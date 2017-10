Fotos Indican que se agudizan controles de la UIF en operaciones inmobiliarias

25/10/2017 -

Uno de los temas más preocupantes tanto para los corredores inmobiliarios como para los escribanos, es el hecho que desde ya hace un tiempo y con mayor énfasis a partir del blanqueo de capitales que finalizó este año, deben realizar un control de información sobre el origen y destino de los fondos con los que se adquieren inmuebles a partir de una mayor presión por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre todo tipo de operaciones.

Eduardo Brigada, presidente de la Fira llegó hasta Santiago del Estero para brindar un taller sobre los alcances y requerimientos de la UIF en cada operación que se realiza. El operador inmobiliario brindó una conferencia en el Colegio de Escribanos local invitado por esa entidad y por el Colegio de Corredores Inmobiliarios local.

Brigada, habló con EL LIBERAL sobre todo este nuevo escenario que se plantea para las operaciones inmobiliarias y los diferentes recaudos que se deben adoptar al realizar estas transacciones.

‘La UIF lo que hace cada vez en mayor manera es la investigación sobre el lavado de dinero no solo en la Argentina sino en todos los países del mundo a través del Gafi que es el organismo a nivel internacional’, señaló.

Agregó que ‘en la Argentina cada vez se va cerrando más el cerco, cualquier operación bancaria, inmobiliaria, financiera, la compra de un auto, mutuales, todo lo que implique de alguna manera una decisión de traslado de dinero o fijar posiciones sobre dinero y sobre todo si es dinero en efectivo, de alguna manera esta alcanzado por la UIF’, sostuvo. Además apuntó que ‘ los corredores inmobiliarios y los escribanos están obligados desde el año 2012 a realizar los distintos pasos para verificar la transparencia y la seguridad de las operaciones inmobiliarias’.

Consultado por EL LIBERAL sobre la amplitud que poseen los análisis que deben realizar antes de concretar una venta, indicó que ‘están todas las operaciones alcanzadas por la UIF en distinta medida. Lo que hacemos los corredores es verificar la licitud de los fondos, verificar la declaración jurada de persona expuesta políticamente, que los fondos que provienen puedan estar bancarizados o no y eso no es condición que sean lícitos porque por ahí pasa el tema. Cuando hay una cuestión sospechosa, se hace una advertencia a la unidad y si hay algo complicado, no se cae en el encubrimiento’.

En cuanto a los tiempos que demanda la UIF para la presentación de las distintas informaciones que se requieren cuando se concreta una operación, apuntó que ‘cada uno de los profesionales tiene distintos plazos’.

Puntualizó en este sentido que ‘es importante operar con un corredor inmobiliario matriculado porque está obligado a verificar la procedencia del dinero en el caso de alguien que compre un inmueble y que, obviamente, el que vende está seguro que el dinero que va recibir es dinero de origen lícito y que pasaron todos los tamices’.