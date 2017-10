La Iglesia considera un "hecho oscuro" la celebración de la noche de Halloween

Fotos INVITACIÓN. En Santiago habrá una fiesta con el sentido contrario a Halloween. Será mañana, en el Fórum.

30/10/2017 -

Mañana, gran parte del mundo vivirá la fiesta de Halloween, una tradición extranjera de la que incluso Santiago del Estero suele hacerse eco. Sin embargo, la Iglesia católica se manifiesta en contra de este festejo, y en ese contexto es que el padre Alejandro Gordillo cuestionó la celebración, al considerarla un "hecho oscuro".

Además, lamentó la difusión que se le da a este acontecimiento que se ha convertido en tradicional cada 31 de octubre.

"En su bibliografía, el reconocido padre Amorth recomienda a los cristianos, que aunque el tema de Halloween se lo toma a broma, a chiste o para la risa, no se lo festeje. A este acontecimiento también se lo conoce como ‘noche de brujas’ y es la noche en la cual los grandes cultos satánicos renuevan el pacto con Satanás, y la cultura de la Unión Americana lo conoce así’, explicó el padre Gordillo.

Y agregó: "Los disfraces tienen relación con que los satanistas normalmente tienden a usarlo, al igual que las máscaras, para celebrar la misa negra, que es una parodia de la misa nuestra. Entonces, así como nosotros usamos nuestros ornamentos, ellos utilizan sus cosas particulares para esta celebración. Por eso me remito a lo que dice el padre Amorth y nuestros sacerdotes con años de experiencia, y pido a los santiagueños, a los católicos practicantes, que no festejen esta fecha".

Gordillo lamentó además que se utilicen a los niños para esta modalidad.

"El hecho de que los niños salgan a tocar puertas disfrazados de distintos personajes, generalmente se lo toma como en broma, como un chiste. Pero no hay que inculcarles eso. Nosotros no tenemos que festejar Halloween porque no es de nuestra cultura; es un hecho anglosajón que nada tiene que ver con nosotros. Da pena incluso que los colegios católicos lo festejen sin tener conocimiento de su significado. Hay que escuchar a los sacerdotes que saben", pidió el sacerdote.

Según la teoría tradicional, Halloween tiene su origen en una festividad céltica conocida como Samhain, que deriva del irlandés antiguo y significa fin del verano. En el Samhain se celebraba el final de la temporada de cosechas en la cultura celta y era considerada como el "Año nuevo celta", que comenzaba con la estación oscura.

Los antiguos celtas creían que la línea que une a este mundo con el "otro mundo" se estrechaba con la llegada del Samhain, permitiendo pasar a través de él a los espíritus, tanto benévolos como malévolos. Los ancestros familiares eran invitados y homenajeados mientras que los espíritus dañinos eran alejados. Se cree que el uso de trajes y máscaras se debe a la necesidad de ahuyentar a los espíritus malignos.