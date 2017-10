Guillermo: "No me molesta que me comparen con Gallardo"

Fotos Guillermo Barros Schelotto y Marcelo Gallardo

Hoy 11:29 -

Por haber sido ganadores como jugadores y ahora como entrenadores, Guillermo Barros Schelotto y Marcelo Gallardo tienen puntos en común. Y por ser los técnicos de Boca y de River, su trabajo está bajo análisis constante. ¿Incomoda esa situación? "No me molesta que me comparen con Gallardo cada uno hace su historia como entrenador", declaró el DT Xeneize.

En una nota con Súper Mitre Deportivo en la que tocó varios temas, a Guille le preguntaron por la prolongada ausencia que tendrá de Fernando Gago y la posible de Wilmar Barrios en los partidos que se vienen. "Lo reemplazamos bien a Fernando y ahora nos pasa lo de Wilmar… Esperemos que no afecte en el juego y los resultados, que el plantel pueda solucionar las ausencias. El nivel del plantel tiene que elevar el rendimiento individual de quién remplace a Gago, aunque en algún momento vamos a sentir las ausencias", deslizó.

Analizando cómo suplir a los ausentes, el Melli contó: "El reemplazante de Gago no puede ser Cardona, si puede jugar por izquierda y armar un equipo con características distintas. Podemos jugar con Cardona de enganche y dos delanteros. Contra Patronato sin Gago ni Cardona encontramos más vértigo con Espinoza y Nahitan Nández. Me gusta tener la sensación que voy a hacer un gol en cualquier momento".

Además soltó frases como:

"Todavía no pienso en la Copa Libertadores".

"Sería muy bueno terminar puntero el año en el campeonato local”.

“Hoy no es momento de hablar de la incorporación de ningún jugador".

"Tevez tiene un año más de contrato y por los valores es más difícil que cualquier otra posibilidad".

"Pavón es jugador de Selección, sin dudas. Debe ser el jugador con más pase gol de este torneo. No sé, si está para el mundial".