Sorprenden a dos mujeres con mercadería ajena

06/11/2017 -

Las mujeres, ambas con residencia en La Banda, fueron sorprendidas por un empleado de seguridad privada, mientras pretendían llevarse mercadería valuada en casi $1600. El suceso ocurrió pasadas las 22 de antenoche en un hipermercado ubicado a la vera de autopista Juan Domingo Perón, en la ciudad de La Banda. Infraganti Las sospechosas, de 39 y 19 años, fueron descubiertas al intentar evitar abonar el pago de unas mercaderías que llevaban consigo y se disponían a retirarse del local, situación que fue advertida por personal de seguridad, quienes las demoraron de inmediato. Al lugar acudieron con celeridad efectivos de la Comisaría 12, quienes identificaron a las mujeres como de apellido Véliz, con residencia en el barrio Villa Nueva y Paraíso, respetivamente en La Banda. En su poder, los uniformados habrían secuestrado la mercadería valuada en casi $1600. Fiscalía De lo a con t e c ido to - mó conocimiento la fiscal de Turno, Dra. Pilar Gallo, quien ordenó que ambas sean trasladadas a la Alcaidía de la Mujer, en calidad de aprehendidas. En principio, estarían acusadas del supuesto delito de hur to en grado de tentativa, enfatizaron los voceros judiciales.