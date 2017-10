Desábato negó complot contra el DT Matosas

03/10/2017 -

El capitán de Estudiantes de La Plata, Leandro Desábato, negó que el plantel haya orquestado la salida del anterior entrenador, Gustavo Matosas, quien firmó un contrato en junio y lo rompió tres meses después al quedar eliminado de la Copa Sudamericana.

"No es cierto que el equipo fue para atrás o le haya hecho una cama a Matosas. Se dejan trascender cosas que no son ciertas y me duele porque soy hincha del club. Éste es un grupo con muchachos que quieren mucho al club y la eliminación de la Sudamericana nos dio bronca", aseguró.

Desábato se reivindicó como "un tipo honesto" al igual que sus compañeros de plantel y reconoció que el plantel no tuvo buen entendimiento con el uruguayo porque "en Estudiantes hay formas que no se negocian".