Fotos Compararon fragmentos de un celular con el modelo de teléfono de Carlos Zárate

10/11/2017 -

Se viven horas decisivas en el marco de la investigación por la desaparición de Carlos Emanuel Zárate. Expertos realizaron una pericia que puede ser clave en relación al celular que pertenecía al hombre cuyo paradero es un misterio. Mientras esperan los resultados, ya se tramita la intervención de antropólogos y forenses para el análisis de huesos hallados en la propiedad del único sospechoso. Tal como lo había anticipado EL LIBERAL, fiscales, abogados defensores y peritos se dieron cita ayer en el Laboratorio de Genética Forense del Ministerio Público, donde se desarrolló una pericia que puede ser de vital importancia para la causa. Carlos Zárate salió de su casa en Toro Pozo, departamento Jiménez, el 2 de octubre y desde entonces no se supo nada más de él. La Policía y la Justicia sospechan que Iván Navarro, un productor agropecuario de la región, es el responsable de su desaparición. En numerosos rastrillajes y allanamientos, los investigadores secuestraron fragmentos de vidrios, metales y plásticos calcinados, similares a los materiales que componen un celular. Ayer, los peritos trabajaron durante varias horas para tratar de determinar si esos fragmentos correspondían a un teléfono móvil, para establecer si -en caso de pertenecer a un celular- eran compatibles con el modelo de teléfono del hombre desaparecido, para posteriormente tratar de corroborar si efectivamente es el de Zárate. Según confiaron las fuentes, los expertos trabajaron en presencia de las partes. No obstante, los resultados de las pericias serían revelados en esta jornada cuando se remita el informe correspondiente. Los representantes del Ministerio Público, Dres. Mariela Bitar de Papa e Ignacio Guzmán, se habrían mostrado optimistas de cara a las conclusiones, mientras que los defensores, Dres. Nuria Kippes y Juan J. Saín, habrían deslizado que por el deterioro de las muestras presumen que sería difícil establecer si los fragmentos corresponden a un celular. Zárate tenía un celular Motorola G3; durante el procedimiento se cotejó si los fragmentos hallados en los rastrillajes en un campo de Navarro, eran idénticos (o no) a dicho modelo de teléfono. Expectativa por los resultados.