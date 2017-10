FÚNEBRES | 7 de Octubre de 2017

07/10/2017 -

FALLECIMIENTOS

- María de la Cruz Gallo

- Analía del Carmen Barbero de Gerez (La Banda)

- María Angélica Barrionuevo (Dpto. Banda)

- Juan Alomo

- Pablo Cristoff (Las Termas)

- Alberto Francisco Lami

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ARCE, MARGARITA CIRILA (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/17|. "Señor, recibela en tus brazos y dale el descanso eterno". Azu y Hugo, sus hijas Silvina de Bianchi, Mechi de Torres y sus respectivas familias, acompañan a la querida y muy apreciada Roxana y a toda su familia ante tan irreparable pérdida y elevan oraciones al Señor nuestro Dios, por el consuelo y fortaleza para sus seres queridos.

ARDILES, LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/17|. Participan con profundo dolor el fallecimiento de Lidia Ardiles. Su hermana política Juana Diaz, sobrinos Romelia Diaz, Maria Diaz, Felipe Ardiles, sobrinos nietos Valentina Diaz, Emiliano Diaz. Ruegan oraciones en su memoria.

ARDILES, LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/17|. Querida Tia, hoy el Señor te llamó a su morada donde gozarás de la paz divina y eterna junto a tus seres queridos. Doy gracias a Dios por haber compartido y cuidado de tí estos últimos años, tu partida nos entristece, pero siempre estarás en nuestro corazon. Su sobrina Lilia Ardiles, sobrino pol. Hector Aragon y sobrinos nietos José y Santiago, participan con dolor su partida y brille para ella la luz que no tiene fin.

ARDILES, LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/17|. Participan con gran dolor el fallecimiento de Lidia Ardiles. Su sobrino Ahijado Felipe Ardiles, sobrina politica Belkis Ardiles y sobrinos nietos Florencia y Elias. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Jardin del Sol.

ARDILES, LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/17|. La Familia Aragón - Fernández, participan el fallecimiento de Lidia Ardiles, dando el pésame a sus familiares. Que el Señor la reciba en el paraiso para su descanso en paz.

ARDILES, LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/17|. Flia. Aragón, participa el fallecimiento de Lidia Ardiles. Que descanse en paz y brille para ella la luz eterna y que el Señor la acune en sus brazos.

GALLO, MARÍA DE LA CRUZ (q.e.p.d.) Fallecio el 5/10/17|. Yo estaré contigo hasta el último dia. Que Jesús y María den el consuelo a sus familiares y amigos. Escuela Nº 1173 Carlos Jensen, participa con dolor el fallecimiento de la Madre del Sr. Mario Rueda. Elevan oraciones en su memoria.

LAMI, ALBERTO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/17|. Nada calmará este dolor que siento, pero me reconforta saber que ya descanas en los brazos del Señor. Su madre Libertad Lopez, lamento participar tu partida, ruego oraciones en tu querida memoria y por la paz de tu alma.

LAMI, ALBERTO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/17|. Sus hermanas Liliana Betty y Maria José, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria

LAMI, ALBERTO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/17|. Su hermana Dra. Gladys Liliana Lami participa con profundo dolor su fallecimiento.

LAMI, ALBERTO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/17|. Hermano. Siempre estaras en nuestros corazones. Su hermana Liliana y sus sobrinos Agustin y Emanuel, participan con profundo dolor su fallecimiento.

LAMI, ALBERTO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/17|. Siempre te recordaremos. Su hermana María José, y tus sobrinitas María de los Angeles, Vicky y Yuli, participan con profundo dolor su fallecimiento.

LAMI, ALBERTO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/17|. Su hermana Betty Lami, sobrinos Pedro Pablo y Maximiliano, participan con profundo dolor su fallecimiento y brille para tí la luz que no tiene fin.

LAMI, ALBERTO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/17|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar en lugares de delicados pastos me hará descansar . Sus primos hermanos; Lito y Celia, Negro y Amanda, Rosy y Mario, Gladys y Ely con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LAMI, ALBERTO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/17|. Que brille para tí la luz que no tiene fin, descansa en paz primo querido. Su prima Cecilia, sobrinos Andrea, Emma, Florencia y Josecito, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

LAMI, ALBERTO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/17|. Carlos Arias y familia, participan con dolor su fallecimiento.

LAMI, ALBERTO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/17|. El Señor te llevó a su lado. Dejándonos para nosotros el recuerdo de nuestra amistad que perdurará en el tiempo. Tus amigos de calle 11 del Bº Belgrano.

LAMI, ALBERTO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/17|. Mario A. Sily te despide con tristeza y dolor y acompaño con mucho cariño a Graciela, hijos y nietos, hermosa familia que formaste, a tu señora madre y hermana. Ruego la resignacion cristiana para ellos y por tu descanso en paz. Adiós querido amigo.

LAMI, ALBERTO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/17|. Que el Señor lo reciba en sus brazos y le de la paz eterna . Clemiro Ciro Gómez y flia., participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en el dolor por tan irreparable pérdida. ruegan oraciones en su memoria y brille para el la luz que no tiene fin.

LAMI, ALBERTO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/17|. Tus compañeros y amigos de Aguilas Sófbol Club = Cat. Lento. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MIGUEL, CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/17|. Sus sobrinos Gladis, Chiquita, Chuchi, Mabel, Tita, Rubén, Susi, Migui, Claudia Miguel y respectivas familias participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SANTOS, DORA ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/17|. Ing. José Gigli y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SANTOS, DORA ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/17|. Ing. Santiago D. Piga, su esposa Rosario F. Sanjuan y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y expresan a su esposo el Ing. Salomon Lafi, a sus hijas, hijos politicos y nietos, nuestro sentido pésame ante irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

SANTOS, DORA ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/17|. Charito y Pepe González y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de la esposa de su amigo Salomon Lafi y acompañan en su dolor a el, sus hijas y toda su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

BOUCHE, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/16|. A un año de tu partida a la Casa del Padre nos reunimos familiares y amigos en torno a la santa misa para honrar tu memoria el domingo 8/10 a las 20.30 hs. Parroquia La Merced.

RUIZ, GUSTAVO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/14|. Hijo querido (mi Negro) ya pasaron 3 años de tu partida al reino celestial te extraño tanto cada dia que pasa se acrecienta más mi dolor, nada mitiga mi soledad tengo un vacío dificil de llena, mi Ale querido te pido me des las fuerzas para seguir adelante ... cuando llegue el momento estaremos juntos. Su madre Carmen Ruiz y hermanos invitan a la misa q se oficiará hoy en la Catedral Basílica hoy a las 20 hs al conmemorarse 3 años de su partida.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

FLORES, NÉLIDA BEATRIZ-APESTEGUIA, PABLO JOSÉ (q.e.p.d.) Fallecieron el 4/10/09-8/10/98|. Solo un recuerdo queda de tu vida, un recuerdo de luz que no se apaga, un recuerdo de estrellas que no mueren y en nuestro sueño, tu voz y tu palabra. Sus hermanos Margarita Flores y Dr. Roberto Flores, sus sobrinas Patricia e Ivana Flores y demás familiares.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ASSAD NADER DE ABOSLAIMAN, JEANETTE (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. "La fe es el pájaro que canta cuando la aurora no despuntó aún. No quiero que me recuerden con lágrimas, como aquel que no tiene esperanza". Carlos R. Banegas y flia, Ana María Morales de Gorrini y flia, acompañan a su esposo, hijos y nietos en estos momentos de dolor. Rogamos oraciones en su memoria.

BARBERO DE GEREZ, ANALÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/17|. Te amamos, te vamos a extrañar. Su esposo Ricardo Gerez, sus hijos Tania, Gianina y Antonella, sus nietos Nachos y Tahiel, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BARBERO DE GEREZ, ANALÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/17|. Su hermano Jorge, su hermana política Bety, sus sobrinos Facundo, Florencia, Coco y Valentina, participan con profundo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BARBERO DE GEREZ, ANALÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/17|. "Señor abre tus manos y recibe a tu hija Analia, dale la luz eterna". Su hermana política Vilma Gerez, Carlos, José y Eduardo Sanchez Gerez y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BARBERO DE GEREZ, ANALÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/17|. Familia Seleme participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BARBERO DE GEREZ, ANALÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/17|. Prof. Gallardo Ana y flia. y Prof. Suárez Claudia y flia. comparten el pesar por el fallecimiento de su ex colega de Asicana, ruegan una oración en su memoria.

BARBERO DE GEREZ, ANALÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/17|. Daniel Pérego, participa con profundo dolor el fallecimiento de la querida Analia y acompaña a su familia en estos momentos de dolor.

BARBERO DE GEREZ, ANALÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/17|. Viviana, Hector, Fernanda y Eugenia Sosa, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan por una pronta resignación para su familia y elevan oraciones en su querida memoria.

BARBERO DE GEREZ, ANALÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/17|. Lee Williams, Viviana Tarchini y sus hijos Nakali y Lisito, expresan sus condolencias y acompañan en este dificil momento a su flia., y elevan oraciones en su memoria.

BARBERO DE GEREZ, ANALÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/17|. Amiga querida: Te extrañaré por siempre. Nélida María Nader, participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruego oraciones en su querida memoria.

BARBERO DE GEREZ, ANALÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/17|. Siempre estarás presente en nuestros corazones, te vamos a extrañar ,tus compañeras de trabajo Ailin Deroy, Erika Roger y María Herrera.Quienes participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

BARBERO DE GEREZ, ANALÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/17|. Familia Seleme, participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de nuestra querida Giani. Ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, PEDRO NOLASCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/17|. Sus hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Romanos. Servicio Iosep. Org. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

AMAYA, PEDRO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/17|. Tío querido siempre estarás en nosotros. Sus sobrinos Juan Gabriel, Ramiro, Flor, Tati, Lucia, Selena, Katia, Consti, su sobrino político Matías, su sobrina nieta Denis, invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Lasalette con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Señor.

AMAYA, PEDRO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/17|. Hijo querido hoy cumples 9 días de tu partida, tu imagen y recuerdo es la estrella luminosa que nos acompaña y guía. Su papá Juan Pedro, su mamá Catalina, sus hermanos Juan, Gustavo, Mariela y Silvia, invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 hs en la parroquia Lasalette.

AMAYA, PEDRO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/17|. Señor ya esta ante ti recíbelo en tu Reino, sus cuñados Valeria, Miguel, Fabiana y Gonzalo, invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Lasalette, con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Señor.

BELLIDO, MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/15|. "Viejo, mi querido viejo". Nos dejaste una siesta, hace 2 años increible, te fuiste en los brazos de María, a la Casa del Señor, allí te espera mi hermanita Lilian, este angelito amado de todos nosotros que se fue también a los 2 añitos, que tristeza, que dolor en nuestra flia. Que dificil se nos hace el camino por recorrer, pero como tú eras un ser alegre, con esa chispa especial, en tu humor, basta de tristeza mi galleguito, te quiero con un ganador. Que orgullo siento de vos viejito Manuel, con mucho amor: tu hijo Manolo, tu compañero Mercedes, tu hija Mimi y flia, Mariela y flia, tu nuera Anita, Dra Analia, Marine, Carlos, tus bisnietos Tomas, Lucas y Santino, que te recuerdan por siempre, juntos a tus hermanos y sobrinos, por tu espiritu solidario. Descansa en paz mi querido viejo! Con amor Manolo, a mi mejor amigo y Padre ejemplar. Invitamos a sus amigos a la Santa Misa en su memoria, en la Iglesia Cristo Rey hoy a las 20 hs.

DAVID, GUILLERMO ALBERTO (H. PATRON) (q.e.p.d) Fallecio el 7/9/17|. Hijo querido: Ya pasó un mes de tu partida, y nada mitiga el dolor, el unico consuelo que tenemos es que no sufres mas. Estas junto a tu madrecita querida, gozando de la paz de nuestro Señor. Son dos estrellas que nos guian para seguir adelante, que brille para ustedes la luz que no tiene fin. Su desconsolado padre, esposa, hijos, hnos y flia, invitan a la misa a realizarse hoy a las 20.30hs en la Iglesia Sgo Apostol.

ROJAS, TELMO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/17|. "Señor, Dios mío, hoy vuelven las lágrimas a caer como perlas al vacío recordando a un ser querido y fallecido. Pero nuestro amor es tan grande hacia ti que no cuestionamos nada. Está contigo. Tú lo cuidas como lo cuidaríamos aquí en la tierra. Mientras en nuestros corazones siga viviendo, sólo su cuerpo se habrá marchado". Su esposa Teresa, sus hijas Claudia, Daniela, Diego, hijos políticos y nietos invitan a la misa que se realizará en la Parroquias nuestra Señora de La Salette, hoy (sábado) a las 20:30 hs, al cumplirse un mes de su fallecimiento.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

ABREGÚ, MILAGROS ESTEFANÍA (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/17|. "Ya hace un mes desde que te fuiste y nos dejaste con el alma hecha pedazos. Dios decidio llevarte para que no sufras más aqui. Ahora eres un ángel muy hermosos que está en un lugar mejor que ya no sufrirás". Su mamá Silvia, sus hermanos: Brenda, Cande, Anahi y su abuela Silvia, invitan al responso que se realizara el cementerio de la Misericordia hoy a las 16:00hs

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BRAVO, JULIO CÉSAR DEL CORAZÓN DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/17|. Su esposa Zulema Costas sus hijos Julio y Fernando, H. pol Maria de los Angeles sus nietos Emilse(a), Mariano, Rocio, Nicolás, Lourdes, Juan, Pablo, Lucas y demás familiares. sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Suncho Corral cobertura Iosep. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE. La Plata 162 - TEL 4219787.

BRAVO, JULIO CÉSAR DEL CORAZÓN DE JESÚS Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/17|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Su esposa Zulema Costas, hijos: Julio, Fernando, Mara, sus nietos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Suncho Corral. Servicio realizado por "Cocheria Suncho".

BRAVO, JULIO CÉSAR DEL CORAZÓN DE JESÚS Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/17|. Su tía Haydée Wagner de Costas y familias, su prima Aracelis Costas, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración por la paz y resignacion de su familia y el eterno descanso en la eternidad.

BRAVO, JULIO CÉSAR DEL CORAZÓN DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/17|. María del Carmen y Alejandro Álvarez Valdes, María Inés y Luis Francisco Baccino, Martín Costas y Cecilia Vittar, María Esther y José Antonio Rojo, Martita y Julio René Carrizo, lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a Zulema, sus hijos Julito y Fernando y demás familiares en el dolor y la oración.

BRAVO, JULIO CÉSAR DEL CORAZÓN DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/17|. Yolanda y Beatriz Costas participan el fallecimiento de su cuñado, esposo de nuestra hermana Zulema, acompañan con amor y profundo respeto el doloroso momento que atraviesan: Zulema, sus hijos y nietos. Lamentamos y compartimos la pena por su partida.

BRAVO, JULIO CÉSAR DEL CORAZÓN DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/17|. Luis Ignacio Gómez, participa el fallecimiento del gran amigo y colega, compañero de la infancia. Ruegan oraciones en su memoria.

BRAVO, JULIO CÉSAR DEL CORAZÓN DE JESÚS Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/17|. Profe querido: Mi amigo y compañero de los viernes Culturales que en paz descanse. Paz y resignacion para su familia. Prof. Raul Vega, sus hijos, hijos politicos, nietos y bisnieta.

BRAVO, JULIO CÉSAR DEL CORAZÓN DE JESÚS Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/17|. Esmeralda, Pachacho y Juan Carlos Costas y sus respectivas familias lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a su prima Zulema, a sus hijos Julito y Fernando en el dolor.

BRAVO, JULIO CÉSAR DEL CORAZÓN DE JESÚS Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/17|. Señor recíbelo en tus brazos y acúñalo con todo tu amor. La secretaria del colegio secundario N°5 Trejo y Sanabria Prof. Patricia Simón participa con profundo dolor la partida de ex Rector de la institución y ruegan oraciones en su memoria.

BRAVO, JULIO CÉSAR DEL CORAZÓN DE JESÚS Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/17|.Señor ya esta ante ti,recibelo en tu morada,y dale el descanso eterno. La comunidad educativa del colegio secundario N°5 Trejo y Sanabria,participa con profundo dolor el fallecimiento del ex rector de la institución. Ruegan oraciones en su memoria.

BRAVO, JULIO CÉSAR DEL CORAZÓN DE JESÚS Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/17|. Por la inmensidad de tu corazón generoso, has ido a ocupar un lugar de privilegio en el cielo, descansa en paz. La comunidad educativa del IFDS N°9 participan con profundo dolor la partida del ex rector y papá del Prof. Julio Bravo (h),ruegan oraciones en su memoria.

BRAVO, JULIO CÉSAR DEL CORAZÓN DE JESÚS Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/17|. Santiago Nassif, su esposa Ilda Jorge,sus hijos : Silvia, Dr. Eduardo Nassif, lic. Daniel Nassif con sus respectivas flias. participan con dolor su inesperada partida hacen llegar sus condolencias a su familia.

BRAVO, JULIO CÉSAR DEL CORAZÓN DE JESÚS Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/17|. Mirta Salomón de Banco,sus hijos: Hector y Rodi con sus respectivas familias. Soledad Banco, participan con profundo dolor su fallecimiento ruegan oraciones a su memoria.

BRAVO, JULIO CÉSAR DEL CORAZÓN DE JESÚS Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/17|. Hijos de Germán Llanos Huisi y Paula Garnica y sus respectivas familias,participan con profundo dolor el fallecimiento de tan distinguida persona.piden a Dios resignacion cristiana para su esposa e hijos y demas familiares.

BRAVO, JULIO CÉSAR DEL CORAZÓN DE JESÚS Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/17|. Con profundo dolor participan del fallecimiento de su querido y recordado profesor Julio, sus ex alumnos: profesor Gustavo Ruiz y la Escribana Ivana Coria,rogando oraciones en su memoria y acompañando a su familia.

BRAVO, JULIO CÉSAR DEL CORAZÓN DE JESÚS Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/17|. Dr. Rolando O.Vittar y flia., Dr. Edgardo R. Vittar y flia.,Dra. Noemi Vittar de Batika y flia., Dr. Osvaldo F. Vittar y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento, ruegan oraciones a su memoria.

CASTILLO DE MÁRQUEZ, ROSA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/17|. El Apostolado de la Oración de la Parroquia Inmaculada Concepción, participa con profundo dolor el fallecimiento de su integrante e invitan al novenario para rogar por su eterno descanso y que sus restos fueron inhumados en la ciudad de Frías. Acompañamos con nuestras oraciones a sus hijos y familiares. Frías.

CRISTOFF, PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/17|. Sus hijos Susana y Alberto, Graciela, Elena, Adriana y Juan Domingo, Muñeca y Fernando, Johana y Nicolás, sus nietos : Sofía, Ana, Josefina, Ignacio, Luis, Felipe, Valentina, Paula, Candelaria, Abril, Guadalupe, Jazmín, Agustina, Gonzalo y Lucas lloran su ausencia. Papá fuiste un papá muy especial y vamos a extrañar tu voz recordándonos que no nos olvidemos de los abuelos y tíos y viviendo siempre de la manera correcta. Te recordaremos siempre. Las Termas.

CRISTOFF, PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/17|. Su hermano Martín, cuñada Ángela Matana, sus sobrinos, Martín Leonardo, Pablo Ezequiel, sobrina política Maria Victoria Frola y sobrinas nietas Mía y Ariana. Nunca olvidaremos los momentos compartidos en tu casa junto a Gladys, cuando veníamos a Termas. Rogamos por el eterno descanso de tu alma. Las Termas.

CRISTOFF, PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/17|. Su hermano político Carlos Salvatierra, su esposa Olga Paz, sus sobrinos Javier, Guillermo, Luisa y Carmén Salvatierra Paz, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan por la paz de su alma. Las Termas.

CRISTOFF, PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/17|. Arq. Miguel Roberto Mukdise, Arq. Mercedes Neme de Mukdise e hijos: Jorge, Marcos y respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de su amigo. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

CRISTOFF, PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/17|. Corresponsalía y Agencia Diario El Liberal se unen en el dolor por la muerte del colega y amigo. Oraciones por la paz de su alma. Las Termas.

CRISTOFF, PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/17|. La comisión directiva y socios del Centro de Jubilados Docentes "Sara de Rojas" participa el fallecimiento del apreciado amigo y colaborador de la institución. Gracias Pablo por ser un transmisor de toda noticia que llegara a tu mesa de trabajo. Descansa en paz junto a la compañera de toda una vida y el Señor conceda resignación a sus familiares. Las Termas.

CRISTOFF, PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/17|. Siempre habrá una oración, una lágrima y una flor. Tu comadre Elsa Croigverg, ahijados Sole y Facundo Santillán, participan con mucho dolor por su partida al Reino Celestial. Las Termas.

CRISTOFF, PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/17|. Tus compañeros de lucha: Elsa Croigverg, Ricardo Fulvi, Carlos Vallejos, Gitano Dominguez, Guilermo Byby Robach y David Salvatierra lamentan su partida y ruegan al Señor que descanse en paz. Las Termas.

CRISTOFF, PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/17|. Manuel Loto, Graciela Mukdsi e hijos participan con congoja el fallecimiento de quien con verborragia llegó a todos los hogares termeños especialmente al nuestro. Se apagó la voz de un gran locutor pero su recuerdo permanecerá indeleble en el corazón. ¡Paz para su alma y resignación para sus familiares! Las Termas.

CRISTOFF, PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/17|. Radio Eco Termas - Staff de la radio: Omar, Sandra, Walter y Nancy participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Las Termas.

CRISTOFF, PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/17|. "Viejo querido, te vas fuerte al reencuentro con Dios, te extrañaremos". Sandra, Omar y Kuky Mera. Elevan oraciones.Las Termas.

CRISTOFF, PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/17|. Sus amigos de toda la vida y compañeros de lucha, Agalo y Mirta e hijos, participan con mucho dolor el fallecimiento del querido Pablito y ruegan a Dios para que ya lo tengan descansando en su reino. Las Termas.

CRISTOFF, PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/17|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Norma de Gutiérrez y sus hijos: Lilián, Sandra, Cristina y Raúl y sus respectivas familias participan con tristeza la partida de su querido amigo Pablo. Acompaña a sus hijos y familias, a sus hermanos Jorge y Martín y sus familias en este momento de dolor. Rogamos oraciones en su memoria. Las Termas.

CRISTOFF, PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/17|. Letizia, Antonio y Joaquín Botta y sus respectivas familias acompañan con dolor el fallecimiento del gran amigo y compañero Pablito. Las Termas.

CRISTOFF, PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/17|. Chichi Ailán y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Pablo y ruegan al Altísimo por su descanso eterno y fortaleza para sus hijos. Las Termas.

CRISTOFF, PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/17|. "Querido Pablo, partiste de esta vida para estar al lado de nuestro Señor. Danos fuerza y resignación, para superar este dolor inmenso". Acompañamos en este momento: Blanca y Carolina Loto, Silvia, Nony Loto y sus respectivas familias. Participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones para su descanso eterno. Las Termas.

CRISTOFF, PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/17|. Hermanos políticos Esther, Virginia, Marina, Víctor y Olga Paz y sobrinos políticos, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones a su memoria. Las Termas.

CRISTOFF, PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/17|. Sobrino Javier Salvatierra Paz, su esposa Renata e hijos Francisco e Iván, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones para su eterno descanso. Las Termas.

CRISTOFF, PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/17|. Carlos Santucho, su esposa Alejandra, hijos Rolando y Lucy, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Pablo. Elevan oraciones para su eterno descanso. Las Termas.

LAYÚS, GUIDO ROGER (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. La Comisión Directiva del Centro de Docentes Jubilados y Pensionados "Sara de Rojas", participan del fallecimiento del hermano de su socia y gran colaboradora Sra. Pilar de Layús, acompañando a toda la familia en estas circunstancias tan dolorosas. Pide resignación para ellos y el descanso de su alma en la morada celestial.

LAYÚS, GUIDO ROGER (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. Cámara Empresaria Hotelera Gastronómica, participa con dolor su fallecimiento y elevan oraciones a su memoria . Las Termas.