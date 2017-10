La fecha 16 presenta otra gran cartelera

Hoy 21:37 -

La Liga Clásicos Barriales del Norte es una de las que siempre ofrece una cartelera intensa y mañana no será la excepción. Se jugarán partidos correspondientes a la fecha 16 del Torneo Clausura “Pipo” Alderete y entre ellos habrá varios equipos que irán en busca de los tres puntos para reafirmar su buen momento o bien para ampliar las diferencias en la tabla de posiciones.

Cabe recordar que la programación incluye cotejos en triple y cuadruple turno (desde las 16 y 15 horas, respectivamente). La agenda de encuentros es la siguiente: en Estudiantes, Estudiantes B vs. Villa Borges (20); Petrolíder vs. Mojones (20) y Los Pibe de Haico Hondo vs. Calle 13 FC (30). En Barrio Aeropuerto, Ruta Uno Jrs vs. La Madrid (20); La 21 del B. Aeropuerto vs. Quilmes (20); La Plaza vs. La 203 FC (20) y Ruta Uno FC vs. Carne La Hacienda (30).

En Mal Paso, Juveniles de La Bañadera vs. Los Pibe del Pasaje (20); La Banda de Memo vs. Carne Los Amigos (20); Árbol Solo vs. Los Pibe de la 18 (20) y Mal Paso vs. Pablo VI FC (30). En Morumbí de Borges, Los Tenas vs. Hermanos Juárez (20); Primer Pasaje vs. Los Calamares (20); El Seppse vs. Tarapaya (30) y P. Ailén vs. La Rifa de Alberto (30).

En Fondo de Borges, Juveniles de Borges vs. Diego y Martín (20); Pasaje 421 Jrs vs. La Banda de Matías Camus (20) y El Fondo de Borges vs. La Cochetti (30). En Sexto Pasaje, Los Piratas de la 109 vs. Amigo de la 18 (20); 6to. Pasaje vs. La Libertador (20); La Bañadera vs. Pasaje 21 FC (30) y Sexto Pasaje vs. Rita Car (30).

En San Lorenzo, Verdulería Chiki vs. Carro Bar Chara (20); Juveniles de Tarapaya vs. Los Millos (20); Florería Ema vs. Carlito Legui (20) y Los Pumas vs. Gas del Estado (30). En Villa Grimanesa, Panificadora Franci vs. Pablo VI Jrs (20); Emaús vs. Alma Fuerte (20) y El Rey de Copas vs. Calle 4 FC (30).

En Autonomía, Juveniles de Colón vs. San Esteban (20); Barrio Colón vs. Tinglados Albarracín (20) y Autonomía FC vs. Refrigeración Llanos (30). En Santa Rosa, Santa Rosa vs. Km 49 (20); Óptica Bella Vista vs. Juv de Paseo Colón (20) y Santa Rosa FC vs. 7mo. Pasaje (30).

En Triángulo, Los Peregrino vs. Juan F. Ibarra (20); La 23 FC vs. Los Pacífico (20); Club Triángulo vs. Peti FC (20) y Laureles vs. Juv de Villa Borges (20). En Tarapaya, Estrella Jrs vs. Juveniles del Gas (20); El Vaso de Tarapaya vs. San Telmo (20) y La Perú vs. La Barra (20).