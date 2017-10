Hace un mes un periodista dijo donde estaba el cuerpo

Fotos El anuncio fue realizado a través de las redes sociales.

Hoy 20:43 -

Un periodista que trabaja para Clarín en la Patagonia había anticipado en base a fuentes de la investigación el lugar exacto donde se encontraría el cuerpo del desaparecido Santiago Maldonado y, aunque aún no se ha identificado el cadáver que se encontró el pasado martes en las aguas del río Chubut, el dato brindado hace un mes tenía la certeza de las condiciones en las que fue hallado.

Te recomendamos: Habrá que esperar 48 horas para el informe de ADN del cuerpo hallado en el río Chubut

"Abajo de los sauces en el agua", publicó el 18 de septiembre el periodista Claudio Andrade. Según el periodista, quien no puede revelar las fuentes, era el dato que tenían los lugareños y especialistas consultados por él en el lugar.



"Ese dato surge de dos o tres conversaciones muy largas, de muchas horas, con dos especialistas, que no puedo mencionar a todos, más de dos especialistas", ratificó Andrade en comunicación telefónica con el canal TN.

"Las conversaciones eran acerca de las posibilidades que había de que el cuerpo estuviera en tal o cual lado, revisamos mapas, revisamos geografía, topografía, clima; fue interminable", agregó.

"Las síntesis de esas dos, tres y hasta cuatro visiones que yo tenía de parte de buzos, físicos forenses, baquianos, pescadores; era que el lugar más probable eran los primeros 500 metros", contó el periodista.

"Partiendo de la zona cero hacia abajo, pero sin descartar metros hacia arriba", agregó y aclaró que esas previsiones "apuntaban más hacia abajo que hacia arriba" del río Chubut respecto al curso de su cauce.

Por otro lado, consultado acerca de los rastrillajes, el periodista recordó que dialogó con Juan Pablo Musin, quien lideró la búsqueda de Santiago Maldonado: "Él me reconoció que había estado tres veces en la zona de los 500 metros y que había que volver a pasar desde el punto cero a rastrillar por cómo es el terreno". Además, insistió en que esa recomendación de volver a rastrillar constaba en los informes de Prefectura.



"Habían pasado por ahí del otro lado del río. No estuvieron cuatro veces como dice la abogada de la familia", dijo Andrade. Según explicó, "no se buscó hacia la izquierda por una cuestión de lógica, que la corriente impulsa cualquier cuerpo hacia la derecha (río abajo)".