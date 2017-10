La comuna y la Came dialogaron sobre los plazos de obra en Avellaneda

Fotos POSITIVO. La presidenta de la Mecame, Alejandra Rafael, resaltó el diálogo con el Ejecutivo municipal y los beneficios de la obra para el sector.

Los inicios de los trabajos para convertir en semipeatonal la calle Avellaneda, motivó un encuentro entre empresarias de la Came y el intendente Hugo Infante, acerca de los plazos. Desde la Came plantearon que en diciembre y primeros días de enero son momentos de mucha venta y esperaban que los trabajos no representaran algún inconveniente.

Ante ello, el jefe comunal les aclaró que la obra sobre Avellaneda, en el tramo Belgrano-24 de Septiembre, "estará terminada y habilitada al público a fines de noviembre" de acuerdo con un "compromiso" entre la empresa y el municipio.

Así lo refleja un comunicado de prensa municipal sobre la audiencia que mantuvo Infante con miembros de la Comisión Directiva de Mujeres Empresarias de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Mecame). El secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Carlos Giambroni, también participó de la reunión en la que se abordó la reprogramación de la obra de semipeatonalización de calles del microcentro.

De acuerdo con el comunicado, el jefe comunal manifestó que "será posible posponer o reprogramar el inicio de obras para el año próximo, ya que se trata de finalizar lo antes posible con estos trabajos pautados para comenzar el año que viene con la semipeatonalización de las demás arterias del microcentro".

Las comerciantes habían solicitado a Infante que reprograme el inicio de la obra de semipeatonalización de Avellaneda para principios del 2018, "una vez pasadas las fiestas de fin de año, que es la época en la que más ventas registramos", expusieron.

Infante valoró como positivo "el diálogo constructivo -entre la institución y el Estado municipal-, lo que habla de un fuerte espíritu democrático y constructivo entre las partes, habilitando un ámbito común para concretar observaciones, ideas y formular iniciativas para el beneficio del conjunto de la sociedad", indica el comunicado.

En el mismo sentido, se informó que en lo que respecta al tramo de la semipeatonalización de Avellaneda, entre Independencia-Buenos Aires, que no se trabajará en diciembre; también, que las obras comenzarán en enero próximo, en fecha a establecer, sin afectar fechas de actividad comercial de inicio de año nuevo.