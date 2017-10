Fotos Millonarios: el hombre quiso cambiar los números, pero su mujer no lo dejó

Cuentan Fabiana, la chica que atiende la agencia Nº 075 "Doña Pichona", en la ciudad de Beltrán por las tardes y el encargado, Hugo, que en el momento de jugar la boleta ganadora de nada menos que 30 millones de pesos, el hombre habría querido modificar los números pero la señora no quiso. Y fue Fabiana quien le dijo: "Hágale caso a su mujer". Y finalmente jugaron la serie que resultó ganadora.

Hugo, el encargado de la agencia de tómbola donde la pareja jugó los números que resultaron ganadores del Quini 6, dijo a EL LIBERAL: "Fue un día habitual en el que vinieron a jugar los clientes y justamente Fabiana, la chica que trabaja en el turno tarde atendió a la ganadora y a su marido. Es una pareja nueva en Beltrán, es poco habitual verlos en el pueblo. Desde que llegaron de Buenos Aires vienen a jugar seguido a esta agencia".

El afortunado matrimonio "todavía no se llegó a esta agencia, pero tengo conocimiento de que fueron a la Caja Social a reclamar su premio", dijo Hugo.

Curiosidad

Claro, todos quieren conocerlos, pero "los vecinos estuvieron a la expectativa de saber quiénes eran los ganadores", pero no pudieron. "Nos preguntaron a nosotros, pero no sabíamos, conocemos de vista a los clientes, pero no sabemos quiénes eran los ganadores, estamos con las mismas dudas. Es un pueblo chico, todos querían saber", relató el agenciero.

Según el Boletín Oficial, el monto era de 30.101.754 de pesos, de los cuales el 1% sería para la agencia. "Creo que en Santiago todavía no hubo un premio de estas características, mucho menos en esta tómbola que tiene más de cuarenta años y es una de las primeras de la provincia y la primera en Beltrán. Sí se conocieron premios grandes, pero no de ésos. Es muy raro que ocurra esto. Creo que es único en Santiago", remató el agenciero de la suerte.