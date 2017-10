Aldosivi vs. Almagro, el duelo más destacado

07/10/2017 -

Aldosivi de Mar del Plata, con el regreso de Leandro Somoza y Antonio Medina a la titularidad, recibirá a Almagro en uno de los cinco partidos a jugarse hoy en la continuidad de la cuarta fecha de la B Nacional. El encuentro se jugará en el Minella de la ciudad balnearia desde las 16 con el arbitraje de Julio Barraza.

El resto de la programación de hoy es: 15.05 por TyC Sports, Quilmes-Los Andes (Pablo Dóvalo el árbitro); 15.30, Brown de Adrogué-

Argentino Agropecuario (Pablo Echeverría); 16, Ferro-

Juventud Unida (Bruno Bocca) y 18.05 por TyC Sports, All Boys-San Martín de Tucumán (Hernán Mastrángelo).

Aldosivi (7 puntos), que descendió la pasada temporada, inició el certamen con dos triunfos y un empate dirigido por Walter Perazzo. Los marplatense contarán con el regreso de dos valores destacados como el veterano Somoza (ex Vélez y Boca) y Medina (ex Rosario Central) quienes se recuperaron de lesiones. Almagro (3) hace nueve partidos que no gana de visitante y el objetivo pasa para el equipo que dirige Alfredo Grelak por alcanzar un lugar en el octogonal que determinará el segundo ascenso.