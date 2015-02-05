CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 1 de Noviembre 2017
A LAS 21.30 EL SULTÁN
Por El Liberal
Hoy 21:20 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 LIBERTAD DE OPINIÓN
09.30 NICK JR.
10.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.15 MAR DE AMORES
19.00 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.40 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
23.00 EL SULTÁN (CONTINUACIÓN)
23.30 GOLPE AL CORAZÓN
00.45 NOTICAMPI
01.00 #HASHTAGVIAJEROS
01.15 STAFF
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
13.00 INSTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS 2DA. EDICIÓN
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
CANAL 9
14.15 CONFRONTADOS
15.30 VINO EL AMOR
16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN
17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN
18.00 COMBATE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 GENERACIÓN TIERRA: UN LUGAR PARA VIVIR
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
20.00 COCINEROS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
CANAL14
10.00 BÁSQUET POR EL 14 - TNA: INDEPENDIENTE VS. VILLA SAN MARTÍN
12.00 QUIÉN NOS ENTIENDE
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR EL TURF
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
17.00 DALE FERRO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PLANETA OCÉANO
19.00 TICKET AL SHOW
20.00 OTRA CANCHA
21.00 SANTIAGO GOLF TOUR
22.00 BÁSQUET POR EL 14: OLIMPICO VS. LA UNIÓN - VIVO
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN
13.30 POLI 24
14.00 BMX SANTIAGO
14.30 MUNDO RALY
15.00 DEPORTE EXPRESS NUESTRO FÚTBOL
17.00 SEGURIDAD VIAL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TE QUIERO BANDA
19.30 LA CABRITA EXPRESS
21.00 NOTI EXPRESS
PELÍCULAS
CINEMAX
06.32 BABE, EL CERDITO EN LA CIUDAD
08.19 SUPERHÉROES DC LEGO - LIGA DE LA JUSTICIA. ATAQUE DE LA LEGIÓN DEL MAL
09.53 UN CUENTO AMERICANO
11.28 JUEGO DE GEMELAS
13.59 NUEVAMENTE AMOR
16.03 ACADEMIA DE VAMPIROS
17.57 SEÑALES
19.58 EL SEXTO SENTIDO
22.00 CUERNOS
TCM
07.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.28 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)
08.54 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)
09.20 LA NIÑERA
09.46 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
10.36 LOONEY, LOONEY, LOONEY BUGS BUNNY MOVIE
12.05 LA PEQUEÑA PÍCARA
14.06 LA LAGUNA AZUL
16.08 HOOK, EL RETORNO DEL CAPITÁN GARFIO
18.50 EL DEMOLEDOR
21.00 INVASIÓN
23.16 SOBREVIVEN
TNT
06.00 ENTRENANDO A PAPÁ
09.20 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE AZKABAN
11.54 LA MONTAÑA EMBRUJADA
13.51 PUNTOS DE VISTA
15.31 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO
18.25 FROZEN. UNA AVENTURA CONGELADA
20.12 UP - UNA AVENTURA DE ALTURA
22.00 RAMBO. REGRESO AL INFIERNO
23.39 DESTINO FINAL 5
01.27 RAMBO. REGRESO AL
SPACE
06.00 SPOILER ALERT
06.18 HALO 4. FORWARD UNTO DAWN
07.57 BLANCO INVISIBLE
10.23 ORO NEGRO
13.03 TWISTER
15.20 BLINDSIDED
16.57 LA BALA DEL ASESINO
18.42 ULTRAVIOLETA
20.26 ICEMAN
22.00 DESPUÉS DE LA TIERRA
23.57 CARRERA CONTRA EL TIEMPO
CINECANAL
09.00 NINE - UNA VIDA DE PASIÓN
12.20 EL GATO
14.00 FUERA DE CONTROL
16.25 EL DÍA DESPUÉS DE MAÑANA
18.40 EL PERIODISTA, LA LEYENDA DE RON BURGUNDY
20.25 ENLACE MORTAL
22.00 JACKASS 2. LA PELÍCULA
23.45 13 HORAS. LOS SOLDADOS SECRETOS DE BENGASI
SONY
08.30 BLACK-ISH
09.00 THE VOICE
13.00 EL FACTOR X
15.00 TEEN WOLF
17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 THE VOICE
A DÓNDE IR
BAYSAI
(AUTOPISTA SANTIAGO- LA BANDA)
+SÁBADO 4, FIESTA RETRO, EN UN AMBIENTE RENOVADO.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
+ SÁBADO 4 DE NOVIEMBRE, A LAS 20.30, MURGA CONTRAFLOR AL RESTO PRESENTA “LA LOCURA”. MURGA ESTILO URUGUAYO, TELONEROS: CANTACÓ.
CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
+SÁBADO 4, A LAS 22, SHOW DE MOSOJ ÑAUPA. ARTISTA INVITADO. NACHO CARRIZO.
+SÁBADO 11, A LAS 22, HYPNOSIS CLASSIC ROCK.
+SÁBADO 18, A LAS 22, “ASTILLA” CON UN HOMENAJE A GUSTAVO CERATI
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+ JUEVES 23 DE NOVIEMBRE, A LAS 22, THE BEATS OFRECERÁ EL SHOW “30 AÑOS DE HOMENAJE”.
CINE RENZI
(BESARES 186, LA BANDA)
+ SÁBADO 18 DE NOVIEMBRE, A LAS 21.30, LA BRUJA SALGUERO PRESENTA SU NUEVO CD.
CINES
SUNSTAR
THOR RANGAROK (3D):
CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
01/11- 17:10 (Cast) 19:30 (Cast) 22:25 (Subt)
EL PEQUEÑO VAMPIRO (3D)
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
01/11- 16:20 (Cast) 18:10 (Cast)
GEO TORMENTA (3D):
SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
01/11-20:00 22:15
MÁS ALLÁ DE LA MONTAÑA (2D):
DRAMA (+ 13 AÑOS)
01/11- 17:00 (Cast)
LÍNEA MORTAL (2D):
TERROR, Drama (+ 13 AÑOS)
01/11- 19:30 (Subt)
IT (2D):
TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)
01/11 - 21:40 (Subt)
CONDORITO (2D)
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
01/11-17:00 (Cast)
THOR RANGAROK (2D):
AVENTURA (+ 13 AÑOS)
01/11 -19:00 (Cast) 22:00 (Subt)
LEGO NINJAGO (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
01/11 16:30 (Cast)
EL PEQUEÑO VAMPIRO (2D)
ANIMACIÓN, (ATP)
01/11- 18:40 20:30
AMITYVILLE: EL DESPERTAR (2D):
TERROR (+16 AÑOS)
01/11 22:40 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
IT (ESO) MAY 16 AÑOS (compañía de un adulto)
CASTELLANO 2D 20:00 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
CONDORITO ATP
CASTELLANO 2D 17:30- (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
KINGSMAN: EL CÍRCULO DORADO MAY 13 AÑOS C/Reserva (compañía de un adulto)
CASTELLANO 2D 19:40 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
LÍNEA MORTAL APTA 16 AÑOS (compañía de un adulto)
CASTELLANO 2D 17:40 - 22:30 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
GEO TORMENTA ATP C/ LEYENDA
CASTELLANO 2D 17:50 - 22:50 (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 20:20 (TODOS LOS DÍAS)