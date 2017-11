Sueñan con un santiagueño ganador

Fotos PREPARACIÓN. Las escuelas de Pablo Barragán y Gustavo Reimundi ultiman detalles para la prueba de mañana, en la que buscarán meter algún representante entre los mejores de los 10 y 21 kilómetros.

11/11/2017 -

Ya casi es la hora de que arranque el show. Los miles de atletas que confirmaron su presencia en el Maratón Aniversario de EL LIBERAL están listos para correr, desde mañana a las 8, la gran cita deportiva del año. Todos están ultimando detalles. Los atletas santiagueños quieren buscar una victoria en los 10 o 21 kilómetros y ya encaran este desafío como el más importante del final de la temporada.

La Agrupación de Pablo Barragán y la escuela de Gustavo Reimundi se juntaron ayer en el parque Aguirre para palpitar esta prueba, que congregará mañana a una verdadera multitud.

Gerardo Atía, de la escuela de Pablo Barragán, es uno de los atletas locales candidatos a ganar la prueba de los 21 kilómetros. "Los planes originales era correr los diez kilómetros, pero la verdad que me sentí muy bien estas últimas semanas y me animaré a correr los 21, que es una distancia que desde hace rato no corro. La intención es pelear adelante y ver si puedo ser el mejor santiagueño", destacó Atía.

"Como buen santiagueño me sienta bien el calor. Me gusta mucho, siento que me favorece. El calor me suma si busco hacer una diferencia respecto del resto. Hasta 40 grados me siento bárbaro y me juega a favor", aseguró.

"Estaré prácticamente debutando en la distancia de 21 kilómetros. No puedo hablar de tiempos. Para mí es como un debut. Aunque ya corrí un medio maratón, fue hace mucho y no quiero o pretendo hablar de un tiempo. Quiero correr tranquilo, dejando todo. Venimos con un problema en la rodilla. Desde hace ya seis meses que vengo con eso y por suerte ya estoy saliendo. Ultimamos los detalles físicos, con entrenamientos, kinesiología, la parte nutricional. Todo está en balance y en buenas condiciones. Por eso estoy pensando en largarme a los 21. Creo que todo va a salir bien", confesó Gerardo Atía.

Florencia Montivero, también de la escuela de Pablo Barragán, es una de las santiagueñas que apunta a ser la mejor en los 10 kilómetros. "La verdad que fue un año de un entrenamiento duro y exigente. Llego a este maratón de EL LIBERAL con la expectativa de dar lo mejor. Obviamente que uno quiere llegar en la punta o peleando arriba. Pero no quiero perder de vista el objetivo principal, que es alcanzar el mejor rendimiento. Muchas veces uno se prepara y no lo puede alcanzar. Llego con buenas expectativas".

A continuación, Montivero puntualizó: "La idea es estar entre las mejores santiagueñas. Es muy bueno medirse con atletas de afuera que tienen un buen nivel, tratando de dar lo mejor y dejar en un buen lugar a mi escuela y a la provincia. Trabajo siempre con un objetivo que es el alto rendimiento y competir siempre que haya una oportunidad. Para eso lo hacemos. Y estamos muy entusiasmados con la prueba del domingo".

Gustavo Reimundi

Por último, Julio Cura, de la escuela de Gustavo Reimundi, detalló: "Llegamos muy bien entrenados y unidos como grupo. Estamos trabajando estos últimos días ya más livianito y esperando con ansias la carrera. Tenemos buenos representantes que están preparados para representar de la mejor manera a Santiago del Estero. Es una de las pruebas más complicadas, pero porque llega al final de una larga temporada para nosotros. Solo en mi caso, llego ya con tres Nacionales de pista. Uno llega cansado. Fue un año de prepararse especialmente para esta carrera, que es exigente, porque hace calor. Las temperaturas juegan un papel fundamental, por lo que es el clima santiagueño".

Por último, Cura contó: "Estarán en total diez personas de la Agrupación que correrán los 10 kilómetros y cuatro competirán en los 21", cerró el atleta, quien intentará pelear adelante en preveteranos.