Distinción para Diego Díaz Gallardo

19/10/2017 -

Previo al inicio de la presentación oficial de la velada, integrantes de la Fundación María Graciela Maidana, de ayuda al niño con cáncer, hicieron entrega de una distinción a Diego Díaz Gallardo.

"En reconocimiento al campeón mundial de boxeo, Sr. Diego Díaz Gallardo, por la noble y generosa contribución con nuestra institución", se podía leer en la plaqueta que le entregaron al púgil santiagueño.

Cabe recordar que Díaz Gallardo, en oportunidad de defender con éxito su título ante el brasileño Santos Pedroso, el pasado 8 de septiembre en el estadio Ciudad, de Quimsa, donó parte de la recaudación a la Fundación María Graciela Maidana.

"Me pone muy contento y orgulloso este reconocimiento, pero más me satisface haber podido ayudar en algo a esta fundación que interiormente me llegó al corazón", dijo, emocionado, el boxeador.