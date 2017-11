FÚNEBRES | 2 de Noviembre de 2017

02/11/2017 -

ANDRADE, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleciò el 30/10/17|. Su tía Olga de Bucci, sus primos Cussy, Lilián, Clemar, Victoria y Sandra Bucci participan con dolor su fallecimiento y lamentan no haber sabido para despedirte. Que descanses en paz.

AYUNTA, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. Su esposa Irma Alicia Correa, sus hijos Verónica, Macarena y Magdalena; hijos políticos Javier, Jorge, nieta Anita, su hermana Gloria y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio La Piedad, casas de duelo Av. Rivadavia nº 323 (sv nº1) EMPRESA SANTIAGO.

AYUNTA, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. Sus sobrinos David Karina y Mariela Larcher participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

AYUNTA, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. Su prima Carmen Alicia Correa, sus sobrinos Leandro y Neliné Peiretti despiden con dolor la partida de Eduardo al Reino Celestial. Acompañan y abrazan a la prima Irma Alicia Correa por la pérdida de su esposo, a sus queridos hijos y nietos. Rogamos paz y resignación para los suyos. Descansa en paz querido Eduardo y brille para ti la luz que no tiene fin. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio La Piedad.

AYUNTA, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. Silvia Iñíguez y Ramón A. Chávez y flia. participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio La Piedad.

AYUNTA, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. Marta Berea y Pedro Oliveto y sus compañeros de trabajo de Empresa El Santiagueño SRL. participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

AYUNTA, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. Radio Compañía 92.5, propietarios y compañeros acompañan a la flia. en su profundo dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

AYUNTA, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. "Señor, dale el descanso eterno y que brille para él la luz que no tiene fin". Con el dolor de tu partida participa tu sobrino Chiky Ayunta y familia. Se ruega una oración en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio La Piedad.

AYUNTA, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. Gloria del Valle Castillo Ayunta y familia, ruegan por su eterno descanso para que junto a tus padres, hermano y los hijitos de tu hermana descansen en paz, rogando una oración en tu memoria tu hermana que siempre te recordará con amor en la tierra.

AYUNTA, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. Tus cuñados y familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Te recordaremos siempre.

AYUNTA, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. César Daniel Tragant y Silvia Inés Alfano, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Eduardo y ruegan oraciones en su memoria.

AYUNTA, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. CPN. Lucas Serafini y familia participa con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo Eduardo. Elevan oraciones en su memoria.

AYUNTA, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. La honorable comisión directiva del Club Atlético Mitre participan con profundo dolor el fallecimiento del ex dirigente y socio de la institución. Elevan oraciones en su memoria.

AYUNTA, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. Sus compañeros de Promoción año 1968 Esc. Nac. de Comercio: Pepe Camacho, Rudi Cerúsico, Iber Goitea, Rodo Ricarte, Pelado Villavicencio, Chupón Gerez, Roberto Montero, Alberto Vega, Cacho Ibarra, Goyo Peralta y Pacha Ledesma.

BENÍTEZ DE SANTA CRUZ, PAULA (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/17|. Propietarios y empleados de la firma David Neumáticos participan su fallecimiento y acompañan en este triste momento a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

BENÍTEZ DE SANTA CRUZ, PAULA (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/17|. Lee Williams, Viviana Tarchini y flia participan su fallecimiento, acompañan a su yerno José en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CABRERO, RAMÓN ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 1/11/17|. Honorable comisión directiva, socios, jugadores, simpatizantes del Club Atlético Central Córdoba participan con profundo dolor y consternación el fallecimiento de quién fuera su director técnico en los años 1989 - 1990, dejando imborrables recuerdos por su paciencia, trato y caballerosidad.

CORONEL, VICTORIA MARIS (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. Martha Gonzalez e hijos, Exequiel Alegre y Rebeca Blasco, Mariana Alegre y Dario Coronel, Javier y Valeria Alegre, Abril y Mateo Alegre, Mercedes Gonzalez y Carlos Herter e hijos Maximiliano y Melisa Herter. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR COMPLEJO PARQUE S.A. - Olaechea 649 - Telefono 4219787.

DÍAZ, LUIS ÁNGEL ORLANDO (Toro) (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/17|. Luis, Leticia, Aida y Raúl Díaz; sus nietos Franco y Leonel participan con dolor su fallecimiento.

FERRO, NÉLIDA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/17|. Ricardo Salvador Lo Bruno y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FERRO, NÉLIDA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/17|. Sus compañeros de trabajo de la UCSE: María Elida Cerro, Marta Gómez Llaguno, Cecilia Nassif, Cecilia López, Carlos Gutiérrez, Ana María Feijóo y Claudia Cavallotti participan su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

FERRO, NÉLIDA CRISTINA (NELLY) (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/17|. Amiga y hermana de la vida, que dolor profundo me causa tu ausencia, nunca más podré escuchar tu voz, ni podré abrazarte, pero si estarás permanentemente en mis pensamientos y en mi corazón. Dios te reciba en sus brazos y brille para ti la luz que no tiene fin. Elsa Liliana Correa y sus hijos participan con dolor su fallecimiento y piden a Dios consuelo para sus hijos Cecilia y Matías. Descansa en paz, amiga mía.

FERRO, NÉLIDA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/17|. Rafael Bonacina participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a sus hijos y hermanos en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

GIMÉNEZ, EMEREJILDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. Sus hijos Graciela, Fanny, Zulema, Ricardo, Raul, Domingo, h pol. nietos y demás familiares part. su fallec. y que sus restos serán inhumados a las 11 hs en el cem. La Piedad. C. duelo Pedro L.- Gallo 330 s.v. Servicio ORG,. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

HERRERA, HUMBERTO GERMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. Su esposa: Carola, sus hijos: Gimena, Agustina, Cecilia y Germán, part. con profundo dolor su fallec. é invitan al sepelio hoy a las 9 en el cement. Parque de la Paz. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 (S.V) EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

HERRERA, HUMBERTO GERMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. Señor ya está ante ti, recíbela en tu Reino. Sus hermanos políticos Ana y Juan, participan su fallecimiento.

HERRERA, HUMBERTO GERMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. Sus padres políticos Mafy y Roque, participan su fallecimiento y que sus restos serán sepultados hoy a las 9 en el cementerio Parque de la Paz.

HERRERA, HUMBERTO GERMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. Sus hermanos políticos Viviana y Esteban sobrina Zamira, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA, HUMBERTO GERMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Sus tías Nelly, Berta, Mecha, Marta y flia., participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA, HUMBERTO GERMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. Sus tías políticas Yola de Abdulajad y Yoli Abdulajad y primas pol. Susana Abdulajad e hijos Andrea y flia., Felipe y flia., y Agustin y Emilia Abdulajad, Fredy Abed y sus hijos Maria Emilia y flia., Jorgelina y flia., y Leandro, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA, HUMBERTO GERMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. Los amigos de la Promoción 68 de la Escuela Normal "Manuel Belgrano", de su madre política Mafi, participan su fallecimiento y acompañan afectuosamente a su esposa, hijos y demás familiares en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria y piden al Altísimo, que brille para él la Luz que no tiene fin.

HERRERA, HUMBERTO GERMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Acompañan con profundo dolor a su flia., familia Muratore. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA, HUMBERTO GERMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada. Participan con profundo dolor su fallecimiento; La 1' Azul de Hockey del Club Old Lions.

HERRERA, HUMBERTO GERMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. Santiago Riera, Daniela Ausar y sus hijos Santiago y Martina participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo German y acompañan a su amiga Carola y sus hijos Jimena, Agucha, Ceci y Germancito pidiendo a Dios fortaleza por tan irreparable pérdida.

HERRERA, HUMBERTO GERMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. La familia de Hockey de O. L. R. C. entrenadores y managers, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Carola y sus hijos Jimena, Agustina, Cecilia y Germancito en tan doloroso momento.

HERRERA, HUMBERTO GERMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. Marisol y Daniel, sus sobrinos Gastón y Florencia, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA, HUMBERTO GERMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. La comunidad educativa del Agrupamiento Nº 86080 sede Donadeu, participan con dolor el fallecimiento del hermano político de la Sra. Rectora Prof. Ana Abdulajad. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA, HUMBERTO GERMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. La H.C.D. de OLRC, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su esposa Carola y sus hijos Jimena, Agustina, Cecilia y Germancito en este momento de profundo dolor.

HERRERA, HUMBERTO GERMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. Pablo Lucatelli, Maria Belen Amado de Lucatelli y sus hijos acompañan a Carola y sus hijos ante la irreparable perdida de Germán. Que el Señor lo reciba en sus brazos y elevamos oraciones en su memoria.

HERRERA, HUMBERTO GERMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. El presidente de la FESAH, Pablo Lucatelli y el consejo de la FESAH, acompañan a la consejera electa Carola Abdulajad de Herrera con profundo dolor el fallecimiento de su esposo. Que Dios lo reciba en sus brazos y de resignación a su flia.

HERRERA, HUMBERTO GERMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. Que brille para él la luz que no tiene fin. DT. y Mamis Old Lions, acompañan a la flia. en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA, HUMBERTO GERMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. Señor ya está ante ti, recíbelo en tu Reino. Livia Domínguez y su hija Rosario, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Carola, Jimena, Agustina, Ceci y Germancito en tan doloroso momento. Rogamos oraciones en su memoria

HERRERA, HUMBERTO GERMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. Mario Chazarreta y flia., participan con profundo dolor tu partida, acompañan a tu esposa Carola e hijos en este momento. Elevan oraciones en su memoria.

HERRERA, HUMBERTO GERMÁN (q.e.p.d.) Falléció el 1/11/17|. Juan Anania, Karina Ricca, y sus hijos Salvador y Delfina, despiden a su gran amigo Germán. Ruegan oraciones en su querida memoria.

HERRERA, HUMBERTO GERMÁN (q.e.p.d.) Falléció el 1/11/17|. Ángela S. de Pérez Carletti; Fernanda, José y Mily participan con profundo dolor el fallecimiento de Germán, esposo y padre ejemplar. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA, HUMBERTO GERMÁN (q.e.p.d.) Falléció el 1/11/17|. Milagros Montenegro participa con gran sentimiento y acompaña en el dolor a Carola y sus hijos ante la pérdida irreparable. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA, HUMBERTO GERMÁN (q.e.p.d.) Falléció el 1/11/17|. Roberto Villalba, Susana Rizolo, Juan y Poroto, participan con dolor el fallecimiento de su estimado amigo Germán. Acompañan en este triste momento a su flia. Rogando al Señor una pronta resignación Cristiana.

HERRERA, HUMBERTO GERMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. Beto Acuña y familia participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

HERRERA, HUMBERTO GERMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. Dr. Osvaldo Salomón y flia, participan con profundo dolor la partida de su amigo entrañable, acompaña a su esposa y familia.

HERRERA, HUMBERTO GERMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. Diego Pérez Carletti y familia participan con dolor la partida de un amigo León.

HERRERA, HUMBERTO GERMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. La 5ta. Roja de Hockey del Club Old Lions acompañan en este duro momento a Cecilia, Agucha y la Sra. Carola. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA, HUMBERTO GERMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17.| Compañeros y docentes de su hijo Germancito de 5º C del Colegio Madre Mercedes Guerra, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. Su esposa Elena Quiroga, sus hijos Omar, Maria Eugenia, Maria Alejandra, Maria Fernanda, Raul, h. politicos Yanina, Ricardo, Nestor, Walter, Maria, nietos Juan Cruz, Tadeo, Bruno, Kathya, Alma, Andres, Maxi, Danielito, Emiliano, bisnietos y demás familiares. Sus restos seran inhumados hoy 8 hs en el cementerio Parque de la Paz. Cobertura HAMBURGO CIA. DE SEGUROS S. A. - Iosep. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - La Plata 162 - Telefono 4219787.

IBÁÑEZ, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. "Hijo, que el Señor te reciba en sus brazos y te dé el descanso eterno". Su madre Clemira del Carmen Lastra; sus hermanos Mauro, Pedro, Carmen, Mónica, Marcela y Julio y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio Parque de la Paz.

IBÁÑEZ, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. "Hermano, que el Señor te reciba en sus brazos y brille para ti la luz que no tiene fin". Su hermano Mauro, su hermana política Ercilia Ovejero; sus sobrinos Marisu y Mauri Ybáñez participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio Parque de la Paz.

IBÁÑEZ, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. "Hermano, que el Señor te reciba en sus brazos y brille para ti la luz que no tiene fin". Su hermano Pedro, su hermana política Mari Villagra; sus sobrinos Cachi, Sabri y Toni Cejas; Matías Ybáñez; sus sobrinos nietos Yami y Maxi Cejas participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio Parque de la Paz.

IBÁÑEZ, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. "Hermano, que el Señor te reciba en sus brazos y brille para ti la luz que no tiene fin". Su hermana Carmen, su hermano político Víctor Santillán y sus sobrinos Augusto y Facu Santillán participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio Parque de la Paz.

IBÁÑEZ, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. "Hermano, que el Señor te reciba en sus brazos y brille para ti la luz que no tiene fin". Su hermana Mónica, su hermano político Rubén Uñates y Luciano Cáceres participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio Parque de la Paz.

IBÁÑEZ, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. "Hermano, que el Señor te reciba en sus brazos y brille para ti la luz que no tiene fin". Su hermana Marcela participa con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio Parque de la Paz.

IBÁÑEZ, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. "Hermano, que el Señor te reciba en sus brazos y brille para ti la luz que no tiene fin". Su hermano Julio, su hermana política Estela Díaz y sus sobrinas Camila y Pauli participa con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio Parque de la Paz.

IBÁÑEZ, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Toda la comunidad educativa de la Escuela Especial Sagrado Corazón de Jesús participa con dolor el fallecimiento del hermano de nuestra compañera Viviana. Elevan oraciones en su mnemoria.

IBÁÑEZ, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. Azucena, Juana, Rafael, Ramón y Ercilia Ovejero y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio Parque de la Paz.

IBÁÑEZ, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. Emilse Suasnábar de Benavente, Oscar y Rodolfo Benavente y sus respectivas familias participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan con afecto a su mamá, a sus hermanos y demás familiares.

IBÁÑEZ, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. Descanse en paz Don Raúl, nos duele su partida. Sus compañeros de trabajo de Contaduría del Poder Legislativo: Lelia, Beba, Carlos, Rolando y Daniel participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LUQUETTI, MIRTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. Sus primos Mirta y Julio Roldán, sus hijos Gabriel, Andres y flia., participan su fallecimiento y acompañan a su hija Cecilia en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

LUQUETTI, MIRTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. Su tío Federico Falcón, sus hijos Quique, Cristina y Daniel con sus respectivas flias., participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su hija Cecilia en su dolor. Elevan oraciones en su memoria.

LUQUETTI, MIRTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. Señor tu hija ya está ante ti haz que brille para ella la luz que no tiene fin. Sus primos Graciela y Mario Lopez, sobrinos Marito, Clara y Pablo, Gustavo, Emanuel, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

LUQUETTI, MIRTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. Señor tu hija ya está ante ti, haz que brille para ella la luz eterna. Su tía Yolanda Falcon de Abdulajad, primas Susana Abdulajad e hijos Andrea y flia., Felipe y flia., y Agustin y Emilia Abdulajad y Fredy Abed e hijos Maria Emilia y flia., Jorgelina y flia., y Leonardo acompañan a su hija Cecilia en su dolor, elevan oraciones.

LUQUETTI, MIRTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. David Marcelo Pato y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MUAS, ELDA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/17|. Su tía Rosita de Llavar, su prima Silvia Llavar y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y acompañan con oraciones a su querida familia.

MUAS, ELDA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/17|. Nilda Guberville y su hija Carolina Moreta y flia., participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MUAS, ELDA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/17|. Silvina Moreta, Alberto Hugo y sus hijas Bernardita, Candelaria y Consuelo, participan su fallecimiento y ruegan resignación para sus familiares.

MUAS, ELDA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/17|. Lila Perracini e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida vecina. Ruegan oraciones en su memoria.

PALAVECINO, MARIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció 31/10/17|. Querido amigo, cuánto dolor nos dio tu inesperada partida, nos dejas un gran vacío, pues tantas vivencias en nuestras vidas compartidas que perdurarán por siempre en nuestros corazones. Nunca te olvidaremos "Hormiga" como cariñosamente te llamábamos. Felipe Zabaleta y flia, Víctor Quiroga y toda la barra de la Rivadavia que compartíamos el día a día, fortaleza espiritual para toda tu querida flia y que Dios te de un lugar de privilegio en la eternidad. Descansa en paz junto al Señor.

RECCHIA DÍAZ, EDUARDO BENICIO DR. (q.e.p.d.) Falleció en Zamora - España el 1/11/17|. Sus primos Juan Carlos, Silvia, Rodolfo Olivares y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su memoria.

SAYABEDRA, JUAN FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/17|. Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones. Sus nietos Iván, Alejandro y Ariel y bisnietos Anto y Bauty, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SAYABEDRA, JUAN FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/17|. Que en este descanso eterno, el Señor te proteja con su mirada. Zulema Beatriz Coronel, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

ARRIETA, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/13|. Querido padre, hace 4 años que partiste de esta vida, se te extraña. Pido a Dios que llene el vacío que quedó. Su esposa, hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares invitan al responso que se oficiará el 3/11 en el cementerio La Piedad a las 9 hs. y a la misa a las 20.30 en la Pquia. Santo Cristo del Bº Libertad.

GUEVARA TIJERA, SILVIA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/17|. Te recordaré siempre con esa sonrisa que te caracterizaba. Sus tíos Noni Tijera, Lito Gerez; primas Gabriela y Luciana Gerez Tijera; su abuela Valentina Camus de Tijera; tíos Carmen, Celia, Noni, Perla, Marcos y Martín Tijera con sus respectivas familias invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Santo Cristo.

GUEVARA TIJERA, SILVIA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/17|. Sus primos Gabriela Gerez Tijera y Cristian Coronel; sus sobrinos Constanza y Lionel invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Santo Cristo.

GUEVARA TIJERA, SILVIA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/17|. Su ahijada Constanza Itatí Coronel Gerez invita a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Santo Cristo.

GUZMÁN, LUIS HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/02|. Recordando un nuevo aniversario de su fallecimiento, sus hijos Silvia y Angel, Beto, Viviana y Cecilia, sus nietos y bisnietos invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en Catedral Basílica.

LEAL, MARÍA HORTENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/15|. Mamá querida: a pesar de que han transcurrido dos años de tu partida, no me resigno a tu ausencia. Cuanto te extraño y te necesito, creo en la vida eterna y eso me reconforta al saber que algún día nos reencontraremos. Rogamos al Señor que en su presencia estés descansando en paz. Tu hija Mabel y flia. te recuerdan con mucho cariño. Piden una oración en tu querida memoria. Se oficiará una misa hoy a las 19.30 en la Capilla Virgen de Guadalupe en Bº Contreras.

SALÓN DE MAZZOLENI, HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/00|. Su esposo Aldo Ítalo Mazzoleni, sus hijos Aldo René y Karina Alejandra, su hija política María Alicia Morales y sus nietos Iván y Micaela invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en Catedral Basílica, al cumplirse 17 años de su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

SAYAGO, SERAFINA BETTY (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/15|. ¡¡Que hermosa es esta lluvia de verano!! Cristalina y pura, gratificante y bienhechora; su frescura me provoca un inmenso placer cuando moja mis cabellos; Cuando cae por mi rostro; y se introduce mis labios, y bebo con fricción empapa mi cuerpo, enciende el brillo de mis ojos.... Y te busco... (Fragmento del poema "Lo interminable" - Frenesí, de Bety Sayago. Pasaron ya dos años de tu partida, te extrañamos y siempre en nuestro recuerdo. Sus sobrinas Beatriz, Nazarena y Helga; sus sobrinos políticos Felipe y Diego y sus sobrinos nietos Guadalupe, Naza, Salvador, Aisa y Helue. Rogamos una oración en su memoria.

GHISOLFI, VIOLETA (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. Te recordaremos siempre con amor. Sus hijos Doroti, Ricardo y Luis De Bonis; sus hijos políticos Claudia Osimi y Luis Sayago, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs en el Cementerio La Misericordia.

GHISOLFI, VIOLETA (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. Sus hijos Dorothy, Luis y Ricardo, h. pol. Lucho, Claudia, nietos Anabel, Rocio, Agostina, Florencia, Valentina part. su fallec. y que sus restos seran inhum. a las 9 hs en el cem. La Misericordia C.D. Belgrano 532 sala velat. Servicio Iosep. ORG,. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

GHISOLFI, VIOLETA (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. "Nona te recordaremos y te amaremos por siempre". Sus nietas Valentina, Agostina, Florencia, Rocio y Anabel De Bonis y nietos políticos Javier Salgado, Germán Leiva y Adrian Banegas, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GHISOLFI, VIOLETA (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. Acompañamos en profundo dolor de su familia en su eterno descanso. Sus amigos familia Salgado: Gringa, Mini, Tuky, Marcela y José.

GHISOLFI, VIOLETA (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. Victor M. Heredia, Martin, Ramiro, Soledad y Luis Corbalan part. su fall. con profundo dolor. Sus restos serán inhum. en cem. La Misericordia hs 9 Casa de duelo Belgrano 532. S.V.

GHISOLFI, VIOLETA (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. Amigos de su hijo Luis, Mario, Sabo, Joseli, Dito, Beto, Nico Najardo, Carlos, Miguel Siufi part. su fall. con profundo dolor. Sus restos serán inhum. en cem. La Misericordia hs 9 Casa de duelo Belgrano 532. S.V.

ROMANO, FORTUNATA (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/17|. Su hija Cecilia Mattar, sus nietos Matías y Felipe, su mamá Gabina, sus hermanos Moisés, Clementina, Raul, Rey, Juan, Ignacio, Chirino y sus respectivas familias, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - La Plata 162 - Telefono 4219787.

ROMANO, FORTUNATA (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/17|. Fortito: Me faltan palabras de agradecimiento para lo que fuiste conmigo y mis hijos. Hoy me costó soltarte pero te entregué en cuerpo y alma a Dios para que descanses en paz y estés donde querías al lado de mi padre!! Gracias por esa persona que fuiste mami, un ejemplo en todo!!. Su hija Cecilia Mattar.

ROMANO, FORTUNATA (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/17|. "Que Dios te reciba en la gloria, descansa en paz". Su madre Gabina Amaya, tus hermanos Moisés, Raúl, Clementina, Rey, Ignacio, Chiri y Juan y sus respectivas flias, participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROMANO, FORTUNATA (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/17|. Te extañamos Fortu: Que Dios te bendiga, te queremos mucho y siempre estarás en nuestros corazones. Gracias por todo. Sus nietos Matías Jesús y Felipe Benjamín, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROMANO, FORTUNATA (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/17|. El presidente interventor del IOSEP, CPN Raúl O. Ayuch; gerente general, CPN Graciela Muratore de Corona; miembros del consejo gremial, síndico, gerentes de áreas, auditor interno, asesores legales y de presidencia, personal administrativo y de maestranza de casa central, participan del fallecimiento de la madre de nuestra compañera de trabajo Cecilia Mattar.

ROMANO, FORTUNATA (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/17|. Ricardo Salvador Lo Bruno y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ROMANO, FORTUNATA (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/17|. Directivos y personal de Lo Bruno Estructuras SA. participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ASSAD NADER DE ABOSLAIMAN, JEANETTE (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. Te fuiste al reino de los cielos, donde estés hoy siempre, yo te llevo conmigo, necesito cuidados, necesito de ti. Si me voy donde vaya, yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo, necesito de ti. Tu me sabes bien cuidar, tu me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien tu. Ser muy buena es tu virtud, como te puedo pagar todo lo que haces por mí. Pero no me dejes nunca, te lo pido por favor. Sos un ángel que seguirás haciendo todo por mí. Gracias mamita querida, perdón te lo pido por favor. Te amo y te llevaré siempre en mi mente y en mi corazón. Su hijo Ernesto invita a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. Cristo Rey, al cumplirse un mes de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

FIGUEROA, VÍCTOR ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/83|. "El que cree en mi, aunque muera vivirá". La voluntad del Señor quiso que nuestro ser más querido se fuera a disfrutar de su infinita misericordia. Tu partida nos tomó de sorpresa. Se hizo difícil la vida sin vos. Te seguimos extrañando, necesitando y amando profundamente. Nos sentimos orgullosos de la persona que fuiste, atesoramos tus enseñanzas y tu gran ejemplo. Nos quedamos con los hermosos momentos vividos, que nos hacen querer volver el tiempo atrás y podemos darte un último abrazo. Estás siempre presente para nosotros y sabemos que nos sigues guiando y acompañando a cada momento". Su esposa Marta Vargas, sus hijos Ramón, Mery, Antonio y Mónica, hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa a realizarse hoy a las 20.30 en la Pquia. Cristo Rey, al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento.

ORTIZ, SELVA APOLINARIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. Mami, abuela Caia, hoy se cumple un mes de tu partida al reino celestial. ¡Cuánto te extrañamos! Nos duele mucho tu ausencia! Tu presencia nos acompaña en cada conversación, pronunciamos tu nombre a cada rato, extrañamos tus mates, tus ricas comidas! Pero a pesar de nuestras lágrimas y tristezas nos consuela pensar que estás descansando en paz, junto a todos nuestros seres queridos. Dejaste en nosotros y todos los que te han conocido, sanos consejos y buenos ejemplos. Su hija Inés Luna, su hijo político Alfredo Padilla, su adorado nieto Santiago, sus nietos en el afecto, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familiares invitan a la misa que se realizará hoy a las 20.30 hs en la iglesia Cristo Rey para rogar por el eterno descanso de su alma.

ROBLES DE QUIROGA, NANCY ADRIANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/17|. Madre querida: Hoy pasaron nueve noches de tu partida, nos dejaste un gran dolor que con el pasar de los días nos duele mucho, nos dejaste muy confundidos y desorientados que no podemos entender todavía lo de tu partida pero sé que ya estás descansando en paz, estas en un mundo donde no hay sufrimiento. Siempre estarás en nuestros corazones y que brille para vos la luz que no tiene fin. Te amamos Vieja!. Su esposo Héctor Quiroga, sus hijos Esteban, Clarisa, Virginia y Fátima, sus hijos políticos Daniela, Rafael, Jorge y Sebastián y sus nietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20:30 hs en la Parroquia "Cristo Rey", con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento.

ROBLES, NANCY ADRIANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/17|. "Que el Señor sea misericordioso y le dé el descanso eterno". Sus hermanos Ely y Betty, sus hermanos políticos y sobrinos, invitan a la misa que se oficiará hoy en la Parroquia Cristo Rey a las 20:30 hs,al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

VÉLIZ, CALIXTA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. Sus hijas, nietos, bisnietos, sobrinos e hijos políticos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de El Zanjón.

VÉLIZ, CALIXTA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. Sus hijas: Noe, Marta, Yole, Miriam, Vivi, Silvia y Martita, hijos pol. y nietos part. con dolor su fallec. y sus restos seran inhumados hoy a las 11 en el cement. del Zanjón. Casa de duelo: Est. Zanjón. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

VÉLIZ, CALIXTA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. La familia del corazón de su hija Viviana Veliz: Gabriela Santillán de Cura, José y Anita; Jorge y Cristina y sus nietos Iván, Leandro y Carolina Cura; Luciana y Gonzalo Cura participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 11 en el cementerio de El Zanjón.

VÉLIZ, CALIXTA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. Los sobrinos del corazón de su hija Viviana Veliz: Iván, Leandro y Carolina Cura y Luciana y Gonzalo Cura participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 11 en el cementerio de El Zanjón.

LEGUIZAMÓN DE PIGINI, IRMA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/16|. Su esposo Juan Domingo Pigini, sus hijos: Juan, Luis y José: hijas políticas: Elba y Estela, sus nietos: Nico, Franco, Matías, Enzo y Gastón, Seba, Ramiro, Tomy y Camila invitan a familiares y amigos al responso que se oficiara hoy a las 10 horas en el cementerio Sagrado Corazón de Jesús. Forres.