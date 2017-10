Nahuel Gallardo y sus sensaciones encontradas

Fotos CORRECTO Nahuel Gallardo tuvo un aceptable desempeño

29/10/2017 -

Fue uno de los puntos más destacados del equipo pese al resultado adverso con el que River Plate se vuelve a Buenos Aires. Nahuel Gallardo demostró estar a la altura de las circunstancias, y pudo dejarle en claro a su padre que puede ser una alternativa en el lateral izquierdo de la defensa en vistas al futuro.

Si bien no ocultó su felicidad por dar sus primeros pasos en Primera, el hijo del "Muñeco" dijo lo siguiente tras la goleada sufrida ante Talleres, en Córdoba: "Estoy contento por el debut, pero no me voy contento porque quería que gane mi equipo. Me voy triste".

Sobre el partido, Nahuel analizó: "El primer tiempo fue parejo, después lo quisimos sacar adelante y se nos hizo cuesta arriba con los contragolpes".

El juvenil marcador fue amonestado en el comienzo del partido y recibió el reto de su padre: "No te tires más al piso", le advirtió el "Muñeco".