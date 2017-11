Lautaro Acosta: "El nutricionista de Messi me sacó el queso, la carne, el huevo... la vida"

Fotos Lautaro Acosta junto a Leo Messi

Lautaro Acosta es uno de los jugadores más importantes del fútbol argentino. Desde hace tiempo, brilla en la delantera de Lanús, flamante finalista de la Copa Libertadores, tras una remontada histórica ante River. Además, en los último meses hasta tuvo chances de jugar en la selección argentina gracias a las consideraciones de Jorge Sampaoli. Pero el presente del Laucha no es consecuencia de la casualidad ni del destino, sino del trabajo constante y de la preparación. Desde los cuidados en la alimentación hasta el hacer mayor hincapié en las recomendaciones de su psicóloga.

Antes de su regreso al conjunto granate, en 2013, Acosta pasó por Sevilla, Racing de Santander y Boca. Fue en su estadía en España cuando comenzó a sufrir los problemas con la comida. ¿Por qué? "Tengo un paladar complicado, reducido. Iba mucho con el jamón", explica el delantero en diálogo con Pasión Fútbol. La variedad de la comida española no encajaba con sus gustos limitados.

Con el tiempo, el Laucha, como muchos futbolistas, entendió que la alimentación era una piedra fundamental en su trabajo. "Nos dimos cuenta mucho lo que era el cuidado previo. La verdad es que hoy, en un fútbol tan exigente desde lo físico, los jugadores van a Venecia sólo para visitar al nutricionista de Messi", reconoce. Y él no fue la excepción. "Ese tipo te saca todo tipo de comidas. En mi caso, el queso, la carne, el huevo... la vida (risas)".

"Ese tipo" es Giuliano Poser, un kinesiólogo y nutricionista que atiende a las grandes figuras del fútbol mundial. Leo Messi no llegó a su consultorio ubicado en Sacile, un pueblo de 20.000 habitantes en el norte de Italia, de casualidad. Se lo recomendó, en 2014, un por entonces compañero de la selección argentina. "Soy muy amigo de (Martín) Demichelis y él le recomendó que me visitara. Tras el Mundial, algo cambió. Messi tuvo la intuición y la humildad de intentar hacer algo diferente en su vida profesional", contó, tiempo atrás, el especialista en una entrevista con la Gazzetta dello Sport.

¿Cómo le modificó la alimentación del crack de Barcelona? "Eliminó la comida procesada y la reemplazó por comidas ricas en vitaminas, cereales, verduras, pescado y aceite de oliva", reconoció Poser. Basta de gaseosas (sólo agua), azúcar, y carnes rojas. Como diría Acosta, "le sacó todo".

Para el trabajo de Acosta, también fueron (y son) fundamentales los consejos de una psicóloga y de... su hermano. "Una psicóloga me decía que visualice la jugada", reconoce. "Y me ha pasado eso (de decir 'esta jugada ya la viví'). Porque en el fútbol son situaciones repetidas todo el tiempo, desde una posición hasta una jugada. No sólo el estar frente al arquero, que son siempre las menos. Pero sí en el uno contra uno, que a mí me toca mucho. Son cosas que uno se va planteando durante la marcha y que te van afectando en muchas cosas que te dicen de afuera".

Y agrega: "Yo tengo a mi hermano que me hincha muchos los huevos. 'Te está costando ir por afuera', 'te está costando ir por adentro'. Yo, cuando voy a encartar, te juro que me acuerdo de mi hermano. Hay un montón de tips que a la hora de utilizarlos los visualizás. Y si no los hacés, te quedás maquinando después. Yo no aguanto el reclamo. Que mi hermano me diga 'viste que te dije'. Porque uno sabe que es el primero que se equivocó'".