"Es duro, pero no el final de una generación ni de nada"

12/10/2017 -

El mediocampista del seleccionado chileno de fútbol Arturo Vidal afirmó que el sexto puesto en las Eliminatorias Sudamericanas, que lo dejó al margen del Mundial Rusia, no significa "el final de nada" y aportó un voto de confianza al plantel. "Es duro, pero no es el final de nada, ni de una generación, ni de este equipo ni mucho menos el final de nuestro sueños", escribió Vidal en Twitter.

"Este es un momento muy difícil y aquí se ven los fuertes. Chile es un equipo de guerreros, me siento orgulloso de pertenecer a este grupo y no lo voy a abandonar. Vamos juntos hasta el final. Cada vez que me llamen estaré a disposición de mi Selección. Nuestra Selección", aseguró.