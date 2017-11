Varios juegos por el Clausura

10/11/2017 - Mañana por la tarde se jugará la 18ª fecha del Torneo Clausura para la Zona Norte de los Clásicos Barriales, mientras que por la Sur se dará continuidad al torneo “Esteban Nicolás Cura”, con esta programación. En cancha de Estudiantes: Estudiantes B vs. La 23 FC (20); Petrolíder vs. La Perú (20); Los Pibes de Huaico Hondo vs. La Bañadera (30) En Mojones: La 21 del Barrio Aeropuerto vs. Quilmes (20); Mojones vs. Juveniles de Colón (20); La Plaza vs. La Banquina (30) En Calle 107: Juveniles de Paseo Colón vs. Juv. de la Bañadera (20); Árbol Solo vs. Juveniles de Tarapaya (20); Los Pibes de la 18 vs. La Barra (20). En Morumbi Borges: La Banda de Matías Camus vs. Emaus (20); Los Tenas vs. La Banda de Memo (20); La 203 vs. Los Pibes del Pasaje (20). En El Fondo de Borges: Juveniles de Borges vs. Juveniles del Gas C.20; Alma Fuerte vs. Los Pacíficos C.20; Calle 13 FC vs. Barrio Colón C.30 En 6to Pasaje: Los Piratas de la 109 vs. 6to Pasaje Jrs. C.20; Villa Borges vs. Verdulería Chiki C.20; 7mo Pasaje vs. Pablo VI FC C.30; 6to Pasaje FC vs. El Seppse C.30 En Chañar: Carro Bar Chara vs. Los Calamares C.20; Carlitos Legui vs. Juv. de Villa Borges C.20; La Cochetti vs. Carne La Hacienda C.30 En Villa Grimanesa: Panificadora Franci vs. La Madrid C.20; Km 49 vs. La Libertador C.20; Rey de Copas vs. Ruta Uno FC C.30 En San Lorenzo: Calle 4 vs. Ricardo Rojas C.20; Florería Ema vs. Peti C.20; Los Pumas vs. Fondo de Borges C.30 En La Loma: Pasaje 421 Jrs. vs. Juan Felipe Ibarra C.20; Pasaje 421 FC vs. Calle 4 FC C.30; Refrigeración Llanos vs. Polirubro Aillen C.30 En Santa Rosa: Santa Rosa Jrs. vs. San Telmo C.20; Óptica Bella Vista vs. Los Millos C.20; Santa Rosa FC vs. La Rifa de Alberto C.30 En Tarapaya: Estrella Jrs. vs. Carne Los Amigos C.20; El Bajo de Tarapaya vs. Ruta Uno Jrs. C.20; Tarapaya FC vs. Autonomía C.30 En Triángulo: San Esteban vs. Amigos de la 18 C.20; Club Triángulo vs. 1er Pasaje C.20; Gas del Estado vs. Mal Paso C.30; Los Peregrinos vs. Laureles C.20. Zona Sur En cancha Mosconi: Rivadavia vs. Kiosco Julián C.20; Vagos de Mosconi vs. Los Amigos C.20; Mosconi vs. Tronkito C.30 En Viamonte: Vino Tinto vs. Jhon Kenedy C.20; La Viamonte vs. Rifas Tuni C.30; Industria vs. Santa Fe C.20 En Bº San Martín: Eli FC vs. Independiente Ulluas C.20; Bº San Martín vs. Bº Libertad C.20; Juv. Bº San Martín vs. Pibes Cáceres C.20 En Santa Lucía: Santa Lucía vs. El Salvador C.20; PSG vs. Stilnovo C.30; Mónaco vs. Siglo XXI C.30 Cancha Vinalar: Dragones vs. Racing Ulluas C.20; Juv. La Ancha vs. Pibes de la 67 C.20; Estudiantes vs. Amigos Unidos C.30 En Mariano Moreno: Mariano Moreno vs. Los Gedes C.20; Racing vs. Bob. Soria C.20; Fénix Jrs. vs. Granate C.20 Cancha Fondo Vinalar: La Loma vs. Peluquería Arte Pa C.20; Fondo Jrs. vs. La Ancha C.20; Fondo Vinalar vs. La Loma C.30 En Siglo XXI: Pje 445 vs. 4 Plazas C.20; Pibes Siglo XXI vs. Juveniles Siglo XXI C.20 En Los Secos: Los Carpas vs. Fondo de Vinalar C.20; La 16 FC vs. Los Secos C.20; Equipo a definir vs. La Castelli C.20 En Pitufos: Los Pibes Jrs. vs. Ciclón Jrs. C.20; Mailín Jrs. vs. Los Topos C.20; K. Benja vs. Golo Sur C.30 En Los Sucios: La Gruta vs. Desp. Daniela C.20; Huracán vs. La 5 FC C.20; Mailín FC vs. Los Sucios C.30 En Solís: Vinalar vs. Villa María Jrs. C.20; Amigos de Gallo vs. Panif. Vidal C.20; La Vía vs. Tradición C.20 En Camp. del 28: La Gdor vs. Halcones de la Dorrego C.20; Sara y Mañu vs. Villa María C.30 En Las Heras: Pumas Católica vs. La Pueyrredón C.20; Las Heras vs. 3 Amigos C.30 En Mistol: Juven. de Tronkito vs. Tronkito Jrs. C.20; La Barra de Gento vs. 3 Amigos C.20; Amigos Lucianita vs. Lucianita Jrs. C.20