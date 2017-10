Los pasajes de micros de larga distancia que viajan del NEA a Capital Federal subieron 20%

Hoy 20:08 -

El precio de los pasajes en micro de larga distancia aumentó un 20% para viajar por las rutas nacionales que comunican las provincias del NEA y del Litoral con la Ciudad de Buenos Aires. De esta manera, los boletos de larga distancia acumulan en lo que va del año un 33% de incremento ya que entre enero y septiembre sufrieron subas por un total del 13%.

En las boleterías de la terminal de Santiago del Estero no registraron cambios aún en los pasajes hacia la Capital Federal. Los mismos se mantienen a precios promocionales: $1.135 en la categoría con servicio común, a $1.293 en la categoría cama y a $1.496 para el servicio cama suite. Todos estas promociones incluyen un descuento del 20% en los diferentes servicios. Hasta este fin de semana, los valores seguían siendo los mismos, pero no se descartaba en las boleterías la posibilidad de un ajuste ya que los precios de los boletos se modifican en forma on line.

A nivel nacional, el gerente comercial de la empresa Ersa, Gustavo Ramírez, confirmó la suba en los destinos desde el NEA a Capital Federal y viceversa. Adjudicó la decisión a la Cámara Nacional del Transporte de Pasajeros.

“El porcentaje de aumento que dictaminó la Cámara Nacional del Transporte fue del 20% para los micros que viajan por las rutas nacionales número 11, 12 y 14”, señaló en declaraciones a la prensa.

Esas autovías conectan Buenos Aires con las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones.

Con el incremento, los pasajeros deberán abonar un promedio de $ 250 por pasaje para viajar, por ejemplo, desde Corrientes a la terminal porteña de Retiro.

Así, los pasajes desde la Capital correntina a Buenos Aires en un coche cama económico pasarán de $ 1.150 a $ 1.400, mientras que el servicio denominado ejecutivo estará por encima de los $ 1.600.

“La medida incluye únicamente precios de colectivos de larga distancia. Los de media distancia no sufren modificaciones todavía”, añadió el ejecutivo.

El nuevo aumento, avalado por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, es consecuencia de la disminución de subsidios que el Estado nacional presupuesta para estos pasajes. A ello se suma la necesidad de las empresas de cubrir la suba en los combustibles que se concretó durante la primera semana de octubre.

El incremento acumulado del 33% entre enero y octubre ya superó el tope de inflación que el Gobierno nacional fijó para este año de entre el 17 y 20%.