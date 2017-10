Mitre se presenta ante Nueva Chicago

Fotos El “Aurinegro” santiagueño se vuelve a presentar en la B Nacional.

Hoy 13:11 -

Con la motivación y confianza que le otorgan los buenos resultados conseguidos hasta el momento, pero también con la convicción de que todavía hay mucho por recorrer y, sobre todo, mejorar, el Club Atlético Mitre (CAM) recibe a Nueva Chicago.

El cotejo que corresponde a la cuarta fecha del Torneo de la B Nacional comenzará a las 16 y será dirigido por Luis Álvarez.

El "Aurinegro" santiagueño se mantiene invicto en el certamen, con un triunfo y un empate (adeuda su encuentro de la primera fecha, ante Deportivo Riestra en condición de visitante) y esta tarde tendrá una prueba de fuego porque Chicago no solamente es uno de los históricos de la categoría que está obligado a pelear el ascenso, si no que además llega motivado por haberle ganado el clásico a All Boys la fecha pasada.

El equipo de Arnaldo Sialle debutó en la segunda fecha, ante Sportivo Estudiantes de San Luis, y lo hizo con triunfo por 1 a 0 como local, con gol de Gastón Bottino, de penal.

En tanto que en la fecha pasada, el Auri obtuvo un valioso empate en su visita a Santamarina de Tandil, 1 a 1, con el agónico gol anotado por Ramiro Fergonzi.

Variante obligada

"Cacho" Sialle está tratando de mantener el mismo equipo en este arranque de torneo, pero hoy se verá obligado a realizar un cambio con respecto a los once que arrancaron el juego ante Santamarina.



Es que el volante Juan Alessandroni se resintió de una contractura en el izquiotibial y le dejará su lugar a Juan De Tomaso, quien fue justamente el que lo había sustituido ante Estudiantes, cuando el "Pity" se quedó al margen del elenco titular por esa lesión que se le produjo un día antes del debut del Auri en la B Nacional.

En Chicago, que al igual que Mitre tiene cuatro puntos, el entrenador Facundo Argüello hará tres cambios por lesiones. Los que ingresarán son Federico Presedo, Adrián González y Norberto Palmieri, en reemplazo de Federico Fattori, David Achucarro y Franco Quiroga, respectivamente.