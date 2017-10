Exclusivo: los puntos clave de la reforma tributaria que proyecta el Gobierno nacional

Fotos DIÁLOGO. Poder llevar adelante estos proyectos obligarán a un amplio consenso para lograr su sanción por parte del Congreso.

31/10/2017 -

El presidente Mauricio Macri adelantó que presentará mañana en el Congreso un proyecto de reforma del sistema tributario. Al referirse al sistema impositivo, afirmó que debe bajarse la carga tributaria porque "tenemos impuestos muy altos" y un "sistema impositivo engorroso y poco equitativo".

Al respecto, el Gobierno nacional envió a las provincias un borrador en el que plantea los puntos centrales de esta reforma tributaria, y que está atada al Presupuesto 2018, como también a cómo se manejaría el asunto del Fondo del Conurbano Bonaerense, teniendo en cuenta que la gobernadora María Eugenia Vidal hizo una presentación ante la Corte Suprema, lo abroqueló a todas las provincias en defensa de sus coparticipaciones.

EL LIBERAL tuvo acceso exclusivo a este documento que plantea los puntos centrales de una serie de reformas que abrirá una discusión entre Nación y provincias. Poder llevar adelante estos proyectos obligará a un amplio consenso y larga discusión para lograr su sanción por parte del Congreso.

Los puntos clave:

Proyecto de ley "Impuesto Especial al Revalúo Impositivo"

La propuesta de la Nación, es que el impuesto se coparticipe en idénticas condiciones al Impuesto a las Ganancias.

Impuesto al cheque

Se mantendría el proyecto de prórroga del Impuesto al Cheque tal cual como lo ha enviado el Poder Ejecutivo al Congreso (destinar el 70% de la recaudación para la Anses y el 30% para coparticipar entre las provincias), a cambio de acordar la derogación total del artículo 104 de la Ley del Impuesto a las Ganancias (esto refiere a cómo se distribuyen los fondos de este tributo). Para la Nación, de este modo "se daría una solución posible" al conflicto planteado en torno al Fondo del Conurbano Bonaerense.

Agrega que las provincias que con motivo de esta propuesta pierdan recursos se les compensaría esa pérdida a través de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Limitación a los Pagos a cuenta

Se propone a los distritos que el proyecto de ley presentado por la Provincia de La Pampa se incluya en el paquete de leyes a aprobar junto al presupuesto.

Fondo Federal Solidario

Fondos de la Soja extra para 2018: El monto previsto en el presupuesto 2017 se actualizaría en un 20% y se lo incluiría en el presupuesto 2018.

Cajas Previsionales

Se fijaría la automaticidad en el aporte para cubrir el déficit de las Cajas Previsionales no transferidas (no es el caso de Santiago del Estero), el cual se establecería para el año 2018 en la suma de $ 16.800 millones. En tanto, se mantiene en el presupuesto 2018 la compensación para la provincia de La Rioja que por primera vez en años no aparece en el proyecto.

Fonid

Se solicitará la actualización del importe del Fondo de Incentivo Docente (Fonid) actualmente de $1.21 millones y que se encuentra congelado desde 2016. Se pedirá que el mismo se actualice considerando el 22% de inflación para el año 2017 y el 16% para el año 2018. De esta forma el importe Fonid para considerar en el presupuesto 2018 es de $ 1.710 millones.

Consideraciones

Desde la Casa Rosada, señalaron que el fin del documento es analizar los principales puntos del "Proyecto de Presupuesto para el año 2018" en el marco de buscar un acuerdo legislativo, en particular en aquellos temas "más sensibles que se refieren a la distribución de recursos".

Es por ello, señala, que se incluyen en este combo las leyes especiales de "Impuesto al Cheque", "Impuesto Especial al Revaluó Impositivo", "Ley de Responsabilidad Fiscal", la prórroga del "Impuesto adicional de emergencia a los cigarrillos" y el "Pacto Fiscal de 1993" que se vinculan a la temática de recursos.

Por otra parte aclara que el documento tiene un carácter enunciativo, con el propósito de marcar el camino por el cual se encauzará la discusión en cada temática. Asimismo, desde el Gobierno nacional dejaron abierta la "posibilidad de ampliar el listado en otros puntos que los gobernadores y legisladores consideren relevantes".

Uno de los temas sensibles que se incorpora es un análisis referido al costo fiscal para las provincias en el caso de un fallo favorable para la Provincia de Buenos Aires en el llamado "Fondo del Conurbano".