Jóvenes de Italia y Japón viven una singular experiencia en Santiago del Estero

18/10/2017 -

La representación local de AFS Programas Interculturales cumple una intensa actividad durante todo el año, propiciando el intercambio de nuestros jóvenes con pares de todo el mundo, e integrando a las familias que completan el sistema.

En este plan de intercambio, hace unos meses se encuentran en Santiago del Estero dos jóvenes provenientes de Japón y de Italia, quienes viven la singular experiencia de conocer y compartir nuestras costumbres y nuestra cultura.

Se trata de Riri Nakamoto, de 18 años y oriunda de la ciudad japonesa de Okayama, y Omar Hammami, de 17 años, proveniente de Italia, quienes visitaron EL LIBERAL junto a la presidenta de AFS Santiago del Estero, Agustina Romano Camacho, y los voluntarios Ignacio Crespi y Emiliano Epstein.

La comida, las costumbres, la noche, la educación, todo es nuevo para ellos, y tratan de capitalizarlo de la mejor manera.

Y ese intercambio de experiencias, también lo viven de una forma especial sus padres y hermanos sustitutos, que son quienes los reciben y los incorporan como uno más de la familia a los visitantes.

Experiencias

Omar cuenta que incluso se ha integrado junto a uno de sus hermanos santiagueños al equipo de rugby del Santiago Lawn Tennis Club.

"Hace pocos meses que estoy aquí y todavía no podría decir qué no me gusta de Santiago, es todo nuevo. Hasta ahora mi experiencia es muy linda; estoy muy contento de estar aquí. Tengo un hermano (así llaman a los hijos de la familia que los recibe) que tiene un año más que yo, y con él salimos e incluso jugamos juntos al rugby en el Lawn Tennis. Así que sus amigos, son mis amigos", comentó.

Si bien ya salió de su país hacia otros países europeos con su familia, Omar es la primera vez que vive la experiencia del intercambio a través de AFS.

Riri es la primera vez que sale de Japón, e incluso conocía poco y nada el idioma español, al que de todos modos se adaptó bastante bien.

"Realmente la estoy pasando muy bien. Tengo muy buena relación con los chicos que son compañeros del colegio", cuenta, y pone énfasis al afirmar que en su familia adoptiva tiene "un hermano menor", con el que comparte buenos momentos en familia, y organizan salidas al cine a largas horas viendo películas en la casa.

La vida nocturna de nuestra ciudad es uno de los aspectos que le llaman la atención a Riri, y es una experiencia que también la vivió muy a gusto.

"Si, conocí los boliches", asegura con una risa algo nerviosa, y aclara que "no son como las fiestas de allá (de su país), aquí terminan ya de día, y allá es mucho más temprano todo, nos vamos a dormir mucho antes", diferencia.

En cuanto a la nostalgia, dice que una de las cosas que más extraña es la comida, aunque asegura disfrutar de los clásicos asados.

"Allá comemos mucha verdura y pescado crudo, y eso aquí casi no se consume. Se come mucha carne, y probé el asado que me gustó mucho", asegura Riri Nakamoto.