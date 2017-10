Altuna enaltece al SDE Competición

Fotos PODIO. El piloto de Lobería viene de hacer podio en Oberá, en donde sumó los puntos necesarios para ser el líder.

18/10/2017 -

Mariano Altuna dejó a la estructura santiagueña en el tope de las posiciones del Top Race V6, luego de cumplir el pasado fin de semana un excelente trabajo en las dos finales que se desarrollaron en el circuito de Oberá, Misiones en donde terminó 2º y 4º, respectivamente.

"Fue una excelente carrera, áspera, de esas que te tocan rivales que te hacen la vida imposible, pero corriendo limpio, no me puedo quejar.

Realmente no es mi estilo llorar por los rivales ya que algunos no tienen nada para perder y arriesgan más de la cuenta, pero es normal y lo acepto. Por lo que vi me di cuenta de que las próximas dos carreras van a ser ásperas", comentó Altuna.

El "Monito" contó el momento del roce con Canapino en la segunda final: "Agustín se tira en la curva uno, nos enganchamos por las ruedas que son muy anchas, pierde el control del auto y después hay intención de él de acomodarme. Realmente es un gran tipo porque estábamos entrando en trompo y para no perder los dos me acomoda y seguimos en carrera los dos. Quedé con una ida de cola impresionante porque el toque me corrió el piso del auto. Sirve haber llegado porque tuvimos que manejar un auto difícil".

Por otro lado y con respecto al campeonato dijo: "Nos quedamos tranquilos por haber quedado en la punta del campeonato, pero sabemos que es el único rival. Hay autos que corrieron claramente para él, como también pretendería yo que mis compañeros de quipo corran para mí, dentro de la ley. La definicón del campeonato va a ser áspera. No hay mala intención, corren muy bien dentro de los límites, pero tengo que entender que los que no pelean por el campeonato son ásperos también", dijo.

Con este resultado Mariano Altuna con el Chevrolet Cruze del SDE Competición encabeza el campeonato de Top Race con 174 puntos contra 171 de Canapino.

En Top Race Series el "Gato" Gastón Crusitta mantuvo la punta del campeonato con 177 puntos y el presente le sigue sonriendo a la estructura santiagueña.