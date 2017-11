Asumieron nuevos funcionarios municipales

-

Esta mañana, se realizó en el palacio municipal de la ciudad Capital, un breve y sencillo acto a través del cual el intendente Hugo Infante les tomó juramento a los nuevos funcionarios municipales.

En primera instancia José Marcelo Banegas, asumió como nuevo subsecretario de Gobierno, en tanto Osvaldo Llanos como director de juventud.

"Estoy seguro de que no me he equivocado de apoyarme en la juventud. Porque me han demostrado que la juventud es la cultura de nuestro país", dijo el intendente Infante.