Fotos El diputado Chamorro contó detalles de la odisea que vivió al ser asaltado

12/11/2017 -

Poco más de 24 horas después de haber sido víctima de un secuestro y asalto, el diputado Tomás Chamorro dialogó con EL LIBERAL y reveló detalles de su odisea. "Te voy a meter dos tiros, te voy a matar", afirmó que lo amenazaban. Chamorro había compartido una cena con amigos la noche del jueves. Antes de las 3, se retiraron del Hotel Carlos V y dejó a cada uno de ellos en su domicilio y cuando regresaba al suyo en inmediaciones de Mitre e Independencia, fue abordado por tres delincuentes armados. Según relató: "Uno vino corriendo con el arma en su mano y apuntándome, no me dio tiempo a nada". Los delincuentes lo obligaron a pasar a la parte trasera y le ordenaron que bajara su cabeza, mientras uno de ellos le apuntaba con una pistola. "Me llevaron y no sabía a dónde; cuando me dejaron en la ruta no sabía dónde estaba", recordó el legislador. Los asaltantes salieron hacia la ruta 9 hasta la localidad de San Marcos, donde se detuvieron. "En todo el camino, el que comandaba, me amenazaba diciéndome que me iba a pegar dos tiros, que me iba a matar, me trabajaba en la parte psicológica", precisó. Los delincuentes se hicieron de $35 mil, un anillo de oro, celulares y el automóvil, un Volkswagen Golf modelo 2017 que compró hace dos meses. El momento más tenso, según relató Chamorro, fue cuando le dijeron que se baje. "Pensé que me iban a matar. Uno de los que se bajó me dijo que corriera antes que se bajen los otros... yo pensé que ahí me disparaban por la espalda", recordó. El legislador manifestó que los asaltantes no tenían tonada santiagueña y que por su forma de actuar era evidente que se trataba de profesionales. "En ningún momento intentaron llevarme a un cajero o algo por el estilo, parecía que no les interesaba tanto el dinero, sino que parecía que buscaban robar el auto", apuntó. Po r o t ra p a r t e a dmi - tió que aportó a la Policía la descripción de uno de los delincuentes. La investigación que lleva adelante la fiscal Aída Farrán Serlé, tendría varias líneas, por lo que no descartaban ninguna hipótesis.