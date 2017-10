"Chocota" Trejo anotó para el Rayo

Fotos FESTEJO. Oscar Trejo facturó para el Rayo Vallecano, en la 2ª división.

El mediapunta santiagueño, Oscar Trejo obtuvo ayer un gol para Rayo Vallecano, que batió por 4-1 a Valladolid, en partido válido por la octava fecha de la Liga 1-2-3 de la Segunda división del fútbol de España.

El jugador surgido en las divisiones inferiores de Boca Juniors, de 29 años, logró el segundo tanto a los 16 minutos de la primera mitad, según registró un informe del sitio Marca.

De este modo, el santiagueño, que también se desempeñó en el fútbol francés, llegó a las cinco conquistas en el certamen.

Rayo Vallecano, que acumula 12 unidades en la clasificación, también contó con el ingreso del ex volante de Racing, el también santiagueño Francisco Cerro. Mientras que el ex delantero de River Plate, Alejandro "Chori" Domínguez, estuvo en el banco de relevos, pero no ingresó.

Albacete, con los concursos de Mariano Bíttolo (ex Colón de Santa Fe) y Fabián Espíndola (ex Boca Juniors), le ganó por 2-1 a Lorca.

Resultado

Mientras que Zaragoza, con el arquero Cristian Álvarez (ex San Lorenzo) en sus filas, derrotó por 3-0 a Numancia.

Lugo, con la participación del atacante Francisco Fydriszewski (ex Argentinos Juniors), cayó en su visita al Granada, por 2-0.

El único líder es Osasuna (15 unidades) doblegó como visitante y por 2-0 a Cádiz, en la noche del sábado.