"Necesitamos del apoyo para hacer inversiones y defender los intereses de la provincia"

Fotos OBJETIVOS. Entre las propuestas, Zamora prometió avanzar con obras de infraestructura básica y los servicios esenciales para toda la provincia.

19/10/2017 -

El candidato a gobernador por el Frente Cívico por Santiago, Gerardo Zamora, viene remarcando en sus declaraciones públicas, el agradecimiento l respaldo popular demostrado durante la campaña y proselitista y pidió al electorado el acompañamiento en las urnas este domingo.

"Les pedimos a los santiagueños que nos acompañen con el voto a este proyecto político al cual represento y que gobierna a la provincia desde el 2005", señala el actual senador nacional y máximo referente del espacio político.

"No pedimos a los santiagueños un voto en contra de nadie. No es una elección presidencial o de intendente, lo que se vota es el próximo gobierno de Santiago", recalca el senador.

En cuanto a los principales proyectos o aspiraciones como gobernador, viene trazando el desafío de "la continuidad de una inversión pública importante como lo hicimos estos últimos años en la provincia, tanto en infraestructura básica, desarrollo, caminos, agua y energía, y no descuidar las políticas de salud, educación, cultura y turismo y todos los servicios esenciales que necesitamos proveer a la sociedad"

También señala que todo lo que se proyecta será posible en el marco de la "regla de oro que implica el manejo equilibrado de las arcas públicas y sin endeudamiento, manteniendo previsibilidad y paz social".

El Dr. Gerardo Zamora ahondó que el segundo desafío es seguir con el eje de gestión trazado por la gobernadora Claudia de Zamora, que "le ha dado un fuerte contenido social a la gestión, una impronta que se viene recrudeciendo por la crisis económica nacional, que afecta a los más vulnerables".

Resaltó que "esa mirada se ha convertido en una obligación por las circunstancias económicas. Se trata de muchas cosas que ha puesto en marcha la gobernadora y que no vamos a detener".

Por otro lado, Zamora también destaca la importancia de la elección nacional, y por ello pide el "voto de confianza para gobernar" de los santiagueños a los candidatos a diputados nacionales, lista encabezada por la actual gobernadora, Claudia de Zamora.

"Si nos dan el respaldo que nos dieron en las Paso, tengan en claro que lo vamos a utilizar no en beneficio del Frente Cívico, sino de la provincia. Ése es nuestro proyecto político el cual plebiscitamos en las urnas".

Nueva apuesta

Zamora también pone de manifiesto que su postulación para gobernador "era algo no esperado; yo debería estar cumpliendo ahora mis últimos meses de mandato que frustró aquel fallo de la Corte y hoy no sería candidato y seguro no lo sería mi esposa, porque fue una emergencia que tenía que resolverse. Y el fallo de la Corte permitió que hoy vuelva a ser candidato. Me siento joven todavía, con fuerzas y experiencia, habiendo aprendido de lo hecho, de los errores, para llevar adelante el proyecto provincial, de nivelar para arriba", amplió en declaraciones públicas.

Agregó que "es un desafío importante, no soy un político nacional, pude haber ocupado cargos importantes, pero no me siento un referente nacional o un candidato presidencial, no lo siento y no me da el piné. Soy un candidato provincial, si soy gobernador, voy a poner mi esfuerzo para que no haya ninguna grieta, que es un invento porteño y que no tiene nada que ver con la realidad de las provincias. Si soy gobernador, voy a poner mi esfuerzo para que no haya ninguna grieta", prometió el referente del Frente Cívico.