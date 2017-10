La Dirección de Calidad de Vida iniciará el operativo de control en los natatorios de la ciudad

Fotos PEDIDOS. El objetivo es resguardar la integridad física de los santiagueños, indicaron desde la comuna.

31/10/2017 -

La Dirección de Calidad de Vida de la Municipalidad de la Capital dará inicio a un estricto control en los natatorios públicos con el objetivo de garantizar el funcionamiento correcto de los mismos y la salud de los santiagueños durante la época estival. Fuentes vinculadas al organismo adelantaron en exclusiva a EL LIBERAL, que el operativo de control de piletas públicas comenzará la otra semana, con la notificación a todas las instituciones que cuenten con natatorios abiertos a la comunidad.

‘Estamos diagramando el operativo, pero estamos en condiciones de afirmar que la otra semana se iniciarán los trabajos. El primer paso será notificar a los propietarios e instituciones que cuenten con natatorios públicos para que durante la revisión, que se iniciará en unas semanas, cuenten con todos los requisitos que se exigirán’, indicaron.

Asimismo precisaron que entre las exigencias para la habilitación se encuentran ‘Servicio de emergencia; Seguro de Vida; demarcación de profundidad a los laterales de los natatorios; títulos de los encargados de las colonias de vacaciones; control del agua (P.H.); se inspeccionarán los vestuarios y en las salas de bombeo; deben circundar el natatorio, en el piso, gomas antideslizantes; cerramiento de las piletas con verjas o vallados; y se exigirá la presencia de salvavidas’.

Estas exigencias están derivadas a quienes cuentan con natatorios públicos. Sin embargo, también se solicitan las mismas cosas, entre los numerosos requisitos que se indican para un predio en el que se desarrollarán las colonias de vacaciones, las cuales se iniciarán en los primeros días de diciembre en la ciudad capital.

Para las colonias

Recordaron además que para habilitar una colonia de vacaciones, la misma deberá contar con idénticos requisitos para la habilitación de la pileta, pero además necesitarán contar con un personal a cargo, guardavidas, profesores y los que tengan quioscos en las instalaciones, éstos deberán contar con la habilitación de Bromatología.

"Las instituciones que no cuenten con todos los requisitos no serán habilitadas, por lo tanto no podrán ingresar los ciudadanos, ya que en caso de incumplir con las normas, se aplicarán severas sanciones", advirtieron desde la comuna capitalina.