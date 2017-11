FÚNEBRES | 1 de Noviembre de 2017

Hoy 21:54 - FALLECIMIENTOS





- Edgardo Ramón Vega

- Luis Ángel Orlando Díaz

- Mario Antonio Pereyra

- Nélida Cristina Ferro

- Manuela Olga Cuello

- Mario César Palavecino

- Paula Benítez de Santa Cruz

- Elda Angélica Muas

- Aída del Valle Rodríguez

- Ramona Rosa Amaya (La Banda)

Sepelios Participaciones

ÁLVAREZ DE VACCARO, IRENE ELIRIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/17|. El Centro Amigos del Ciego lamenta profundamente el fallecimiento de Irene, excelente persona y gran colaboradora de esta institución. Que el Señor acompañe su descanso cubriéndola con su manto de amor. Será siempre bien recordada en su entrega por el prójimo.

ÁLVAREZ DE VACCARO, IRENE ELIRIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/17|. José Luis Castiglione y Ana Lía Rezola despiden con tristeza a la apreciada Irene.

ÁLVAREZ DE VACCARO, IRENE ELIRIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/17|. Deva - Espacio de Bienestar participa con mucha tristeza el fallecimiento de su dilecta alumna Irene, nos brindaste tanta dulzura! Que descanses en paz... Namaste.

ANDRADE, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleciò el 30/10/17|. Lidia Vázquez, Gladys Anelli, Marta Azar, Cecilia Soria, Marcela Serrano, Silvia Gómez y Josefina Acuña participan con dolor el fallecimiento de la hermana de su amiga Gladys Andrade. Ruegan oraciones en su memoria.

ANDRADE, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleciò el 30/10/17|. "Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor, nadie va al Padre si no es por mi". Los compañeros de Anses de su hermana Gladys participan su fallecimiento y la acompañan en este momento de dolor. Luis M. paz, Azucena Álvarez, María Romano Budeguer, Ramiro Herrera, Lorena Vedoya, Graciela Casanova, Teresita Orlando, Héctor Fuentes, Fabián Ruiz, Florencia Favaro, Lidia Aguirre, Matilde Rojas,Selva Saavedra, Viviana Leal, Cesar Cortes, Manuel Sogga.

ANDRADE, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleciò el 30/10/17|. Compañeros de su hermana Gladys del sector Verificaciones de ANSES: Cecilia, Marcela,Chichí, Pedro, Angel y César participan con dolor de su fallecimiento .Ruegan oraciones a su memoria.

ANDRADE, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleciò el 30/10/17|. "Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Eudoro Infante e hijos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BENÍTEZ DE SANTA CRUZ, PAULA (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/17|. Su esposo: Rubén, sus hijos: Matías, Yesi, Exequiel y Rubén, hijos pol. y nietos, part. con dolor su fallec. é invitan al sepelio hoy a las 11 en el cement. de Los Flores. Casa de duelo: Necochea 1065 B° 8 de Abril. ORG. AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CABRERA DE ÁBALOS, LIDIA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/17|. "Felices los que lloran porque de ellos es el Reino de los Cielos". La comunidad educativa del Instituto Ntra. Sra. de Loreto, acompañan a la flia. de su compañero Rudy ante el fallecimiento de su madre política. Ruegan oraciones en su memoria.

CHAJUD, MARIANO ROBI (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/17|. "Que la paz del Señor lo acompañe toda la eternidad". Los compañeros de su hija Alejandra: Adolfo, Cacho, Ángel, Dioni, Daniela, Haydeé y Rossana, la acompañan en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

CONTRERAS, ONEIDA (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/17|. Mirta Pastoriza participa su fallecimiento y acompaña a su familia en su dolor. Ruega oraciones en su memoria.

CONTRERAS, ONEIDA (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/17|. La Legión de María Presídium Madre del Buen Pastor de la Capilla San Luis Gonzaga, acompaña a su hermana legionaria Leticia pidiendo al Sr. pronta resignación.

CONTRERAS, ONEIDA (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/17|. Pablo y Ana Hill e hijos, participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a su querida amiga Emilia y su familia, deseando que la paz de Dios los acompañe en estos momentos.

CONTRERAS, ONEIDA (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/17|. Iglesia cristiana, "Cabildo de Esperanza" participa con pesar su fallecimiento y acompaña a Emilia y su flia., con mucho afecto.

CONTRERAS, ONEIDA (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/17|. Sus amigos del Frente Cívico, acompañando a Chicho Cisneros en este profundo dolor. Elevan oraciones en su memoria.

CUELLO, MANUELA OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/17|. Sus hijos Susana y Marcelo, sus nietos, bisnietos y tataranietos, sus hermanos Guilly, Chicha, Chasco y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad a las 9. CEREMONIAL, EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

CUELLO, MANUELA OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/17|. Honorable comisión directiva del Sindicato de Luz y Fuerza cuerpo general de delegados y sub-comisión de jubilados y pensionados participan el fallecimiento del socio. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad a las 9 hs.

CUELLO, MANUELA OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/17|. "Los espero, no estoy lejos, sino al otro lado del Camino". Omar Skiba y flia., Julio Colovini y flia., Pedro Ledesma y flia., participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, LUIS ANGEL ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/17|. Sus hermanos Gladys, Susana, Alba, Carlos, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, y sobrinos nietos, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - La Plata 162 - TELEFONO 4219787.

DÍAZ, LUIS ÁNGEL ORLANDO (Toro) (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/17|. "Mi hermano, mi hijo del alma, nunca morirás mientras vivan nuestros corazones". Su hermana Susana, su cuñado Ernesto, sus sobrinos Flavia, Darío, Gustavo, Su sobrino nieto Mauricio, su amigo Luis participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, LUIS ÁNGEL ORLANDO (Toro) (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/17|. "Querido hermano, el hijo perfecto, como el padre perfecto, no existe, te fuiste con la tranquilidad de los santos". Aquel de vosotros que esté libre de pecado que tire la primera piedra. (Juan 8.7). Sus hermanas que te aman Albi y Gladys, su sobrino Ahijado David y sus sobrinas en el afecto Mirna y Melissa participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en tu querida memoria.

DÍAZ, LUIS ÁNGEL ORLANDO (Toro) (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/17|. "Brille la luz eterna para ti". Sus tíos Paco, Nena, sus primos Fabiana, francisco y Mariela participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, LUIS ANGEL ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/17|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Personal directivo, docente, auxiliares y de maestranza del ISFD Nº 1 participan con profundo dolor del fallecimiento de la hermano de nuestra compañera Prof. Gladys Liliana Díaz. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, LUIS ANGEL ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/17|. Angelito mil besos para ti de tu prima Olita Bustamante de Scifo y familia. Todos tus amados te esperan y el Padre te abre sus brazos

DÍAZ, LUIS ÁNGEL ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/17|. José Alfredo Camacho y familia e hijos participan con dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

DÍAZ, LUIS ÁNGEL ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/17|. Personal de Panadería Alvear SRL participa con dolor el fallecimiento de su amigo Toro y eleva oraciones en su memoria.

FERRO, NÉLIDA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/17|. Sus hijos: Matías y Cecilia, y demás familiares, part. con dolor su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer el el cement. El Descanso. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

FERRO, NÉLIDA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/17|. Su hermano Carlos Ferro y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por la paz de su alma.

FERRO, NÉLIDA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/17|. Sus hermanos Carlos, Toty y Ana participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

FERRO, NÉLIDA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/17|. Su hermana política Porota y sobrinos Dany, Natalia, Analia, y Juan Manuel Ferro, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio El Descanso.

FERRO, NÉLIDA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/17|. Su tía Aurora Acosta, su prima Carolina y Raúl Carra participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FERRO, NÉLIDA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/17|. Siempre permanecerás en nuestros corazones. Su tía Adriana y primos Ignacio y Agustina, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FERRO, NÉLIDA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/17|. Regina Llanos, Olga Mabel Ferro, José Luis Ferro, Rosa Analia Ferro y respectivas flias., participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus hijos y demás familiares. Que Dios le de el descanso eterno y elevan oraciones en su memoria.

FERRO, NÉLIDA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/17|. Luis, Liz, Diego, Martin y Mecha Zalazar, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FERRO, NÉLIDA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/17|. Nely tu recuerdo sigue vivo en cada latido de nuestros corazones. Tu tía Cristina Acosta, primos Cristina, Déborah, Cecilia, Alejandro, Nicolás, sobrinos nietos Nicolás, Sofia, Homero y Gaspar, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

FERRO, NÉLIDA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/17|. Norma Casullo de Chamorro, sus hijos Anahi, Susana, Ramón, Bochi, y Silvia acompañan a Mónica en su dolor por la pérdida de su hermana.

FERRO, NÉLIDA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/17|. Amigos de su hija Cecilia; Nicolás Gallo Zavaleta, Agostina Ruffa y Nicolás Cáceres participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FERRO, NÉLIDA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/17|. Aldo Santillán, su esposa Norma, sus hijos Analía, Federico y Carolina, participan con profundo dolor tan irreparable pérdida. Ruegan oraciones por el eterno descanso de Nelly.

FERRO, NÉLIDA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/17|. Los abuelos de Cecilia, Roque y Aída, participan con profundo dolor el fallecimiento de su madre Nelly y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio El Descanso.

FERRO, NÉLIDA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/17|. Walter Carabajal, Elsa Jiménez, sus hijos Cecilia, Soledad y Franco participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FERRO, NÉLIDA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/17|. Valeria, Belén, Viviana, Andrea, Rita, Sandro y Kelly compañeros de la UCSE participan con mucho pesar el fallecimiento de Nelly y acompañamos a su hija Cecilia en tan doloroso momento. Oramos para el eterno descanso de su alma. Brille para ella la luz que no tiene fin.

FERRO, NÉLIDA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/17|. Dres. Víctor Manuel Rotondo y María Fernanda Llugdar de Rotondo y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan a Dios de cristiana resignación a sus hijos y familiares. Elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

FERRO, NÉLIDA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/17|. María Elvira Gómez y flia., acompañan a su hija Cecilia y flia. en tan irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

FERRO, NÉLIDA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/17|. Sus amigos y compañeros de la UCSE: Héctor Rodolfo Farías, Gustavo Gauna, Silvina Yagüe y César Federico Herrera participan con dolor de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FERRO, NÉLIDA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/17|. Su compañera de la UCSE, Diana Matteo participa con dolor su fallecimiento y acompaña a sus familiares en este momento de pesar. Ruega oraciones en su memoria.

FERRO, NÉLIDA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/17|. El vicerrector de Relaciones de la Universidad Católica de Santiago del Estero, Lic. Luis Alberto Guantay, despide con profundo pesar a la estimada compañera de trabajo Nelly; y acompaña con afecto a sus familiares en este difícil momento de dolor.

FERRO, NÉLIDA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/17|. El Consejo Superior de la Universidad Católica de Santiago del Estero, su rector Ing. Luis Eugenio Lucena, vicerrectores Cr. Luis Alberto Rezola y Lic. Luis Alberto Guantay, Decanos, Secretarios del Rectorado, profesores, no docentes y alumnos de la UCSE, participan con profundo pesar el fallecimiento de la empleada de la institución señora Nélida Cristina Ferro; y acompañan con oraciones a su familia.

FERRO, NÉLIDA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/17|. "Dios no nos prometió días sin dolor, risa sin tristeza, sol sin lluvia, pero si prometió fuerzas para cada día, consuelo para las lágrimas y luz para el camino". Hasta siempre querida Nelly !!! Nancy Blanco acompaña con profunda pena a su familia. Paz en su tumba!

LUNA, YÉSICA JUDITH (q.e.p.d.) Falleció 31/10/17|. Su esposo Raúl, hijas Eliana, Oriana, Guillermina; sus padres Roberto y Nélida; hermanos, hnos. pol. y demás fliares. part. su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cement. de San Marcos. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

MUAS, ELDA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/17|. Su hija Silvana Llavar, su esposo Lic. Roberto Ayub, Justina, Salvador y Tobías Ayub, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 17 en el cementerio La Piedad.

MUAS, ELDA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/17|. Sus hijos Silvana, Horacio, h. pol., Roberto, Luciana Ayub, nietos Roberto, Tobías, Salvador, Justina, Amir, Malik y demás fliares. part. su fallec. Sus restos serán inhum. en el cement. La Piedad a las 9, casa de duelo P. L. Gallo 390, sv. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

MUAS, ELDA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/17|. Su hermana Faridi Muas y Ángel Pavón, sobrinas Mirna Muas y Yamila Pavón participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

MUAS, ELDA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/17|. Su hermana Lilia Muas y sus hijas Silvia, Maria del Carmen, Patricia y José Augusto, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MUAS, ELDA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/17|. Su hermana Lidia Muas y sus hijos Silvia Llanivelli y flia., Maria Llanivelli y flia., Patricia Llanivelli y flia., José Llanivelli y flia y su cuñado Jose Domingo Llanivelli, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MUAS, ELDA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/17|. Su hermano político Marcio Juarez, sus hijos Dania, Daniel, Derlin, Katina y Pato, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MUAS, ELDA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/17|. Su primo Miguel Ángel Atia y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MUAS, ELDA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/17|. Su sobrina Kenia Juárez, su sobrino Cristian Gomez y sus hijos Nacho y Amina, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MUAS, ELDA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/17|. "Fuiste como mi madre, una persona de alma Pura, todos los años que viví con vos los disfruté como ninguno, hacíamos muchas locuras, te voy a extrañar siempre". Su sobrino hijo Nachito lamenta su partida y ruega oraciones en su querida memoria.

MUAS, ELDA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/17|. Sus sobrinos Liliana Muas, Zulma Muas, sobrinas nietas Salma, Amira y Yassmin, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

MUAS, ELDA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/17|. Personal directivo, docente, alumnos y de maestranza de la escuela N°1099 Pedro León Gallo, participan con profundo dolor el fallecimiento de la tía de nuestra docente Kenia Noemí Juárez de Gómez. Ruegan oraciones en su memoria.

MUAS, ELDA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/17|. Gustavo Fernando Prado, sus hijos Francisco, Victoria y Sofia Prado, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MUAS, ELDA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/17|. El personal directivo, docente, de maestranza, alumnos y padres de la Escuela Nº 403 "Perchil Bajo" participa con profundo dolor el fallecimiento de la tía de la docente María del Carmen Llanivelli. Se ruega una oración en su memoria.

MUÑOZ, PABLA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/17|. El decano de la Facultad de Ciencias Forestales, Dr. Víctor Hugo Acosta; la vicedecana, Lic. Elsa Ibarra de Gómez, los consejeros Directivos, los secretarios del Decanato, personal docente, no docente y alumnos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento de la madre del secretario académico de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias, Ing. Luis García. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

PACHECO, RAMÓN DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/17|. Que el Señor reciba en su brazo, a nuestro querido amigo y vecina, participa con profundo dolor Bety de Caro y sus hijos Fabiana, Gustavo y Ale Caro y flia.

PACHECO, RAMÓN DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/17|. Josefina Vallejo e hijas, hijo político, nietos y bisnieto participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PALAVECINO, MARIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció 31/10/17|. Viejo, te fuiste inesperadamente dejándonos un profundo dolor. Su esposa Nena Palacios, sus hijos Roly, Dany y Vivi; su nuera Gaby y sus nietas participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el día de ayer.

PALAVECINO, MARIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció 31/10/17|. Su esposa Paula, hijos César, Daniela, Viviana, hijos po., Gabriela, nietas Paula, Camila, Valentina, Fiorela y demás fliares. part. su fallec. Sus restos fueron inhum. en el cementerio La Piedad. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

PEREYRA, MARIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/17|. Su esposa: Elena, su hija: Daniela, part. con dolor su fallec. é invitan al sepelio hoy a las 9 en el cement. La Piedad. Casa de duelo: Calle 17 y 102 N° 326 B° Borges. HAMBURGO CIA. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PEREYRA, MARIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/17|. Su hermana política Nancy Reynoso, su esposo Ing. Luis Trejo, sus hijos Franco, Luis y Lio, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PEREYRA, MARIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/17|. Compadre, amigo y hermano del alma, que nuestro Señor te reciba con los brazos abiertos. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Taly Griggio y familia.

PEREYRA, MARIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/17|. Mary Farias, sus hijos Silvana, Adolfo y Edgard y Roberto Naufal, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, AÍDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/17|. Sus hijos Mirta, Carlos, Chini, Pelusa, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 18 hs en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - La Plata 162 - T. 4219787.

TARGA DE ARGAÑARÁS, ELISA JOSEFINA (PEPI) (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/17|. Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz eterna. Miguel Nader y flia. despiden a nuestra querida profesora Pepita y acompañan en el dolor a su querida familia.

TARGA DE ARGAÑARÁS, ELISA JOSEFINA (Pepi) (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/17|. Elisa, al cielo te vas, cubierta de estrellas, llena de amor en tu mirada y de bondad, Reina del hogar, dadora de paz, has entregado tu vida al creador como una rosa ante el altar, se abre el cielo a tu paso, la Virgen sale a tu encuentro, Jesús te corona con flores y cantan los ángeles y santos el gloria "bienvenida seas", a tu nacimiento espiritual, mientras yo desde aquí tu camarada escolar de la Escuela Normal Mixta de Profesores Manuel Belgrano, con el corazón contrito entre lágrimas te doy mi despedida, dame tu bendición yo hago lo mismo Bendigo tu alma, Elisa siempre te tendré en mis recuerdos. Estrecho con un gran abrazo a tus hijos amados, a tus hermanos, sobrinos y demás familiares, pidiéndole al Creador les de fortaleza, que los ángeles lo acompañen para aliviar tanto dolor, cuando una madre se va y no se va, porque siempre los estará custodiando como un centinela. Amén, amén, amén. Tu colega y amiga Farides G. de Orieta.

VEGA, EDGARDO RAMÓN (Vicho) (q.e.p.d.) 31/10/17|. Su esposa María de los Ángeles Gavazza, sus hijas Melanie, Yustin, Evelyn, sus hermanos, hnos. políticos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs en el cementerio La Piedad. Servicio Realizado POR COCHERIA NORTE - La Plata 162 - T. 4219787.

VEGA, EDGARDO RAMÓN (Vicho) (q.e.p.d.) 31/10/17|. Su hermana política Iris Gavazza, su marido y sobrino participan con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

VEGA, EDGARDO RAMÓN (Vicho) (q.e.p.d.) 31/10/17|. Su hermana política Norma Gavazza, su marido y sobrinas participan con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

VEGA, EDGARDO RAMÓN (Vicho) (q.e.p.d.) 31/10/17|. Su madre política Carmen, hermanos políticos, concuñados y sobrinos participan con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

VEGA, EDGARDO RAMÓN (Vicho) (q.e.p.d.) 31/10/17|. Su tía Edi del Carmen Vega Rojas participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VEGA, EDGARDO RAMÓN (Vicho) (q.e.p.d.) 31/10/17|. Sus tíos Julio Alegre y Edi del Carmen Vega Rojas de Alegre y sus primos Julio Fernando, Gustavo Alejandro y Diego Sebastián participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VEGA, EDGARDO RAMÓN (Vicho) (q.e.p.d.) 31/10/17|. Dudy Ramos y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo Vicho. Que brille para el la luz que no tiene fin.

VEGA, EDGARDO RAMÓN (Vicho) (q.e.p.d.) 31/10/17|. Estarás siempre en mi recuerdo, hasta siempre querido amigo. Cachi Guzmán y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

VEGA, EDGARDO RAMÓN (Vicho) (q.e.p.d.) 31/10/17|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Su amigo Fernando Cáceres y familia; y sus amigos de Villa Negrita participan con profundo dolor su fallecimiento y que brille para él la luz que no tiene fin.





Invitación a Misa

ÁLVAREZ D'ALESSIO, HERNÁN EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/17|. Hoy hace seis meses sin tu presencia física hijo amado, pero por siempre en nuestros recuerdos y corazones. Sus padres Sonia y Sandro, sus hermanos Daiana, Melina, Camila, Adrián, su compañera de vida Camila Silva y su hijo Aaron Fabián invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano para rogar por el eterno descanso de su alma.

ARMOHA, JOSEFINA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/16|. Querida mamá, hoy se cumple el primer año en que, cual estrella fugaz partiste al encuentro del Señor, dejándonos sumidos en un inmenso dolor, transcurre el tiempo y viene a nuestro recuerdo los momentos buenos y malos vividos. Siempre dedicada a los más necesitados, dio gran parte de su vida a ellos, motivo que la llevó a integrar el Club de Madres del Bº Emaús, Federación de Barrios, Comisión de Pro Gas y Pavimento del Bº Colón y el broche de oro fue lograr, junto a todos los vecinos el ansiado templo a la Virgen de Guadalupe del Bº Colón e innumerables acciones en bien de la flia., gracias por los años que disfrutamos de tu presencia, de tus enseñanzas. Descansa en paz. Su familia invita al responso en el Panteón familiar a las 17.30 horas y a las 20.30 hs. a la misa en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, Bº S. Peña.

CURA, SANTOS CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/17|. Sus hijas, nietos y bisnietos invitan a la misa a realizarse hoy a las 20.30 en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, al conmemorarse ciento cinco años de su natalicio. Ruegan oraciones en su memoria.

CURA, SANTOS CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/17|. Como cada 1 de noviembre, nos reuniremos para honrarte querida abuela, con la diferencia que ya no estarás presente, ya no podremos regalarte los besos y caricias que tanto te gustaban. Pedimos a Dios resignación para aceptar tu partida. Te extrañamos. Su hija Mirta, nietos Anabel, Jorge y Cecilia Sialle, nietos políticos Gabriel, Clara, Jorge y bisnietos Belén, Hernán, Priscila, Bauti, Jazmín, Junior y Mateo invitan a la misa por los 105 años de su natalicio el día 1/11 en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús Bº S. Peña a las 20.30 hs.

GALLO DE AGUIRRE, BLANCA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/08|. El cielo está de fiesta porque recibió a un ángel especial. Querida madre, fue tan inesperada tu partida, que la tristeza que tengo en mi corazón, no alcanza para mitigar este gran dolor pero me reconforta que descansas en paz, junto a todos nuestros seres queridos en ese lugar tan especial, donde todo es paz y amor. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Sus hijos Eugenia, Oscar, Adelma, Carlos, Hugo, Julia e Isolina, su hermana Valle, sus nietos y bisnietos invitan a la misa hoy a las 20 en la Pquia. San José, Bº Belgrano, al cumplirse nueve años de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LEZANA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/01|. "Lezana mío, hace un tiempo... te elevaste hacia el cielo inesperadamente. Sigo con las mejillas húmedas, pero con nuestros hijos y nietos absorbiendo ese dolor. Hoy entiendo, que la vida es algo cruel y caprichoso, que sobreponerse es el verdadero destino para tu descanso en paz. Te recuerdo, cautelosa, compungida, con alegría o como Dios disponga 1/11/2017 ¡Dieciséis años ya!, ¡Quien lo diría! No...? ...y sigo amándote". Su esposa Irene, sus hijos Claudia, Pablo, Sergio, hijos políticos y nietos; y su hermana Mary invitan a la misa hoy a las 19.30 en la Pquia. Ntra. Señora del Pilar, Bº Autonomía.

LEZANA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/01|. Papi, te has convertido en nuestro ángel. Desde el firmamento nos iluminas en cada paso. Te echamos de menos en esos duros golpes de la vida, pero sobre todo en los lindos momentos que sabemos te hubieran colmado de felicidad... Sos una marca indeleble en nuestro corazón hasta el punto que nuestros hijos aprendieron a amarte... En cada plegaria por nuestras vidas te invocamos a vos... Te extrañamos papi, jamás te vamos a olvidar... pero jamás. Con mucho amor sus hijos Claudia, Pablo, Sergio, sus hijos políticos Luchy, Caro, Victoria y sus ocho bellos nietos y nuestra tía Mary invitan a la misa hoy a las 19.30 en la Pquia. Ntra. Señora del Pilar, al cumplirse dieciséis años de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

PELLENE, JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/88|. "Señor que brille para nuestro querido padre la luz que no tiene fin". Sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos, sobrinos y demás familiares invitan a la misa que en memoria de su nuevo aniversario se oficiará mañana 2/11 a las 9.30 en la Catedral Basílica. Se ruega una oración por el eterno descanso de su alma.





AMAYA, RAMONA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/17|. Su esposa Edmundo Calderón Martinez, sus hijos Lirio, Alberto, Niki, Antonio, Aurora, Julio, Moria, Isabel, h. políticos, nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 16 hs en el cementerio La Misericordia. Cob. Norcen S.R.L. Servicio Realiz. por COCHERÍA NORTE - La Plata 162 - T. 4219787.

TORRES, ANDRÉS GUMERSINDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/101/7|. "Que el Señor sea misericordioso y le dé el descanso eterno". Su hermana política Nené Bravo Almonacid de Torres y sobrino participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Marty e hijos en el dolor.





GALEANO, MÁXIMO DUVILIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/14|. Hoy tres años de tu partida y todo es gris, tu ausencia se siente en cada momento de mis días. Tus recuerdos quedaron intactos en mi corazón, pero hoy padre no estás y mis días no son nada, porque mis ojos brillaban con vos y ahora que no están se apagan, solo me queda pensar que algún día nos volveremos a encontrar padre querido que brille para vos la luz que no tiene fin. Su hija Guadalupe invita a la misa que se oficiará hoy a las 20: hs en la Parroquia Cristo Rey.

ISAAC, ADA IRINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. Su esposo Héctor Fabio Gonzalez, sus hijos Valentín y Joaquin Gonzalez, su madre, sus hermanas, sus suegros y cuñados, invitan a la misa a oficiarse hoy a las 20:30 hs en la Parroquia Santiago Apóstol, al cumplirse 9 días de su fallecimiento, para rogar por el eterno descanso de su alma.

ROLDÁN, GERMÁN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. "Que amable es tu morada oh señor de los cielos". Sus hijos: Javier Germán, Pablo Emanuel, sus hijas políticas Sonia, Luciana, sus nietas Celeste, Camila y Agustina, invitan a la misa al cumplirse 9 días de su fallecimiento a celebrarse hoy en la Parroquia Santiago Apóstol a las 20:30 hs . Ruegan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, GERMÁN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. "El Señor es mi Pastor nada me puede faltar". Sus hermanos Ramona, Graciela, Rafael A., Presbitero Rubén Hécor Roldán (Padre Cacho), invitan a la misa a celebrarse el día de hoy, al cumplirse 9 días de su fallecimiento en la Parroquia Santiago Apóstol a las 20:30 hs. Ruegan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, GERMÁN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. "El Señor es mi luz y mi salvación a quien temeré". Sus hermanos políticos Estela Rey, Gladis Ester Chazarreta, sus sobrinos: Hermán Enrique, Ezequiel (Kelly), Lourdes, Carlos A., José Fernando, invitan a la misa a celebrarse hoy en la Parroquia Santiago Apóstol a las 20:30 hs, al cumplirse 9 días de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.





ORTIZ, SARA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. "Dale Señor el descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin". La familia Luna Ortiz agradece a todos los vecinos, familiares, amigos, comisión municipal de Nueva Francia, Intendencia de Loreto. Secc. 27 URN 5 D Polic. Que nos acompañaron en este difícil momento que nos tocó vivir. Invitan al responso que se realizará a las 17 hs. en el cementerio de La Bajada.





ROJAS, CINTYA SOLEDAD (China) (q.e.d.p) Falleció el 1/11/16|. Perdona si aún seguimos derramando algunas lágrimas por ti o nos resignamos a que sigan pasando los años y cada vez el día de tu partida este más lejano será que en el fondo no queremos desprendernos del dolor de tu partida para sentirnos más cerca de ti. Sus padres Ester y Carlos; tus hermanos Jorge, Alejandra, Gissela, Carla y Melina y sus respectivas familias invitan a familiares y amigos a la misa que se oficiara el día jueves 2 a las 18 en el cementerio Cristo Rey al cumplirse un año de su fallecimiento.

ROJAS, CINTYA SOLEDAD (China) (q.e.d.p) Falleció el 1/11/16|. En este nuestro hogar quedo un inmenso vacío desde tu partida, aunque siempre le agradezco a Dios por cada momento que compartí a tu lado aun sigo sin comprender porque su voluntad fue llevarte. Su hermana Gissela y su cuñado Chongo invitan a familiares y amigos a la misa que se oficiara el día jueves 2 a las 18 en el cementerio Cristo Rey al cumplirse un año de su fallecimiento.

ROJAS, CINTYA SOLEDAD (China) (q.e.d.p) Falleció el 1/11/16|. Hermana hoy se cumple un año desde que emprendiste un viaje del que no hay retorno, es indescriptible el dolor que he sentido durante todo este tiempo y hasta ahora me continua preguntando como seria todo si te encontraras aquí entre nosotros nos dejaste un inmenso dolor en mí y en tus ahijados su hermana Alejandra y sus sobrinos ahijados Patricia y José invitan invitan a familiares y amigos a la misa que se oficiara el día jueves 2 a las 18 en el cementerio Cristo Rey al cumplirse un año de su fallecimiento.