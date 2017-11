Requieren preventiva para sujeto que habría abusado de una mujer

Fotos ESTAMPA La denunciante tiene 5 hijos. Sólo a 3 "Chera" les dio el apellido. La investigación está en manos de la fiscal Mariana Baena.

06/11/2017 -

Un ex secretario de la comisión municipal de Yuchán espera esta semana para saber su futuro, ya que la Fiscalía solicitaría la prisión preventiva.

"Abuso sexual con acceso carnal", es la imputación endilgada a "Chera", tras una denuncia de una mujer con quien habría tenido cinco hijos.

La denuncia indica que el individuo conoció a la mujer muy chica.

"A los 12 años me llevó a la cama y me dijo que se cuidaría. Desde entonces, me buscaba sólo para eso".

Agregó, que pese a estar casado: "El caía en casa y me gritaba: ‘Vengo a sacarme las ganas’".

Yuchán se ubica a la vera de la ruta 89, entre Quimilí y Suncho Corral.

Lo medular

Siempre en función a la denuncia, el sujeto la habría accedido de niña, pero la batalla radica en los tiempos del teórico delito.

Una corriente judicial desliza que ese delito estaría prescripto, pero aún es un enigma el criterio judicial en que se regirá la puja por venir.

Desde hace un mes, "Chera" se encuentra privado de la libertad.

No tan solo

Enfermo, entre las contadas visitas está la de su ex esposa, quien lo acompaña desde el comienzo del escándalo.

A la vez, la Fiscalía destina sus mayores recursos en procura de desentrañar la nebulosa y avanzar más allá de las aparentes verdades a medias confesadas por sus protagonistas.

El 2º round llegaría esta semana. En audiencia, Baena pedirá la preventiva para "Chera" y la defensa irá por su excarcelación.

En esos antagonismos radicaría la suerte final de "Chera".