Fotos En un acto en Mar del Plata, Cristina criticó al gobierno y al Coloquio de IDEA.

13/10/2017 -

La ex presidenta y candidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner, criticó hoy en Mar del Plata a los empresarios que participan del Coloquio de IDEA, que será clausurado esta tarde en la ciudad balnearia, y sostuvo que la inflación "es más alta que en el 2015, a pesar de que no hay consumo, no hay emisión y las tasas de interés son astronómicas”.

Al encabezar esta tarde un acto ante una multitud en el barrio Malvinas Argentinas de Mar del Plata, Cristina Kirchner consideró que “todas las recetas que -los economistas y los empresarios- recomendaron durante años que hiciéramos, este Gobierno las hizo y no acertó con ninguna, por lo menos a favor del pueblo”.

“Todo lo que les decían no era cierto”, remarcó la ex presidenta y agregó: “A mí no me interesa ganarle a una persona o a un partido, yo quiero que ganen las políticas que hicieron felices al pueblo durante tanto tiempo”.

En referencia al Coloquio de Idea que se desarrolla en Mar del Plata, y que será clausurado esta tarde por el presidente Mauricio Macri, la candidata a senadora ironizó que sus participantes son “señores sabelotodos que nos enseñaban como teníamos que bajar la inflación".

"Si no hay consumo, no hay emisión y las tasas de intereses son astronómicas ¿por qué hoy tenemos una inflación más alta que en el 2015?”, se preguntó.

Con la música de Ciro y los Persas y los Redondos de fondo -y con gritos de “vamos a volver” desde la multitud- la ex presidenta consideró que en estas elecciones “lo importante no es volver a partir de una persona o de una sola fuerza política” sino “volver a colocar a la sociedad en el centro de la escena y en el centro de los esfuerzos del Estado”.

"Lo que la oposición debe trabajar es para que quien esté sentado en la Casa Rosada vuelva a ser el representante de todos los argentinos y no de los sectores de mayores recursos”, dijo la ex mandataria.

En ese marco, la candidata a senadora dijo que Mar del Plata "es hoy la primera ciudad en niveles de desocupación" y precisó que "hay más de 34 mil marplatenses que no tienen trabajo y quienes los conservan no llegan a fin de mes".

En momentos en que el presidente Mauricio Macri llegaba a la ciudad para clausurar el encuentro de los empresarios, Cristina señaló: "Quiero recordarles que a 50 cuadras de acá se lleva a cabo el Coloquio de IDEA y me gustaría escuchar qué dicen después de casi dos años de gobierno con la inflación más alta que en 2015”.

Por último, la postulante de Unidad Ciudadana recordó que Macri, en campaña, había dicho que "la inflación era el problema más fácil de resolver. Y hoy que preside el país desde hace dos años, no puede bajar la inflación".