El "brujo" Manuel habló: "Había energía negativa"

Fotos APARICIÓN. El "brujo" Manuel advirtió que el problema venía desde el Mundial 2014 y que Brasil fue el culpable.

12/10/2017 -

"El plantel estaba con energía negativa". El "brujo" Manuel se transformó en uno de los exóticos personajes del momento luego de viajar de manera exclusiva a Quito para ‘ayudar’ a destrabar la clasificación al Mundial a la selección argentina.

Los medios se hicieron presentes en su templo de Gorina para hablar con el místico hombre que hasta recibió elogios del presidente de la AFA Claudio Tapia tras la victoria en Quito.

"Esto venía de una promesa quebrada por la Selección hace muchos años y también que Brasil le dio duro para que no salga campeón contra Alemania", advirtió Manuel recordando la caída en el Mundial 2014 y la supuesta promesa incumplida del plantel campeón de 1986 a la Virgen de Tilcara.

El brujo se definió como "sanador" aunque apeló al misterio para dar detalles de su labor. "Ya está. Después si querés saber, vení vos y te atiendo afuera de todo esto", le espetó al periodista que lo consultó.

Advirtió que fue convocado ‘por gente conocida’ y se marcó como un ser humano ‘católico’ que tiene un don: "Veo las cosas. Nada más. Siento orgullo de hacer lo que hago y no me arrepiento. Siempre veo el fútbol, veo todo. Estaba mal la Selección, había unas cosas hechas que no podían hacer goles. Fui, destrabé eso y nada más, listo", explicó.