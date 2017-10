Sala: "Si me pasa algo, responsabilizo a Macri"

Fotos La dirigente social Milagro Sala volvió a quedar detenida en una prisión de Jujuy.

Hoy 12:37 -

La dirigente social Milagro Sala habló hoy por primera vez después de que regresara a la cárcel en Jujuy y abandonara la prisión domiciliaria por orden del juez Pablo Pullen Llermanos.

La líder de la agrupación Tupac Amaru regresó al penal de mujeres del barrio Alto Comedero en Jujuy, después de que la Justicia revocara su prisión domiciliaria.



El motivo que argumentó el magistrado fue la negativa de la militante a someterse a diversos estudios médicos.

Te recomendamos: Trasladaron a Milagro Sala al penal Alto Comedero otra vez

"Me llevó la Policía de la Provincia. Vinieron y se pasaron de prepo. Empujaron a mi marido y a una compañera que estaba en la casa, después me agarraron a mí, que estaba con chancletas y estaba en pijama. Ellos querían que saliera a firmar una resolución. Salí y me agarraron en el patio", explicó Sala desde la cárcel en declaraciones a Radio 10.

Y agregó: "Si me llegara a pasar algo, responsabilizo al Máximo Tribunal de Jujuy, a Gerardo Morales y a Mauricio Macri. El argumento para volver a la cárce fue político y fue ordenado por Morales".

Sala se encuentra imputada en causas por intento de homicidio, asociación ilícita, fraude y extorsión. Hasta el momento, gozaba del beneficio de la prisión domiciliaria en su casa de la localidad El Carmen.

"Adonde me mandaron, tenía 26 gendarmes, 24 cámaras, la tobillera, toda la casa alambrada. Ni siquiera era una prisión domiciliaria. Y ayer también tuve problemas porque no me dejaron pasar a las visitas", aseguró la líder de Tupac Amaru.

Sala asegura que la justicia de su provincia no respeta el pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por su libertad y advirtió tener miedo "por mi familia".

"Esto me da más fuerza que antes para seguir luchando y para no callarme la boca. No van a lograr que me quede callada", afirmó.

En tanto, Sala envió su mensaje de apoyo a la familia de Santiago Maldonado. "Les deseo mucha fuerza. A Santiago se lo llevaron con vida y vivo lo queremos. Esa familia no está sola, hay todo un país acompañándolos", dijo.

Además, de cara a las elecciones legislativas del domingo 22 de octubre, pidió a la sociedad argentina que elija su voto a consciencia: "A los que van a la urna a votar, les pido que lo hagan con el corazón. No vayan a votar porque le dan una bolsa de mercadería o porque les llenaron la heladera.

Tiene que decidir por el futuro que quieren para ellos y para ver un país que sea una patria y que no sea colonia. Hoy nos están llevando a que Argentina sea una colonia", afirmó.