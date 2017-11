Violenta pelea entre alumnos

05/11/2017 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C) Diferencias de vieja data entre dos adolescentes, habrían terminado en un escándalo mientras se desarrollaba un evento familiar en una escuela del interior del departamento Río Hondo. Según la Policía, la noche del viernes en la escuela de la localidad de La Reserva, distante 4 kilómetros de Las Termas, se desarrollaba la "Fiesta de la Familia", y cerca del cierre, dos menores de 15 años se enfrentaron a golpes de puño. Amigos de ambos también se habrían trenzado en lucha. Los protagonistas tendrían diferencias de vieja data y florecieron nuevamente. Las fuentes revelaron que éste no sería el primer enfrentamiento, sino que ya hubo otros incidentes, por lo que las autoridades escolares los habían puesto en cursos diferentes. A causa de la pelea, los dos menores resultaron lesionados, por lo que fueron trasladados por sus propios padres hacia el Hospital Zonal, donde fueron asistidos. En el lugar intervino personal de la Comisaría 40ª, pero los padres no radicaron denuncias.