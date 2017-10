Casagrande: "Los municipales armamos este partido, cansados de las promesas"

04/10/2017 -

Carlos Casagrande, primer candidato a diputado del Partido Unido de los Trabajadores por el Progreso y la Unidad dijo que quiere ocupar una banca para representar a los trabajadores, estatales y privados, pero principalmente a los municipales, sector del cual proviene, con la idea de presentar proyectos que beneficien al sector.

Por ello impulsa una ley que establezca el convenio colectivo de trabajo "para que los empleados públicos tengamos mejor salario, mayor estabilidad y mayor respeto por parte de la patronal, sobre todo en las intendencias".

"Con esa idea nació este proyecto; porque nos hemos cansado de promesas de políticos donde nos pedían el acompañamiento o decían que representaban a los trabajadores y nunca se daban los resultados que necesitábamos los municipales", expuso.

"El tema salud preocupa que no alcance con la orden médica para que nos atiendan, sino que hay que pagar plus", agregó. Al respecto, dijo que los intendentes deberían solventar ese plus a los municipales.