Milagro Sala habló sobre el hallazgo del cuerpo de Santiago Maldonado

Fotos Milagro Sala.

Hoy 10:16 -

"El Gobierno dice que está en democracia pero hace desaparecer compañeros y tiene presos políticos, no tiene explicación", dijo categórica Milagro Sala desde la cárcel, en Jujuy.

"Estoy muy dolida por lo que pasó con Santiago. Y creo en lo mismo que sostienen muchos:el cuerpo lo han plantado", sostuvo la líder de la Túpac sobre la confirmación de la muerte de Santiago Maldonado.

En una breve comunicación, la dirigente detenida aseguró que desde hace más de 25 días que está pidiendo una internación. "No me siento nada bien. Estoy lastimada, tengo mucho dolor de cabeza. Tengo bronca e impotencia porque no hay ni un juez que me defienda", dijo.

"Que le pare la mano a estos tipos que están avasallando con mi persona", agregó.

Inmediatamente la líder de la Túpac Amaru dijo al aire que le estaban pidiendo que corte y finalizó la comunicación.