Fotos Implementación del Sistema Penal brinda mayor celeridad

11/11/2017 -

La implementación del nuevo Sistema Penal Acusatorio favoreció la forma de administrar justicia porque aporta agilidad, imparcialidad e inmediatez, permitiendo en consecuencia, una mayor cantidad de conflictos resueltos en menor tiempo, manifestó la Dra. Gladys Lami, jueza de Control y Transición de la Circunscripción Añatuya. De esta manera, señaló la magistrada, se promueve la paz social porque ‘se trabaja con total tranquilidad, no hay quejas, ni manifestaciones en contra del sistema. La gente se acerca solo por pedidos y no por reclamos’. En tanto, consideró que ‘entrar en este nuevo sistema fue un gran avance; permitió que se trabaje con mayor objetividad e imparcialidad. Se ha favorecido el contacto no solo con las partes, sino también con los partícipes del conflicto, inclusive con presencia de público y se apura la resolución del caso. Poder abordar el tema de manera pedagógica, no solo técnica para que las partes puedan entender las medidas que se toman’. Con relación a su implementación, explicó que gradualmente se fueron consolidando las nuevas instituciones. ‘Por un lado, los jueces de control de garantías, las oficinas OGA y OMAS que realizan tareas administrativas a los fines de que se cumplan las decisiones jurisdiccionales. La OMA en comunicación directa con el juez de Ejecución Penal, monitorean el cumplimiento de todas las reglas establecidas, también tenemos juicios abreviados’, detalló Lami. En otro orden, comentó que ‘se realiza un promedio de 4 audiencias diarias. Paralelamente se resuelven por escrito pedidos de allanamiento, de secuestro, permisos o autorizaciones’. En referencia a los casos más frecuentes, la jueza reveló que ‘son los de violencia de género, pero que no llegan a femicidios. En estos casos, se los detiene, se les realiza una entrevista psicológica o psiquiátrica en reincidentes y se les fija reglas de conducta que un alto porcentaje cumple. Esto es porque se entiende que las audiencias no son solo para dictar una sentencia, sino hablar con las partes de manera educativa, siempre tratando que entren en razón’. Por otra parte, remarcó que otra gran ventaja es la mayor transparencia. ‘Las audiencias son públicas, salvo en los casos en los que se debe proteger el honor de los menores, es que se realizan a puerta cerrada’. Finalmente, destacó el permanente apoyo de las autoridades del Poder Judicial, ya que ‘nos provee de los recursos para que este nuevo modo de hacer justicia funcione, logrando satisfacer todas las necesidades de este organismo’.