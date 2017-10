Bica dejó su huella en Buenos Aires

18/10/2017 - El piloto santiagueño, Valentino Bica, cerró con otra buena actuación en la Senior Max una nueva temporada en la RMC Buenos Aires. El torneo llegó a su culminación al disputar este último sábado el evento especial por la 8ª y última presentación en Zárate. Como condimento especial en esta fecha, la actividad se realizó en jornada extendida el día sábado, y las competencias finales se desarrollaron en la noche bonaerense. Bica concluyó su temporada con otro buen trabajo, cerrando el año entre los 15 mejores de la Senior Max. Comenzando con un buen trabajo desde las previas, Bica salió a clasificar en la ajustada prueba, donde logró el 15º mejor registro, a 4 décimas del Poleman. Después en las mangas, nuevamente con buenas performances, cerró 12º la primera, mientras que en la segunda logró avanzar varias ubicaciones hasta el 7º puesto. En la tercera y última, un retraso al comienzo de la etapa lo relegó a la 19ª colocación. Al finalizar las clasificatorias, Valentino dijo: “Arrancamos bien, estábamos para entrar entre los 10 en la clasificación, pero un error no nos permitió cerrar la vuelta y nos relegó al 15º. En todas las mangas fuimos batallando desde el fondo. Está muy pareja la categoría y es muy difícil venir de atrás. Del 1º al 15º había cuatro décimas y además está muy áspera. En un circuito como este donde hay poco lugar de sobrepaso es difícil”. Con los resultados de las clasificatorias, Bica largó la prueba final en la noche porteña desde el 10º lugar. Con un buen trabajo desde el comienzo de la prueba, el santiagueño logró mantenerse en la pelea por la 8ª colocación durante casi toda la etapa, y metido en un grupo de varias máquinas, discutió hasta el cierre, hasta completar esta última fecha de la temporada en la 11ª ubicación. “La final fue un poco complicada. Nos pudimos meter en la final entre los 10 que era lo que queríamos. No es fácil lo que hacemos nosotros de venir a correr una vez al mes en circuitos que no son habituales. Bica tendrá derecho a llevar el “15” en sus pontones en la próxima temporada, cerrando un nuevo año de experiencia en este certamen.