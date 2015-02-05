CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 1 de Noviembre 2017

A LAS 21.30 EL SULTÁN

Hoy 21:20 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 LIBERTAD DE OPINIÓN

09.30 NICK JR.

10.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.15 MAR DE AMORES

19.00 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.40 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

23.00 EL SULTÁN (CONTINUACIÓN)

23.30 GOLPE AL CORAZÓN

00.45 NOTICAMPI

01.00 #HASHTAGVIAJEROS

01.15 STAFF

01.30 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

13.00 INSTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS 2DA. EDICIÓN

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

CANAL 9

14.15 CONFRONTADOS

15.30 VINO EL AMOR

16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN

17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN

18.00 COMBATE

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 GENERACIÓN TIERRA: UN LUGAR PARA VIVIR

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

20.00 COCINEROS


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

CANAL14

10.00 BÁSQUET POR EL 14 - TNA: INDEPENDIENTE VS. VILLA SAN MARTÍN

12.00 QUIÉN NOS ENTIENDE

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR EL TURF

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

17.00 DALE FERRO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PLANETA OCÉANO

19.00 TICKET AL SHOW

20.00 OTRA CANCHA

21.00 SANTIAGO GOLF TOUR

22.00 BÁSQUET POR EL 14: OLIMPICO VS. LA UNIÓN - VIVO

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN

13.30 POLI 24

14.00 BMX SANTIAGO

14.30 MUNDO RALY

15.00 DEPORTE EXPRESS NUESTRO FÚTBOL

17.00 SEGURIDAD VIAL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TE QUIERO BANDA

19.30 LA CABRITA EXPRESS

21.00 NOTI EXPRESS

PELÍCULAS

CINEMAX

06.32 BABE, EL CERDITO EN LA CIUDAD

08.19 SUPERHÉROES DC LEGO - LIGA DE LA JUSTICIA. ATAQUE DE LA LEGIÓN DEL MAL

09.53 UN CUENTO AMERICANO

11.28 JUEGO DE GEMELAS

13.59 NUEVAMENTE AMOR

16.03 ACADEMIA DE VAMPIROS

17.57 SEÑALES

19.58 EL SEXTO SENTIDO

22.00 CUERNOS


TCM

07.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.28 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

08.54 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

09.20 LA NIÑERA

09.46 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

10.36 LOONEY, LOONEY, LOONEY BUGS BUNNY MOVIE

12.05 LA PEQUEÑA PÍCARA

14.06 LA LAGUNA AZUL

16.08 HOOK, EL RETORNO DEL CAPITÁN GARFIO

18.50 EL DEMOLEDOR

21.00 INVASIÓN

23.16 SOBREVIVEN


TNT

06.00 ENTRENANDO A PAPÁ

09.20 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE AZKABAN

11.54 LA MONTAÑA EMBRUJADA

13.51 PUNTOS DE VISTA

15.31 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO

18.25 FROZEN. UNA AVENTURA CONGELADA

20.12 UP - UNA AVENTURA DE ALTURA

22.00 RAMBO. REGRESO AL INFIERNO

23.39 DESTINO FINAL 5

01.27 RAMBO. REGRESO AL


SPACE

06.00 SPOILER ALERT

06.18 HALO 4. FORWARD UNTO DAWN

07.57 BLANCO INVISIBLE

10.23 ORO NEGRO

13.03 TWISTER

15.20 BLINDSIDED

16.57 LA BALA DEL ASESINO

18.42 ULTRAVIOLETA

20.26 ICEMAN

22.00 DESPUÉS DE LA TIERRA

23.57 CARRERA CONTRA EL TIEMPO


CINECANAL

09.00 NINE - UNA VIDA DE PASIÓN

12.20 EL GATO

14.00 FUERA DE CONTROL

16.25 EL DÍA DESPUÉS DE MAÑANA

18.40 EL PERIODISTA, LA LEYENDA DE RON BURGUNDY

20.25 ENLACE MORTAL

22.00 JACKASS 2. LA PELÍCULA

23.45 13 HORAS. LOS SOLDADOS SECRETOS DE BENGASI


SONY

08.30 BLACK-ISH

09.00 THE VOICE

13.00 EL FACTOR X

15.00 TEEN WOLF

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 THE VOICE

A DÓNDE IR

BAYSAI

(AUTOPISTA SANTIAGO- LA BANDA)

+SÁBADO 4, FIESTA RETRO, EN UN AMBIENTE RENOVADO.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+ SÁBADO 4 DE NOVIEMBRE, A LAS 20.30, MURGA CONTRAFLOR AL RESTO PRESENTA “LA LOCURA”. MURGA ESTILO URUGUAYO, TELONEROS: CANTACÓ.

CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

+SÁBADO 4, A LAS 22, SHOW DE MOSOJ ÑAUPA. ARTISTA INVITADO. NACHO CARRIZO.

+SÁBADO 11, A LAS 22, HYPNOSIS CLASSIC ROCK.

+SÁBADO 18, A LAS 22, “ASTILLA” CON UN HOMENAJE A GUSTAVO CERATI

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+ JUEVES 23 DE NOVIEMBRE, A LAS 22, THE BEATS OFRECERÁ EL SHOW “30 AÑOS DE HOMENAJE”.

CINE RENZI

(BESARES 186, LA BANDA)

+ SÁBADO 18 DE NOVIEMBRE, A LAS 21.30, LA BRUJA SALGUERO PRESENTA SU NUEVO CD.

CINES

SUNSTAR

THOR RANGAROK (3D):

CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

01/11- 17:10 (Cast) 19:30 (Cast) 22:25 (Subt)

EL PEQUEÑO VAMPIRO (3D)

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

01/11- 16:20 (Cast) 18:10 (Cast)

GEO TORMENTA (3D):

SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

01/11-20:00 22:15

MÁS ALLÁ DE LA MONTAÑA (2D):

DRAMA (+ 13 AÑOS)

01/11- 17:00 (Cast)

LÍNEA MORTAL (2D):

TERROR, Drama (+ 13 AÑOS)

01/11- 19:30 (Subt)

IT (2D):

TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)

01/11 - 21:40 (Subt)

CONDORITO (2D)

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

01/11-17:00 (Cast)

THOR RANGAROK (2D):

AVENTURA (+ 13 AÑOS)

01/11 -19:00 (Cast) 22:00 (Subt)

LEGO NINJAGO (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

01/11 16:30 (Cast)

EL PEQUEÑO VAMPIRO (2D)

ANIMACIÓN, (ATP)

01/11- 18:40 20:30

AMITYVILLE: EL DESPERTAR (2D):

TERROR (+16 AÑOS)

01/11 22:40 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

IT (ESO) MAY 16 AÑOS (compañía de un adulto)

CASTELLANO 2D 20:00 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

CONDORITO ATP

CASTELLANO 2D 17:30- (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

KINGSMAN: EL CÍRCULO DORADO MAY 13 AÑOS C/Reserva (compañía de un adulto)

CASTELLANO 2D 19:40 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

LÍNEA MORTAL APTA 16 AÑOS (compañía de un adulto)

CASTELLANO 2D 17:40 - 22:30 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

GEO TORMENTA ATP C/ LEYENDA

CASTELLANO 2D 17:50 - 22:50 (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 20:20 (TODOS LOS DÍAS)

 
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