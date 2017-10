Fotos Santiago Rugby es el otro finalista

El equipo de Santiago Rugby se convirtió en finalista del Torneo Clausura de entrecasa, al derrotar a su par de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (Unse), por un ajustado 27 tantos contra 21, para de esta manera adjudicarse la Zona B del certamen. El conjunto ganador apoyó cinco tries contra tres de los universitarios, que necesitaban de la victoria para tener chances de acceder por ese lugar de privilegio. El equipo de avenida Costanera ya había vencido a Amigos de Fernández y con su victoria de ayer ante el conjunto universitario, se ganó el derecho a definir el título del certamen Clausura nada más ni nada menos que ante el fuerte conjunto de Old Lions, ganador de la Zona A. Justamente por dicho grupo Fernández RC y Olímpico igualaron 20 a 20, en un duelo dramático y emotivo. Vale la pena recordar que Olímpico se quedó con el Torneo Iniciación al vencer en la final a Old Lions, en tanto los "Viejos Leones" obtuvieron el Súper X en una dramática definición ante Santiago Lawn Tennis.