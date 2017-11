Arranca una fecha clave

Hoy 00:09 -

La Liga Federal tendrá este fin de semana una cartelera impresionante de partidos en todas las categorías. Serán en total 29 las canchas que recibirán la mejor acción de uno de los campeonatos más convocantes. En esta oportunidad, el Torneo Anual despide al mes de octubre de gran forma.

Los encuentros del primer turno darán inicio a las 15.30, con media hora de tolerancia.

Los segundos turnos comenzarán a las 17.30. Éste es el programa completo para mañana:

En Gremio Judicial, Gremio Judicial vs. El Deport (40) y Gremio Judicial vs. Potrero FC (45).

En Abogados, Templo FC vs. Amigos Textiles (1º) y Politécnicos vs. Papelería Pamela (50).

En Comunicaciones, Kiosco Julián vs. Insumatik (1º) y Ex Combatientes vs. Don Vicente (50).

En Los Romanos, El Argentino vs. Jorge Newbery (40) y Dr. Beltrán vs. C. A. San Ramón (40).

En Luz y Fuerza Nº2, Corralón Anicar vs. Rabenar Forres (1º) y CSyD Bandera Bajada vs. Pritty FC (40).

En Agricultores, Despensa Carolina vs. Balneario FC (1º) y Agricultores vs. Excursionistas (1º).

En La Nueva Unión La Banda, Los Pichis vs. Cacho FC (20) y Lubricentro MyM vs. la Nueva Unión (40).

En Sutiaga La Banda, Cheros Clodomira vs. San José (20) y Coca Transp. Santillán vs. Casa Maud (1º).

En Logística, VG Pilchería Leo vs. Roque y Amigos (45) y Red Star vs. Óptica Bella Vista (50).

En Cilindro Flores, Cam Lenon vs. Campeones del 28 (45) y TN Herrería vs. 7 de Marzo (45).

En Peñarol Flores, Pritty FC vs. Estudio Jurídico (1º) y Puente Alsina vs. Expreso San Nicolás (45).

En Iosep, Iosep vs. Argentinos Jrs. (1º) y Iosep vs. Despensa del Valle (50).

En El Tata Bº Islas Malvinas, La Juntada vs. La Estafeta (40) y Grasería Fernández vs. Copa Aeropuerto (50).

En Milan Zanjón, Vinalar vs. C Athletic (20) y Kember San Martín vs. Alberdi (50).

En Superliga 1, Ferretería El Profesional vs. La Güemes (1º) y Ferretería Pece vs. Campos GNC (1º).

En Superliga 2, Tigres del Tradición vs. 5º Almirante Brown (20) y Relojería San Francisco vs. El Fortín (40).

En Superliga 3, Despensa Del Valle Jrs. vs. Borges Unidos (20) y Pje. San Esteban vs. San Antonio (40).

Más encuentros

En Superliga 4, Power Informática vs. Islas Malvinas (20) y Pepsi FC vs. Talleres del Sur (40).

En Superliga 5, Los Primos vs. Andreani FC (20) e Isa Instalaciones vs. Güemes Sport (1º).

En Superliga 6, Panadería Monteagudo vs. Gremio FC (20) y Profesores Piratas vs. Benjamín Bravo (50).





En La Zurda de Vuelta de la Barranca, Sonido Ibáñez vs. Ex Combatientes (20) y Los Murciélagos vs. Macroffice FC (1º).

En Rivadavia de Vuelta de la Barranca, Marmolería Pereyra vs. Beula Construc. (40) y El Triángulo vs. Villa Negrita (45).

En Sayago Cardozo, Ersa vs. Gremio Judicial (1º) y MG Diseños vs. Oca FC (1º).

En Mamita Cardozo, Profe Pibes vs. El Ciclón (20) y Profesores de Ed. Física vs. Defensa Civil (40).

En Los Pichones Cardozo, Tapiales Las Gemelas vs. La Católica (1º).

En Independiente Cardozo Nº1, Los Amigos vs. Moto Full (1º) y Kovak Automotores vs. La Saavedra (45).

En Independiente Cardozo Nº2, Villa Negrita vs. La 22 (1º) y San Fernando vs. Ipvu (45).

En La Porteña, Adhoc vs. Barrio Los Pinos (1º) y Atese Loreto vs. Deportivo Rec (40).

En La Morocha, Pukará vs. Rivadavia FC (1ºB) y Salamanca vs. Los Magníficos (45).