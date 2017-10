Cristina dijo que está "en la lista negra" de Macri

11/10/2017 -

En la sede del Instituto Patria, Cristina Fernández de Kirchner criticó en duros términos al gobierno de Mauricio Macri, denunció que es objeto de una "persecución judicial" y dijo que está convencida de que integra una lista negra que se encuentra en poder del actual jefe de Estado.

"El Presidente tiene una lista negra y yo la debo encabezar. No me queda más que pensar que se trata de un eufemismo de los que tendríamos que desaparecer de la Argentina para que el país no tuviera problemas", disparó la expresidenta.

En varios pasajes de la conferencia, la ex mandataria dijo ser objeto de una "persecución política y judicial" y se refirió al llamado a indagatoria por parte del juez Bonadio por la denuncia que realizó el fallecido fiscal Nisman por el atentado en la Amia: "Una vez que pasen las elecciones vamos a hacer una presentación ante las Naciones Unidas, porque se trata de un hecho no judiciable. Un acuerdo entre dos países es un acto hecho en el marco de la ONU", afirmó en relación al memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán.