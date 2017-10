Escándalo en el concurso de Miss Bumbum

Hoy 15:08 -

Un escándalo se generó en el concurso que premia a la mejor cola de Brasil,"Miss Bumbum", al acusar a seis candidatas fueron acusadas de hacer fraude en el sistema de votaciones.

En la septima edición, fueron seleccionadas 27 participantes que representan a diferentes estados brasileños. En la primera fase del certamen, el público vota on line a su candidata preferida desde la web del concurso. Sin embargo, la organización anunció que seis candidatas fueron penalizadas por hacer fraude en el sistema de votaciones.

Días antes, el portal IG Gente habia publicado una nota sobre las posibles irregularidades que había en la competencia al notar que algunas concursantes haían obtenido gran cantidad de votos en pocas horas.

Tras una investigación, la organización penalizó con la perdida de 40 mil votos a cada una de las participantes por haber interferido en la votación online, a través del uso de robots.

Las concursantes Pietra Maya (Paraná), Rosie Oliveira (Amazonas), Hellen Cristyan (Maranhão), Jane Ferreira (Pernambuco), Nayara Godoy (Goiás) y Grazy Alves (Bahia), se encuentran enojadas porque aseguran que no tuvieron nada que ver con estas irregularidades. Incluso una de ellas, Grazy Alves, decidió contratar a un abogado, quién intentará buscar que la organización repita la votación y realice una auditoría para que no haya fraude durante el proceso.

