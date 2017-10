Detienen al chofer de un colectivo por intento de coima

Fotos SECUESTRO. Las autoridades dispusieron el secuestro de la unidad y se inició una causa penal contra el chofer.

16/10/2017 -

Uno de los choferes que protagonizó la tragedia de Mendoza donde 19 personas perdieron la vida, fue detenido en un puesto de control al intentar coimear a los efectivos cuando trasladaba a un contingente hasta Los Juríes para participar de un torneo de fútbol.

De acuerdo con las fuentes, el hecho sucedió el sábado por la mañana, cuando personal de Sección Seguridad Vial Ceres, junto con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte realizaban operativos de rutina en la ruta 34 km 378, a la altura de Ceres, Santa Fe.

Cuando se le requirió la documentación del micro al chofer, entregó un folio con papeles donde se observaba la presencia de un billete de $500. Acto seguido, el conductor dijo "Tomá, tomá, agarrá para vos y déjame pasar".

Según constató posteriormente la delegación Rosario de la CNRT se trata de un colectivo de la misma empresa que el 25 de junio de 2017 protagonizó un accidente en la ruta Nº 144, cerca de San Rafael (Mendoza) y donde fallecieron 15 personas en el accidente y cuatro más en la internación. En ese vuelco, había dos conductores padre e hijo; el menor murió, pero el mayor sólo resultó herido y era quien manejaba en esta oportunidad el vehículo por la ruta santafesina.

En esta oportunidad viajaban desde la localidad de Jose C. Paz hacia Los Juríes (Santiago del Estero), con 32 pasajeros, entre ellos seis menores. En el control se constató lo siguiente: la unidad no poseía habilitación de la CNRT; no contaba con cobertura de seguro; no iban los dos conductores que exige la CNRT; no contaba con la revisión técnica vehicular; no tenía lista de pasajeros; el conductor no poseía licencia habilitante ni libreta de trabajo; lo único que tenía era un certificado de habilitación para servicios especiales de la provincia de Buenos Aires, que era apócrifo.

Por lo ocurrido se labró el acta correspondiente y se retuvo al rodado. Además, se formuló una causa penal contra el chofer, por delitos de cohecho en grado de tentativa y presunta falsificación de documento público.