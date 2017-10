Gustavo Coleoni no ocultó su malestar por la derrota

Fotos VISIÓN. Para Coleoni fue una derrota injusta por lo hecho en el primer tiempo.

Tras la derrota de Central Córdoba por 3-0 a manos de Gimnasia de Concepción del Uruguay, el entrenador ferroviario, Gustavo Coleoni no ocultó su fastidio por el desgaste que hizo su equipo, y aseguró que merecieron mejor suerte en el primer tiempo. Además, el Sapo explicó por qué optó por cambiar el dibujo táctico que le venía dando buenos resultados.

"Da bronca perder de esa forma, creo que fuimos superiores, sobre todo en el primer tiempo. Tengo que analizar el partido. Hay muchas cosas por corregir", fueron sus primeras palabras ante Radio Provincia.

Seguido, el DT explicó porqué modificó el sistema.

"Gimnasia juega con cuatro volantes y un enganche, nosotros debemos hacer un despliegue importante si jugábamos 4-4-2 y por eso pusimos más gente en el medio y lo superamos en el juego. No me quiero apoyar en el resultado, sino en rendimiento y creo que en el primer tiempo lo debíamos haber ganado 2-0. Eso no está vinculado con el sistema, porque nos patearon una vez y fue gol", consideró.

"Cuando ganamos por 6 goles no me subí arriba del resultado", amplió.

"En el primer tiempo fuimos ampliamente superiores. Generamos cuatro o cinco chances, contra ninguna de ellos. Capaz que si jugábamos 4-4-2, Leguizamón se soltaba y nos superaban en la mitad de cancha. En el segundo tiempo no jugamos como lo veníamos pensando entonces, nos llegaron y nos convirtieron", completó.

Por último, se lamentó el tanto de Lazza que debió irse expulsado antes por una fuerte entrada a Ortega.

"Da bronca porque debió irse expulsado. El burro tiene una marca impresionante en la rodilla. Da más bronca que fue el primer avance más que nada. Hay que reponerse rápido".