de nuestro compañero y amigo Francisco Muratore. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE MURATORE, JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Lila Salvatierra, Isabel L. Luna y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de Fina y acompañan a sus hijos Daniel y Elisa y nietos Germán y Marianela. Elevan oraciones en su memoria.

RUIZ DE HERRERA, CELSA ALBINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. Su esposo Domingo Herrera, su hijo Pablo y Sra. Soledad y nietos Santiago y Mauricio Herrera y demas fliares, sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs. en el cementerio de Maco. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia. realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA

RUIZ DE HERRERA, CELSA ALBINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. La comunidad educativa de la Escuela Nº 32 Pedro F. Únzaga de Maco acompaña en el dolor al Sr. Domingo Herrera, padrino de la escuela por el fallecimiento de su esposa Celsa.

RUIZ DE HERRERA, CELSA ALBINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. Víctor Herrera y el Club Cioccolani C 40, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ DE HERRERA, CELSA ALBINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. Cucú Amerio y el Club París C 40, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

VILLALBA VDA. DE LUZZI, MARÍA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/17|. Su hijo Mario, su hija política Patricia, sus nietos Ingridh y Marlene, su bisnieta Guillermina y demás fliares, sus restos fueron inhum. en el cementerio de Los Flores. Servicio por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Te. 4219787.

VILLALBA VDA. DE LUZZI, MARÍA ESTER (Pely) (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/17|. Su hermana Hilda Villalba, hermano político Oscar Godoy, sus sobrinos Pablo y Vanesa Villarreal, Rodrigo G. y Cecilia Gomez Castañeda, Matias y Andrea Argañaraz, Sabrina de los Angeles y Adrian Coria, sus nietos Morena y Lucio, Mia de los A. y Sofia Pilar Godoy participan con profundo dolor su fallecimiento y que el Señor la reciba en sus brazos con todo su amor. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Los Flores.

VILLALBA VDA. DE LUZZI, MARÍA ESTER (Pely) (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/17|. Sus sobrinos Sabrina de los Angeles Godoy y Adriana E. Coria participan con gran dolor su fallecimiento y que sus restos fueron sepultados en el cementerio Los Flores. Se ruega una oración en su querida memoria.

VILLALBA VDA. DE LUZZI, MARÍA ESTER (Pely) (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/17|. Sus sobrinos Matías Andrés Godoy y Andrea Argañaraz, su hijita Sofia Pilar Godoy participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron sepultados en el cementerio de Los Flores. Se ruega una oración en su querida memoria.

VILLALBA VDA. DE LUZZI, MARÍA ESTER (Pely) (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/17|. Querida Peli que Jesus Misericordioso y su madre María te reciban en sus brazos. Acompañamos en su dolor a Mario, Ingrid, Marlene y Patricia. sus primas Magui y Susi.

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Su esposa María Vittar, sus hijas Adriana y Judith; hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la iglesia Catedral Basílica, al cumplirse 1 mes de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

HEREDIA LUIS ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/08|. Sus amigos de siempre que nunca lo olvidan; Arturo Curi, Carlos Viano, Rubin Avendaño y otros invitan a la Misa a Celebrarse en la Iglesia San Francisco hoy a las 20 al cumplirse un año más de su desaparición física. Roguemos por su alma.

JUÁREZ, LORENZO JACINTO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/17|. Sus hijos Hugo y Ramón Juárez y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la Iglesia Santo Cristo Bº Libertad, con motivo de cumplirse 9 dias de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, LORENZO J. (TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/17|. Tito hermano querido, te vamos a extrañar mucho, pero sabemos que vas a estar junto al Señor donde gozarás de la vida eterna. Tus hermanos: Valle, Buby, Zully, tus sobrinos Claudia, Néstor Paviolo, Ficher, Richar, Wilson y Ximena, invitamos a la misa en la Iglesia Santo Cristo a las 20 hs. al cumplir nueve dias de tu partida.

LEDESMA, PEDRO ANDRÓNICO (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/17|. Sus hijos Negro, Hugo, Héctor, sus hijas políticas Tere, Betty, Rita y sus nietos Rafa, Ele, Clelia, Chini y Emi, Esteban y Rocío, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia Virgen del Valle Bº H. Hondo, con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento.

VÁZQUEZ, ANTONIO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/17|. Hoy hace 3 meses que no estás a nuestro lado, mi papito no hay nada que pueda calmar este dolor. No podemos soportar que tu lugar en la mesa esté vacío. Sos nuestro ángel danos la fortaleza para que podamos calmar el dolor. Aunque siempre estará. Guíanos como siempre y desde donde estás al lado del Señor protégenos. Te amamos con el alma, mi viejito eras todo en nuestra vida. Siempre estarás en nuestros corazones. Tu esposa Mercedes, tus hijos Javier, Paola y Luisito; sus hijos políticos Silvia y Rubén y tus nietos Martín, Macarena, Flor, Tadeo y Xiomara invitan a la misa hoy a las 20.30 en la iglesia Catedral Basílica.

ADAMO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/17|. La comunidad educativa de la Esc. Nº 1050 de Mistol Muyoj (Guasayán) participa con dolor el fallecimiento del esposo de la docente de esta casa de estudios Sra. Ana María Carabajal y acompañan a su flia, en tan dificil momento.

ASSAD NADER DE ABOSLAIMAN, JEANETTE (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. Su esposo Enrique Aboslaiman, hijos Ricardo, Ernesto y Jacqueline, h. pol. Claudia y Mario, nietos, bisnietos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos seran inhumados a las 11 hs. en el cementerio Jardín del Sol. Casa de duelo Av. Belgrano Nº 532 (LB) sala velatoria. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ASSAD NADER DE ABOSLAIMAN, JEANETTE (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. Su hijo Ricardo Aboslaiman, su hija política Claudia Casares, y sus nietos Leandro y Ricardo Aboslaiman participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Jardín del Sol.

ASSAD NADER DE ABOSLAIMAN, JEANETTE (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. Su hijo Ernesto lamenta con profundo dolor tu partida hacia el Reino de los Cielos junto a tu Dios querido y yo desde aquí toda mi vida pidiéndote perdón por no haberte hecho feliz. No tenga palabras para descifrar lo extraordinaria que fuiste y no te supe valorar. Perdón, mil perdones te llevo en mi mente y en mi corazón madre querida. Hasta siempre...

ASSAD NADER DE ABOSLAIMAN, JEANETTE (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. Amiga, compañera, mamá, ángel no te despedimos, te decimos gracias por tanto amor. Y como el amor no muere siempre vas esta aquí. Sus hijos: Jackie, Mario, Nico, Andy, Rocío y Julieta, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ASSAD NADER DE ABOSLAIMAN, JEANETTE (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. Su hermana politica Nélida Aboslaiman, sus sobrinos Pesci Luis Enrique, Alicia Carranza y sus sobrinos nietos Pesci Marcela, Lezana Gonzalo, Pesci Luis Alfredo y Lourdes Jiménez, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

ASSAD NADER DE ABOSLAIMAN, JEANETTE (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. "Si has escrito una historia de vida. Si has dejado en los rostros sonrisas. Si has sembrado tus campos de flores. No te importe partir algún día. No es la muerte quien mata las almas. Solo muere quien es olvidado". Tu recuerdo permanecerá en los corazones de quienes te conocimos y pudimos disfrutar de todo tu Amor. Te amamos Teté. Pedimos tu descanso eterno. Su nieta Tatiana Aboslaiman Cordero, Matías Chávez y Felipe Chávez Aboslaiman.

ASSAD NADER DE ABOSLAIMAN, JEANETTE (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. Felices los que tienen el corazon puro porque verán a Dios. Sus sobrinos Dr. Víctor H. Aboslaiman y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

ASSAD NADER DE ABOSLAIMAN, JEANETTE (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. Sus sobrinos Inés del V. Aboslaiman y Dr. Walter Peralta Rondano participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ASSAD NADER DE ABOSLAIMAN, JEANETTE (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. Marcelo Toledo y familia participan con dolor su fallecimiento participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Jardín del Sol.

ASSAD NADER DE ABOSLAIMAN, JEANETTE (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. Teresa Casares y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Jardín del Sol.

ASSAD NADER DE ABOSLAIMAN, JEANETTE (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. Los empleados de la Firma Montoto Hnos, participan del fallecimiento de su amiga y ruegan una oración en su memoria.

ASSAD NADER DE ABOSLAIMAN, JEANETTE (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. Con profundo dolor acompaña en este doloroso momento.Tu hija de corazón Nancy Acuña y flia. Siempre vivirás en mi corazón y los recuerdos vividos.

ASSAD NADER DE ABOSLAIMAN, JEANETTE (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. "Te fuiste el día de los angeles, como lo que eras, no dudamos, ya estás en brazos del Señor" .Tu amiga que mucho te quiso Elena Jozami, esposo Héctor Sayago y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ASSAD NADER DE ABOSLAIMAN, JEANETTE (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. Sus familiares Moñi, Nena, María, Marta, Omarcito,Tomás y Salvador, participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ASSAD NADER DE ABOSLAIMAN, JEANETTE (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. Sus familiares: Eva Azar de Nazar, María Eugenia, Armando y Mateo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ASSAD NADER DE ABOSLAIMAN, JEANETTE (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. Sus vecinos y amigos de toda la vida Dito Garcia Gallo, su esposa Dolores, sus hijos Mariana, Mariano, Matias, Alvaro, Luciana y sus respectivas flias, participan de su fallecimiento. Ruegan en su memoria. Sus restos serán iinhumados hoy a las 11 hs en el Cementerio Jardín del Sol.

ASSAD NADER DE ABOSLAIMAN, JEANETTE (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. Beto Tiberti, Liliana Olmedo y familia, participan el fallecimiento de la madre de sus amigos y vecinos de la infancia Ricardo y Ernesto y acompañan a su familia en este momento de dolor.

ASSAD NADER DE ABOSLAIMAN, JEANETTE (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. Brille para ella la luz que no tiene fin. Dr. Edgardo Sergio Rogel y Dra. Maria Luisa Montoto, los acompañan en este difícil momento.

ASSAD NADER DE ABOSLAIMAN, JEANETTE (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. Ana M. Jorge, Fredy Habra y Luciana y flia, acompañan a Yaqui y flia con oraciones por la pérdida de su madre y que Dios les de resignación.

ASSAD NADER DE ABOSLAIMAN, JEANETTE (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. Raúl Víctor Boro Soria y flia., participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de sus amigos de la infancia. Rogando oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs en el Cementerio Jardín del Sol.

ASSAD NADER DE ABOSLAIMAN, JEANETTE (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. Mi querida y dulce Yanette: Hoy partiste y estoy segura que el Señor ya te cubrió con su manto sagrado por tu fe, nobleza y bondad, siempre ayudando al prójimo, por eso le pido a Dios te de el descanso eterno y para todos tus seres queridos resignación. Hasta siempre querida amiga. Peti Cisneros y flia, participan su fallecimiento.

ASSAD NADER DE ABOSLAIMAN, JEANETTE (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. Fuhad Abuslaiman y flia, participan y elevan oraciones en su memoria.

ASSAD NADER DE ABOSLAIMAN, JEANETTE (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. "Bienaventurados los limpios de corazon porque de ellos es el Reino de los Cielos", fuiste toda bondad, descansa en paz. Gauchi Sánchez y Liliana Adamo de Sánchez, sus hijos María, Francisco y Marcos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ASSAD NADER DE ABOSLAIMAN, JEANETTE (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. Martín Carbonel, Anahí Yance, Gladys Fortea, Eduardo G. Pereira, Rita Barraza, Hugo Nieva, Micaela Domínguez y Heber Gauna, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su compañera Jackie Aboslaiman. Ruegan oraciones en su memoria.

ASSAD NADER DE ABOSLAIMAN, JEANETTE (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. La Comunidad Educativa de la Escuela de Formacion Profesional y Capacitacion Laboral Nº 26 Manuel Belgrano, participan con dolor el fallecimiento de la Sra. madre del Dr. Ricardo Aboslaiman y acompañan a su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ASSAD NADER DE ABOSLAIMAN, JEANETTE (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. Janeta: Te imaginamos feliz en el cielo de tu amado pago. Tu querida nieta Tamara Aboslaiman Cordero, Horacio Cordero, Liz Cordero, Puskas Cordero y flia, participan con profundo pesar su partida al Reino Celestial.

ASSAD NADER DE ABOSLAIMAN, JEANETTE (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. El Cielo ya disfruta de tu bondad y alegría. Descansa en paz querida Janette. Raúl Omar Trejo, su esposa Gladys y su hija Denis, acompañan en el dolor a su esposo Chicho y a sus entrañables amigos: Ernesto, Ricardo y Jaqui. Elevan oraciones en su querida memoria.

ASSAD NADER DE ABOSLAIMAN, JEANETTE (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. Carlin Rodolfi e hijos, participa con profundo dolor el fallecimiento de Jeanette, esposa de Chicho y madre de mis amigos Ricardo, Jacqui y Ernesto, Rogamos una oración en su memoria.

ASSAD NADER DE ABOSLAIMAN, JEANETTE (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. Cristian Oliva y familia participa con dolor el fallecimiento y acompaña a sus familiares en este momento de profundo dolor.

ASSAD NADER DE ABOSLAIMAN, JEANETTE (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. "Jesús Misericordioso acógela en tus brazos y condúcela al Reino Celestial". Anahí Macció, Jorge Zahorski, Ana Benac, Carlos Macció, Carlos Javier Macció y familia, Nélida Benac y Rodolfo González participan con profundo dolor el fallecimiento de Teté, rogando consuelo y resignación a sus familiares.

ASSAD NADER DE ABOSLAIMAN, JEANETTE (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. Naio Rodriguez, Lili Matteo y sus hijas Florencia y flia, Veronica y flia, Constanza y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su consuegra Jackie y abuea de su yerno Nicolás. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

ASSAD NADER DE ABOSLAIMAN, JEANETTE (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. Dr. César Monti, Dr. Ignacio Simonetti, Dra. Liliana Garnica, Dr. Edgardo Zanoni, Dr. Aldo Corsanigo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ASSAD NADER DE ABOSLAIMAN, JEANETTE (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. Empleados del Centro Integral de Salud Banda participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ASSAD NADER DE ABOSLAIMAN, JEANETTE (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. Polaco Torres y flia. acompañan en este momento de dolor al Dr. Ricardo y Ernesto Aboslaiman. Ruegan oraciones en su memoria.

ASSAD NADER DE ABOSLAIMAN, JEANETTE (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. Dirigentes y militantes del Movimiento Coordinador Político y Social de los circuitos 43,44, y 48 participan con profundo pesar del fallecimiento de la Sra. madre del Dr. Ricardo. Ruegan oraciones en su memoria.

ASSAD NADER DE ABOSLAIMAN, JEANETTE (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. Beto Jorge y Elida Ledesma, sus hijos Gaby, Juanchy y Fernando Jorge con sus respectivas flias, lamentan la irreparable pérdida. Ruega una oración en su memoria.

ASSAD NADER DE ABOSLAIMAN, JEANETTE (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. Tani Catalfamo y flia, participan con dolor su fallecimiento.

ASSAD NADER DE ABOSLAIMAN, JEANETTE (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. Jehová es mi pastor nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Salmo 23. Has sido una mujer maravillosa, excelente, esposa, madre, abuela, bisabuela y amiga de todos te vamos a llevar en nuestros corazones, gracias Jeanette por todo tu amor. Toti, Elba, Carolina y flia, Natalia y flia. Martin y flia, participan con dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.

PEREYRA, GRACIELA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/17|. Sus amigos y compañeros de trabajo Prof. Walter Sánchez, Prof. Liliana Larcher y Prof. Silvia Carrizo y familias, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

SANDEZ, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. Su esposa Isolina Toloza, hijos Edgardo, Ángela, hijos políticos Martin, Daniela, nietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 16 horas cementerio La Misericordia. El cortejo partirá de Soler y San Carlos (s.v.). COBERTURA NORCEN SRL. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE. La Plata 162 - TEL 4219787.

BOLAÑEZ, MANUEL ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/16|. Su esposa Nieves, sus hijos Carla, Marcela, Pablo y Mauro, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20:30 hs en la parroquia Santiago Apóstol, al cumplirse un año de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

ARÉBALO, JOSÉ GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/17|. Su padre Pedro, sus hijos Mirna y José Luis, hemanos Pedro, Angel, Miriam, sus hnos. políticos Ana e Irma, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs. en el cementerio de Famatina. Dpto. Guasayán. EMPRESA SANTIAGO.

ÁVILA, RITO SEBASTIÁN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/17|. Sus hijas Sandra, Marcela, sus hermanos Fernando, Nati, Pancho, Santo, Vilma, Elsa, Dario, David, Beba, sobrinos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs. en el cementerio Cristo Rey - Loreto. Cob. Caruso Cia. de Seg. S.A. SERV. REAL. POR COCHERIA NORTE. La Plata 162 - TEL 4219787.

GÓMEZ, ANDRÉS ABELINO (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/17|. Personal directivo, docente, de maestranza, alumnos y Comunidad Educativa de la Escuela Nº 127 Dr. Mariano Moreno participan con profundo dolor el fallecimiento del abuelito de la profesora María Luz Diaz. Rogando oraciones en su memoria.

LAYÚS, GUIDO ROGER (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. Su esposa Adela Carolina Juárez, hijos Emmita y Roger, nieta Nadia, Martín , Santino y bisnietos Facundo y Abigail participan con dolor su fallecimiento e invitan a acompañar sus restos hoy a las 16 al cementerio de La Aguada. Ruegan por la paz de su alma. Las Termas.

LAYÚS, GUIDO ROGER (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. Su hermano Guillermo H. Layús, hermana política Nelly Mendieta; sobrinos Graciela, Silvia y Guille y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Las Termas.

LAYÚS, GUIDO ROGER (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. Marta Pérez del Busto e hijos: Osvaldo, Pablo, Saúl, Andrea, Diego y respectivas familias participan su fallecimiento. Elevan oraciones por el eterno descanso de su alma. Las Termas.

MÉNDEZ, FELICIANA (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/17|. Sus hijos Soilo, Rita, Orlando, Ñato, Nimia, Norma, nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Santa Catalina-dpto. Guasayán. Cobertura Obra Social IOSEP. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE. La Plata 162 - TEL 4219787.