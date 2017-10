¡Feliz cumple! | 57 frases de Diego Armando Maradona

Hoy 08:00 -

1970: "Mis sueños son dos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir campeón de Octava y lo que siga en el campeonato este"

1980: "Me había propuesto hacerle dos goles a Gatti, pero ahora que me dijo gordito le voy a meter cuatro" (declaración realizada antes del partido en el que, efectivamente, hizo cuatro tantos)

1991: "¿Me van a contar a mí cómo es Juan Simón? Lo conozco hace 10 años. Es capaz de tomarle la leche al gato"

1992: "Si me muero, quiero volver a nacer y quiero ser futbolista. Y quiero volver a ser Diego Armando Maradona. Soy un jugador que le ha dado alegría a la gente y con eso me basta y me sobra"

1994: "No quiero dramatizar pero creeme que me cortaron las piernas" (tras el dóping que lo excluyó del Mundial de 1994 luego de jugar con Argentina el segundo partido de la fase de grupos)

1995: "Passarella tiene que entender que la historia del fútbol argentino se escribió con pelo largo" (luego de que el entonces DT de Argentina decidiera no citar a Fernando Redondo por su negativa a cortarse el cabello)

1995: "Pase lo que pase y dirija quien dirija, la camiseta número 10 siempre será mía"

1995: "A Toresani: Segurola y Habana 4310, 7° piso. Y vamos a ver si me dura 30 segundos"

1995: "Argentina es un país de buchones"

1996: "Maestro, ¿pero usted está muerto?" (ante el silencio del ex árbitro Javier Castrili frente a su pedido de explicaciones tras ser expulsado)

1996: "Yo quería ir a Estados Unidos, pero el cabeza de termo de Clinton no me deja entrar"

1996: "¿El primer gol a Inglaterra? Fue la mano de Dios"

1996: "A River se le cayó la bombacha"

1996: "Pensé que venía Berlusconi y me encontré con el cartonero Báez"

1996: "Fui, soy y seré drogadicto"

1997: "Pelé debutó con un pibe"

1997: "A Grondona se le escapó la tortuga"

1997: "Mis hijas legítimas son Dalma y Gianinna. Los demás son hijos de la plata o de la equivocación"

1997: "El otro día jugué un rato al fútbol y me di cuenta que tengo menos piernas que una foto carnet"

1997: "Los que me creían muerto, que se jodan"

1998: "A la página web de Joao Havelange la llamaría ladron.com"

1998: "A Tocalli le decíamos camino de tierra, porque no tiene manos"

1998: "Blatter me quiere como un hijo. Sí...como un hijo de puta"

1999: "Sólo les pido que me dejen vivir mi propia vida. Yo nunca quise ser un ejemplo"

2000: "En Cuba estoy más solo que Kung Fú"

2000: "Verón en la Selección tiene más faltas que Gianinna en el colegio"

2000: "De una patada fui de Fiorito a la cima del mundo, y ahí me la tuve que arreglar solo"

2001: "Boca tiene menos definición que la tele que teníamos en Fiorito"

2001: "Yo me equivoqué y pagué pero la pelota, la pelota no se mancha"

2001: "A veces me agarran bajones, pero pongo El Chavo y se me pasa todo"

2001: "Llegar al área y no poder patear al arco es como bailar con tu hermana"

2001: "Cuando vuelvo a ver el segundo gol a los ingleses me parece mentira"

2001: "Voy a poner el pecho, no estoy en el libro de los cagones"

2001: "Bilardo es como Berisso: está detrás de La Plata"

2001, en un cruce con periodistas:

P: Diego, ¿llegás para el domingo? ¿Vas al banco?

DM: Si voy al banco es para sacar plata, fiera.

2002: "Coppola es vivísimo. Fuma debajo del agua"

2002: "Látima no se le tiene a nadie, maestro"

2004: "En la clínica hay uno que se cree Napoleón y otro Robinson Crusoe. ¡Y a mí no me creen que soy Maradona!"

2004, contra la Iglesia: "Dicen que me enojé con el Papa, y es verdad. Me enojé porque fui al Vaticano y vi los techos llenos de oro. Y después escuché al Papa decir que la Iglesia se preocupa por los chicos pobres... Pero ¡vendé el techo, fiera, hacé algo! Las tiene todas en contra, encima fue arquero..."

2004: "Yo crecí en un barrio privado de Buenos Aires. Privado de luz, de agua, de teléfono"

2009: "Vos también Pasman, vos también la tenés adentro"

2009: "Que la sigan chupando"

2010: "La lista que me pidió Grondona para el amistoso con Irlanda, era un tocuen. Tocuen es cuento"

2011: "En Tailandia vi los travestis más lindos del mundo"

2011: "Sacarle la pelota a Messi es como sacarme a mí esta manzana, tengo un hambre bárbaro"

2011: "Siempre quiso que comiéramos nosotros. Y cada vez que llegaba la comida decía: 'Me duele el estómago'. ¡Mentira! Era porque no alcanzaba. Por eso la amo a mi vieja"

2010: "Grondona me mintió. Bilardo me traicionó."

2010: "El equipo tiene más dudas que Samantha y Natalia"

2011: "Para jugar contra Australia nos daban un café veloz"

2012: "Con la cocaína no existo. Soy como Ruggeri, que no sabe hacer dios jueguitos"

2012: "Si Riquelme está vacío, que se llene, porque no se puede traicionar a los hinchas Xeneizes. Si estás vacío, llenate"

2012: "De tantos agujeros que tenía, en mi casa de Fiorito llovía más adentro que afuera"

2013: "Espero que Messi le dé a Argentina el Mundial, pero no será fácil porque lo conocen (...) Para mí es un gran chico, pero creo que fui el mejor"

2013: "Muchas veces me dicen 'vos sos Dios', y yo le digo: 'Están equivocados'. Dios es Dios y yo simplemente soy un jugador de fútbol"

2014: "Con mi enfermedad yo di ventaja. ¿Sabés qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado droga?"

2016: "Messi no tiene personalidad para ser líder"

2017: "Sampaoli no sabe más de fútbol que Bauza. A Sampaoli le tirás la pelota y te la devuelve con la mano"