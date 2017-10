FÚNEBRES | 25 de Octubre de 2017

25/10/2017 -

Fallecimientos

- Silvia Cristina Guevara Tijera

- Ada Irina Isaac

- Mirta Pastora Maldonado

- Teófilo Mansilla (Forres)

- Cipriano Corpus (La Banda)

- Nancy Adriana Robles (La Banda)

- Germán Alberto Roldán (La Banda)

- Elba Argentina Navarrete (La Banda)

- Luis Oscar Argañarás (La Banda)

- Armando Darío Zalazar

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ABDALA, EDUARDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/17|. Jesús quiere que los seres humanos sean felices, juntos, unos con otros, en la mesa compartida. Siria Daher, sus hijos Luis, Gustavo, Gaby, Cesar y sus respectivas familias participan con profundo pesar tan inesperada partida. Elevan oraciones en su querida memoria.

ÁLVAREZ, JULIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Azar Héctor Felipe, su esposa Sara Llugdar y sus hijos Emily, Felipe y Yanina participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

DELTROZZO, GUILLERMO PABLO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/17|. Sociedad de Gastroenterología de Santiago del Estero, participa su fallecimiento y acompaña a su flia., en especial a su hija Dra. Verónica Deltrozzo en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

DELTROZZO, GUILLERMO PABLO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/17|. Juan D. Pinto Bruchmann, María Inés S. de Pinto y flia., acompañan a su flia., en especial a su hija Verónica en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

DELTROZZO, GUILLERMO PABLO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/17|. Federico Rojas Polti, Verónica Russo y flia participan su fallecimiento.

DELTROZZO, GUILLERMO PABLO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/17|. Amigos de su hijo Guillermo, Daniel Piccoli, Adrián, Ale Fochi, José Figueroa, Federico Rojas, Luciano Franz, Miguel Yocca participan su fallecimiento.

DELTROZZO, GUILLERMO PABLO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/17|. Alinés Valladares, José Luis Pistamiglio, Alicia Juárez, Raúl Valladares y sus respectivas flias. acompañan a Teresita y sus hijos en este difícil momento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

DELTROZZO, GUILLERMO PABLO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/17|. Dr. Horacio Lugones, Julieta Rodríguez, Dr. Facundo Lugones y Sra, lamentan profundamente su deceso y ruegan oraciones en su memoria.

DELTROZZO, GUILLERMO PABLO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/17|. Arq. Fernanda Chedid y familia acompañan a su amiga Verónica y demás familiares en este doloroso momento. Elevamos oraciones en su memoria.

DELTROZZO, GUILLERMO PABLO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/17|. Ángela Muratore de Peralta y familia, acompaña a la Dra. Verónica Deltrozzo Esteve en tan difícil momento.

DELTROZZO, GUILLERMO PABLO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/17|. Celina Patiño de Ledesma, sus hijos y nietos acompañan a la Dra. Verónica deseando que su papá descanse en paz y el Señor le de una feliz resurrección. Para toda la familia consuelo y cariño.

DELTROZZO, GUILLERMO PABLO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/17|. La Promoción de Maestros Bachilleres de la Escuela Normal Mixta Manuel Belgrano del año 1951 participan con profundo pesar el fallecimiento del esposo de la querida compañera Teresa Esteves y ruega oraciones en su memoria.

GUEVARA TIJERA, SILVIA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/17|. Sus padres Isolina Tijera y Alberto Guevara; su hija Candela Lucía Guzmán Guevara; sus hermanos Alberto Gustavo y Jorge Gabriel; tíos, primos y demás fliares. participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 17.30 en el cementerio La Piedad, casa de duelo calle 388 nº 177, Bº Mosconi. EMPRESA SANTIAGO.

GUEVARA TIJERA, SILVIA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/17|. Víctor Manuel Paz, secretario general del Sindicato Empleados de Comercio de Santiago del Estero, su comisión directiva y empleados participan el fallecimiento de la sobrina de su compañera de trabajo Noni Tijera. Ruegan oraciones en su memoria.

GUEVARA TIJERA, SILVIA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/17|. "Brille para ella la luz que no tiene fin". Fernando Cáceres participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su amigo Gino Guevara. Ruega oraciones en su memoria.

ISAAC, ADA IRINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. Su esposo Fabio González, sus hijos Joaquín y Valentín González despiden con profunda tristeza a su amada esposa y madre... Descansa en paz siempre te amaremos.

ISAAC, ADA IRINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. "Recíbela en tu casa celestial y dale el descanso eterno". Su madre Magalí Figueroa de Isaac, sus hermanas Gloria Ileana y Blanca Victoria Isaac, participan con profundo dolor su partida.

ISAAC, ADA IRINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. "Señor dale descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Su hermana Gloria Isaac, su cuñado Jorge Elías, sus sobrinas Amira, Iara y Constanza Elías participan con profundo dolor su fallecimiento.

ISAAC, ADA IRINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. Su hermana Blanca Isaac, su cuñado Lucio Tejera, su sobrina Bárbara y Guadalupe Soler y Luisina Tejera despiden su vida terrenal esperanzados de que ya goza de la vida eterna donde todo es paz y sin sufrimiento.

ISAAC, ADA IRINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. Hermana amada luchamos juntas y hasta el final ¡¡¡Nos dejas tu ejemplo de templanza, amor y perseverancia!!!. Agradezco a Dios estos años de tantos momentos especiales. Vuela alto hermana te voy a amar hasta el final. Cuídanos y protégenos siempre. Su hermana Blanca Isaac la despide con profunda tristeza.

ISAAC, ADA IRINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada. Sus tíos Nilda y Eduardo Aguila, sus hijos: Andrea, María Belén y Matias con sus respectivas flias, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ISAAC, ADA IRINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. Sus primos Mario Alfredo Linares y Blanca Luciana Moya, sus sobrinos Blanca Micaela y Constantino Rafael Linares Moya participan con dolor el fallecimiento de Adita. Ruegan una oración en su memoria.

ISAAC, ADA IRINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. Sus tíos Lionel Moya, Ema Mercedes Figueroa, sus primos Lionel Gustavo, Blanca Luciana, Rafael Osvaldo Moya y sus respectivas familias, participan acongojados el fallecimiento de Adita. Ruegan una oración en su memoria.

ISAAC, ADA IRINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. Parece un sueño escribir estas palabras, tu partida deja un profundo dolor. Que Dios te dé luz del descanso te vamos a extrañar. Hermana del alma. Tu amiga Adriana Peralta, Tano Starniolo, tu ahijado Giuliano Storniolo.

ISAAC, ADA IRINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. Con profundo dolor y rogando que el Señor te reciba en sus brazos. Ada querida, acompañamos a su familia en el dolor Rina, Adriana, Pablo, Juan José Peralta Garzón.

ISAAC, ADA IRINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. Nuestro pésame a toda la familia de Adita, que brille para ella la luz que no tiene fin. María Elena Storniolo, Walter Sadobal e Ignacio.

ISAAC, ADA IRINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. Carlos Alberto Tejada, sus hijos Sebastián, Ramiro, Benjamín, María Juliana y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ISAAC, ADA IRINA (q.e.p.d.) Falelció el 23/10/17|. Llamil Abdala, su esposa Daniela e hijos participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ISAAC, ADA IRINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá". Juan 11:25,

Arca Continental participa con profundo pesar el fallecimiento de nuestra colaboradora y acompaña en tan doloroso momento a su familia. Elevamos una oración por su descanso en paz.

ISAAC, ADA IRINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. La comisión directiva de S.U.T.I.A.G.A participa con dolor el fallecimiento de su compañera de trabajo. Eleva oraciones en su memoria.

ISAAC, ADA IRINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. Azucena del Valle Sarquís y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones y consuelo para toda su familia.

ISAAC, ADA IRINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. Oscar Rodolfo Sánchez e hijas; Mónica Teresita Sánchez e hijos; Rada Bettina Sánchez e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones y consuelo para toda su familia.

ISAAC, ADA IRINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. Adriana Escolano, sus hijos Florencia y Agustín participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ISAAC, ADA IRINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. "Tus alas ya estaban listas para volar... pero nuestro corazón nuca estuvo listo para verte partir...". Lita, sus hijos José Daniel, María Soledad y Leo; nietos Tomás, Lola y Azul participan con profundo su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ISAAC, ADA IRINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. ""Que brille para ella la luz que no tiene fin". Elsa Tauil, sus hijos Maximiliano y Jimena Medina participan con profundo su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ISAAC, ADA IRINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. Enrique Alfredo Sarquiz participa con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares. Ruega oraciones en su memoria.

ISAAC, ADA IRINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Cachín Saad y familia participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ISAAC, ADA IRINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Miriam Abdala y José Peretín y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ISAAC, ADA IRINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. "Yo soy la resurrección y la vida; quien cree en mi aunque muera vivirá". Javier Abdala y familia, participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva raciones en su memoria y por la pronta y cristiana resignación de sus seres queridos.

ISAAC, ADA IRINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Acompañamos en este doloroso momento a sus hijos Joaquín y Valentín y a nuestro querido Favio González, sus compañeros de la primaria de la Escuela Normal Dr. Benjamín Gorostiaga Promoción 82. Ada: ¡descansa en paz! Elevamos oraciones en su memoria.

ISAAC, ADA IRINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. ¡¡¡Adita querida!!! Desde hoy el Cielo tiene un ángel y todas sus alabanzas al Señor. Así es la vida, no es un adiós definitivo. Que descanses en paz. Que brille para vos la luz que no tiene fin. Mis condolencias para toda tu familia en este difícil momento. María Marta Galván y familia.

ISAAC, ADA IRINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. Fuiste un ejemplo de lucha, fortaleza y voluntad. Querida amiga vivirás por siempre en nuestros corazones. Participan con profundo dolor su fallecimiento Pablo De Bonis, su esposa Rosana Romero y sus hijos Ornella y Renzo. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso.

ISAAC, ADA IRINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. Cdor. Raúl A. Cristofoli y familia participan el fallecimiento de la sobrina de sus queridos amigos Choly y Yeye Moya y elevan oraciones por el eterno descanso y la resignación de la familia.

ISAAC, ADA IRINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. María Lucrecia Varela de Ratier , Silvia Beatriz Varela y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su querida amiga Blanquita. Ruegan por su descanso en el Señor y la pronta resignación de sus seres queridos.

ISAAC, ADA IRINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. Las amigas de su hermana Blanca acompañan a toda la familia, con la promesa de ser portadoras de su amor fraterno. Mara, Larisa, Andrea, Antonella, Ximena, Lorena, Marta y Carolina.

ISAAC, ADA IRINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. Querida Adita, tu recuerdo vivirá siempre presente en nuestros corazones. Los amigos de su madre, Charito y Beto, sus hijos Alejandro, María Angélica, María Amira, Alberto (h) y María Amelia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ISAAC, ADA IRINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. Federico, Guillermina y Justina Fattor participan el fallecimiento de la mamá de sus amigos Joaquín y Valentín. Ruegan oraciones en su memoria.

ISAAC, ADA IRINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. Te recordaré siempre con tu hermosa sonrisa. Tu compañera y amiga Erica participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones por su eterno descanso.

ISAAC, ADA IRINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. "El Señor es mi Pastor, en lugares de delicados pastor me hará descansar". Oscar Zorribas y Herminia Frías, sus hijos y nietos participan con gran dolor el fallecimiento de su querida vecina y amiga Adita. Rogamos al Señor que les de fortaleza y consuelo a sus familiares. Elevan oraciones en su memoria.

ISAAC, ADA IRINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. "Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Susana Patire, Noelia y Fabián participan el fallecimiento de su vecina y amiga Adita y que Dios les de resignación a sus familiares.

ISAAC, ADA IRINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. Miguel Ángel Tejera, María Martha Rufino y Miguel Ángel Tejera (h), participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ISAAC, ADA IRINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. Facundo, Bárbara y Guadalupe Valls participan con dolor el fallecimiento de la querida Adita hija.

ISAAC, ADA IRINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. Sus amadas ahijadas Bárbara y Guadalupe Soler, despiden a su amada tía y madrina recordándola siempre por su incondicional amor, entrega y momentos plenos de felicidad!!! Descansa en paz Madri, te amamos.

ISAAC, ADA IRINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. Qué gran dolor sentimos por tu partida. Siempre te amaremos y vivirás eternamente en nuestros corazones. Viviana Sotelo y su hijo Luciano Zelaya participan con dolor su fallecimiento.

ISAAC, ADA IRINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. Ing. Fernando A Filippa, Rosa Elena Atterbury, sus hijos María José, Marta y Fernando (h) y sus respectivas familias lamentan el fallecimiento de Ady y acompañan a su hermana Blanquita y a la querida Magalí. Un beso grande.

ISAAC, ADA IRINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. Que el Señor te reciba en sus brazos y te dé el descanso eterno. Te recordaremos por siempre. Cristina Santillán, Fernanda, Daniela y Pablo Ocón participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este difícil momento. Ruegan una oración en su memoria.

MALDONADO, MIRTA PASTORA (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. Su esposo Julio, hijos César, Esteban, Ramón, Ana; hijos pol., nietos Jimena, David, Benjamín, Guadalupe, Jazmín, Lira; hijos pol. Carla, Marta, Marcela y demás fliares. part. su fallec. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad. EMPRESA SANTIAGO

NAVARRETE DE ROJAS, ELBA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/17|. Sus hijos Efraín, Delia, h. pol., Graciela, nuera y nietos Maximiliano, Sebastián, Mauricio, Anita, Ramón, Lucas, Romina, Andrés, Agustín, Exequiel, part. su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

PAGLIONI DE RUIZ, MARÍA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/17|. Señor dale el descanso eterno. Tus compañeros del Colegio Nocturno Nicolás Avellaneda; Lily, Sandra, Caro, Patry, Romi, Merce, Norma, Lucy, Angie, Cici, José, Gabriel y Vice Cristina Beck. Participan con dolor su partida y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/17|. Mirtha Sánchez de Jacobo, sus hijas Chabela y Marcela y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan al Señor, le de la felicidad que se merece y a su familia cristiana y pronta resignación ¡Descansa en paz querido Miguelito!

PAZ, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/17|. ¡Mi querido amigo! Guido Gómez participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

PERALTA DE KERSZBERG, ROSA MARÍA ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/17|. Dr. Raúl Alberto Santucho y sus hijos Raúl y María Elmina y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, AÍDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/17|. La comunidad educativa de la Escuela de Especialidades Nocturna Nº 7 "Paul Groussac" participa con dolor el fallecimiento de la señora madre del compañero Jorge López. Ruegan oraciones en su memoria.

ZALAZAR, ARMANDO DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/17|. Su esposa Rolanda de Zalazar, su hijo Armando Darío Zalazar, su nieto Ariel Darío, Natalia Inés, su nieta política Mayra Cabeza, bisnieta Fiorella Denisse y Cristian, participan con dolor su fallecimiento. Sus restos son velados en P. L. Gallo 330 sala 2 y serán sepultados hoy a las 8,30 en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

ZALAZAR, ARMANDO DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/17|. Su esposa, hijo, nietos, bisnietos y demás familiares part. su fallec. Sus restos serán inhumados en el cement. Parque de la Paz a las 9 hs., casa de duelo P. L. Gallo 330 sv. SERV. ORG. ANTONIO GUBARIA HNOS.

ZALAZAR, ARMANDO DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/17|. Sus primos Elías Salomon y flia., participan el fallecimiento de su primo Armando Zalazar y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos seran sepultados hoy a las 8,30 en el cementerio Parque de la Paz.

ZALAZAR, ARMANDO DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/17|. Sus cuñados Jacinta, Jorge, Adi y María Marta y sobrinos políticos, participan con dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso. Sus restos serán sepultados hoy a las 8,30 en el cementerio Parque de la Paz.

ZALAZAR, ARMANDO DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/17|. La comunidad educativa del Jardín de Infantes Municipal Nº19 "Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás acompañan al Prof. Armando, docente de Música de la Institución, en este momento de irreparable dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ZALAZAR, ARMANDO DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Traya Salomón, participa con dolor el fallecimiento del esposo de su querida prima Yola, y la acompaña en esta irreparable pérdida. Ruega una oración en su querida memoria. Sus restos serán inhumados a las 9 en el cementerio Parque de la Paz.

ZALAZAR, ARMANDO DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/17|. Adela Roldán, sus hijos Juan Carlos y Pascual participan su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

BASUALDO DE NORIEGA, ESTELA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/17|. Su esposo Roberto Noriega, sus hijos Jimena, Santiago, Rodrigo, Gonzalo, Fernanda y Ethel Noriega; hijos políticos y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la iglesia Catedral Basílica, al cumplirse 9 días de su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BASUALDO, DIEGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Que decirte mi amor... muchas cosas mi ángel, aunque no acepte tu partida. Te llevaste la mitad de mi vida al Reino de Dios. Tu partida se adelantó pero Dios solo sabe porqué. Su esposa Marisa, su mamá Olga, hermanos Mariela, Viviana, Marcela, Matías, Maxi, Ariel invitaos a vecinos, amigos y familiares a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús.

BUFFA DE LUNA, LUCRECIA ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. Hoy hace nueve días que nos dejaste y que partiste al encuentro de nuestro Señor. Fuiste una madre, esposa e hija ejemplar, solidaria con el prójimo y devota cristiana. Tu recuerdo perdurará en el corazón de tus hijos, hijas políticas, nietos y binietos. Su familia invita a la misa en su memoria a realizarse en la Parroquia de Sumampa el Jueves 26 del Cte a las 20:30 hs.

FERREYRA, MARIO FLORENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/83|. Sus hijos, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, para rogar por la paz de alma, al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento.

GEREZ, SILVINA NEPTALI Lic. (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Su esposo Marcio, su querida hijita Julia Algranti, invitan a la misa, al cumplirse un mes de su fallecimiento en la Catedral Basílica a las 20.30 hs. Se ruegan oraciones en su memoria.

LAMI DE FERREYRA, MARTA ENCARNACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/12|. Te fuiste de aquí dejando un vacío enorme en nuestros corazones, nos quedamos con los mejores recuerdos de vos y así va a ser siempre, ojalá en la próxima vida nos volvamos a juntar, nos haces mucha falta aquí, te hubiésemos abrazado más fuerte de saber que esa era la última vez que iba a ser, te extrañamos mucho mami querida. Que brille para vos la luz que no tiene fin. Sus hijos, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la iglesia Catedral Basílica.

PAZ DE ABASCAL, AZUCENA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. "Habitaré en la casa del Señor por años sin términos". Esposa, madre, abuela, amiga amada por toda la familia. Te fuiste a la morada eterna, desde allí seguirás guiando nuestras vidas. A un mes de su fallecimiento, su esposo Maximino Abascal, sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a participar de la santa misa el día miércoles 25 a las 20.30 hs en la Pquia. Sagrado Corazón de Jesús.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

SAAVEDRA SILY, TERESITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Al mes de tu repentina partida. Querida hermana, que te puedo decir, que no te haya dicho. Te amo y te amaré por siempre, eras mi todo, mi otra mitad, no solo para mí, sino para mis nietos que te aman y te extrañan, todos los días estás presente en pequeñas cosas. Natha, que era tu vida, no quiere dejar tu cama donde lo acurrucaste 8 años. Te amamos Tati, como te llamaban ellos tu Miqui que era tu patrón, te llora, tu ahijada y sobrina Alejandra, tu hermano Pulguita que era como tu hijo, tu hermano Ricardo y yo, tu hermana Lili, tu alma gemela, ¡te extraño tanto! Ni debes imaginar la falta que me haces, sigo en pie por esos niños que tanto amabas y pedías que los cuidara. Te digo hasta luego, hasta que Dios nos vuelva a reunir. Chau hermana de mi vida, hasta luego. Tu hermana Liliana.

SAAVEDRA SILY, TERESITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Hermana: ¡Cómo olvidar aquel día! ¡Te llamaste a silencio hace ya un mes! Te fuiste para siempre, dejando un inmenso dolor en nuestras vidas. ¡Quedaste en silencio, quedaste sin vida. Te busco en mis sueños y te veo sonriendo. Despierto angustiado y todo ha terminado. Te amamos, jamás te olvidaremos. ¿Cómo hacerlo? Hermana de mi vida, solo espero que llegue el reencuentro algún día, pidiéndole al Señor nos dé resignación y consuelo. Tu hermano Antonio "Pulguita", tu cuñada Norma, tus sobrinos Cristian, Iris, Nicolás, sobrinos nietos Brian, Tiana y Milo y demás flias. Ruegan por tu eterno descanso.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ARGAÑARÁS, LUIS OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. Su madre Yola, su padre Aníbal, sus hermanos Walter, Silvia, Graciela y Yani; sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Capilla, Dpto. Banda. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia. REALIZ. POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

CANCINOS, FIDEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/17|. Sus vecinos amigos de toda la vida Pedro, Mercedes, Rosa, Loli Coronel, sus respectivas familias participan con dolor la partida de quien fue ejemplo a seguir. Acompañan a su hija Kuki, nietos Franco y Fernando Quintana. Se ruega una oración en su memoria.

CANCINOS, FIDEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/17|. Gracias por dejar luz y una huella imborrable en nuestras vidas. Vivirás eternamente en nuestros corazones. Su hija del corazón Celia Sayago y su nieto del corazón Emilio Sayago.

CANCINOS, FIDEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/17|. Rogamos a Dios Padre tu eterno descanso. Sus vecinos y amigos de toda la vida. Norma, Amanda, Celia Sayago y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.

CORPUS, CIPRIANO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/17|. Su esposa Maria Valdivia y demás familiares. Sus restos serán Inhumados hoy 9 hs. en el cementerio La Misericordia COBERTURA NORCEN SRL. SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE - La Plata 162 - TELEFONO 4219787.

NAVARRETE DE ROJAS, ELBA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/17|. Que gran dolor sentimos por tu partida. Siempre vivirás en nuestros corazones. Su hermano Ramón Navarrete y señora Solana Mitre, sus hijos Eduardo Adolfo y flia; Ramón Alberto y flia. Elevan oraciones en su memoria.

NAVARRETE DE ROJAS, ELBA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/17|. "Ya está ante Ti, recíbela Señor en tus brazos". Su amiga y acompañante Adriana Herrera y su hija Ariatna participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROBLES, NANCY ADRIANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/17|. Su esposo Héctor Quiroga, sus hijos Esteban, Clarisa, Virginia, Fátima, sus hnas. Elizabeth y Beti hijos políticos, nietos y demás Familiares. Sus restos seran Inhumados 11 HS en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - La Plata 162 - Telefono 4219787.

ROLDÁN, GERMÁN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. Sus hijos Javier y Pablo, sus hijas politicas Sonia y Luciana; sus nietas Celeste, Camila y Agustina, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia.

ROLDÁN, GERMÁN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. Sus hijos Javier, Pablo, hijos pol., Sonia, Luciana, nietos Celeste, agustina, Camila y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Misericordia a las 16 hs., casa de duelo sala velatoria Belgr. 532. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ROLDÁN, GERMÁN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. Sus hermanos Ramona, Graciela, Rafael, Presbítero Cacho, sus cuñadas Ester y Estela, participan con profundo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia.

ROLDÁN, GERMÁN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. "Que brille para él la luz infinita de la presencia Divina de Dios". Servidores Padre Pierre, participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su coordinador Rafael Roldán. Elevan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

CORZO VDA. DE BELMONTE, DOLORES DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 25/09/17|. "Abuela Lola: Un día me dijiste que nadie merecía mis lágrimas, pero como no llorar, madre y abuela mía, si tu ausencia duele demasiado, te extrañamos hoy más que nunca"... Tus nietos, nietos políticos y bisnietos rogamos una oración en su memoria y que brille para ti la luz que no tiene fin, que descanses en paz...Abuela".

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

CORZO VDA. DE BELMONTE, DOLORES DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 25/09/17|. "Querida mamá: me cuesta asumir que ya no estás conmigo, ya hace un mes de tu partida...pregunto y no hay respuestas del porque a ti, porque te fuiste tan pronto, si todavía tenias mucho por vivir"...Tu hija Liliana y familia, invitan al responso que oficiará hoy a las 17 hs en el cementerio La Misericordia, en el panteón familiar.

CORZO VDA. DE BELMONTE, DOLORES DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 25/09/17|. "Madre hoy hace un mes que partiste al Reino de Dios y tu ausencia duele aún más que el primer día que nos dejaste". Te extrañamos, tus hijos, hijos políticos y respectivas familias ruegan una oración en su memoria e invitan al responso que se oficiará hoy a las 17 hs en el cementerio La Misericordia, en el panteón familiar.

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

GUZMÁN DE VIVAS, MARTA ELENA (Coca) (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/17|. Querida hermana, tu partida nos deja un gran vacío en nuestros corazones. Que el señor te reciba en su Reino de luz y paz. Tus hermanas Juana, Graciela y Nora; tus sobrina Gimena participan con dolor. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Villa Ojo de Agua. Elevan oraciones por tu feliz resurrección.

GUZMÁN DE VIVAS, MARTA ELENA (Coca) (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/17|. Sus amigos Dante y Norma Campos participan con dolor su fallecimiento y que sus restos serán inhumados en el cementerio de Villa Ojo de Agua.

MANSILLA, TEÓFILO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/17|. Sus hijos Chichin, José, hija política Zulma, nietos Pitino, Maki, Yesi, Javi, Dalma, Nerea, Yaki, Villo, David, Busti, Thiago, Tobia, Ingrid, Jimena, Lusmina, Tisiano y demás familiares. Sus restos serán Inhumados hoy 11 hs. en el cementerio de Forres. SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE - La Plata 162 - T. 4219787.

PÉREZ DE ROBLES RITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/17|. Dale el descanso eterno. Personal docente y de maestranza del Jardín de Infantes N° 161 Mi Pequeño Mundo de la localidad de Choya participa con dolor el fallecimiento de la madre de la directora de este establecimiento, Beatriz Robles. Choya.

PÉREZ DE ROBLES RITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/17|. Confiamos en tu palabra Señor. Nora y Pedro Villalba, junto a Carolina, Claudia, Luis y Emma Mansilla participan con dolor su fallecimiento y acompaña a la señorita Beatriz Robles en este duro momento. Choya.

PÉREZ DE ROBLES RITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/17|. Que descanse en paz. Luis de Acosta y flia participa con dolor el fallecimiento de la madre de la directora del jardín de Infantes N° 161, Beatriz Robles. Choya.

PÉREZ DE ROBLES RITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/17|. Edmundo Gómez; su hija Claudia María; sus nietas Maitena y Oriana participan con dolor su fallecimiento. Acompaña a la señorita Beatriz Robles y flia. Choya.

PÉREZ DE ROBLES RITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/17|. Que brille para ella la luz que no tiene fín. Alcira y Jesús Serrano y flia. participa con dolor su fallecimiento y acompaña a la señorita Beatriz Robles en este momento de gran tristeza.

RÍOS DE SEGURA, ELSA NELDA (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/17|. Nora de Serrano y flia, desde Choya, participa con dolor el fallecimiento de la madre de su amiga Elsa. Acompaña a sus familiares. Choya.