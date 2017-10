Fotos EFECTO. La ex mandataria afirmó que tras las elecciones la gente "va a pedir la unidad política de la oposición". Ponderó su gobierno.

La ex presidenta Cristina Fernández afirmó que ‘no’ pone ‘las manos en el fuego’ por su ex ministro de Planificación Julio De Vido, que es juzgado por la tragedia de Once y tiene otras causas judiciales pendientes, ‘ni por nadie’, al tiempo que criticó la gestión de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, al asegurar "los índices de la Provincia están todos para atrás".

Fernández de Kichner también aseguró que su candidatura le hizo aumentar ‘el déficit’ al Gobierno, al aludir al aumento en el gasto público por campaña y obras, en tanto enfatizó que después de las elecciones del 22 "la gente va a pedir la unidad de la oposición".

Además, la candidata de Unidad Ciudadana pronosticó que ‘le va a costar a otra mujer llegar’ a la Casa Rosada, sostuvo que durante el kirchnerismo ‘hubo intentos destituyentes muy claros’ y que fue ‘atacada’ por ser "la mujer que hace las cosas que el poder no quiere que haga".

En una entrevista concedida a radio Con Vos, ante la pregunta sobre si ponía las manos en el fuego por su ex ministro de Planificación, respondió: "Las manos en el fuego no las pongo ni por De Vido ni por nadie. Las manos en el fuego, por mí y por mis hijos, por nadie más".

La postulante también advirtió que ‘hoy hay una utilización política de todo esto que es inocultable’, al referirse al desfile de ex funcionarios kirchneristas por tribunales y remarcó que hay "una suerte de cronograma judicial que va empalmado con el cronograma electoral".

Y retrucó: "Hay preocupación real por luchar por la corrupción o solo esun discursito de utilización política?".

Cuando le consultaron por qué no echó a De Vido durante la gestión, a pesar de las fuertes críticas, contestó que el Ministerio de Planificación Federal ‘era muy grande’, al tiempo que añadió: "Vos vas operando sobre la realidad, sobre los factores, vas avanzando en la medida que vas pudiendo".

Vidal

La ex mandataria también se refirió brevemente a la gobernadora bonaerense y dijo que ‘no’ le ‘interesa cómo es ella, lo físico’ porque ‘esas son cosas machistas, misóginas’.

Dijo que si critica a la dirigente de Cambiemos ‘es por el resultado de sus políticas’ y ‘los índices de la Provincia están todos para atrás, hay que caminar por el conurbano, por los barrios, la gente está sin laburo’.

En cuanto a sus ocho años en la presidencia, indicó que "hubo intentos destituyentes muy claros, no sólo por lo que se decía, por las corridas financieras hasta todo lo que vimos" y remarcó que ‘todos los días’ se levantaba en la Quinta de Olivos pensando qué

le iban a hacer.

También defendió las estadísticas que el Indec difundió durante su gestión, al afirmar que "si la inflación hubiese sido la que decía el Congreso no hubiese habido un boom de consumo como hubo".

Asimismo, ponderó que el kirchnerismo ‘fue el gobierno que desendeudó al país’ .